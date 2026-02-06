Грипът отстъпва: Отменят противоепидемичните мерки в Пловдив

Маринов за "Петрохан": Други събития са настъпили през 2022 г.

Н яма да удължават грипната епидемия в Пловдив и областта. Това съобщи директорът на Регионална здравна инспекция в Пловдив д-р Аргир Аргиров.

По думите му заболеваемостта спада, като към днешна дата са 28 на 10 000 души, вчера са 42 на 10 000 души, докато в началото на февруари са били 173 на 10 000 души и няма никакви основания за удължаване заповедта за предприетите противоепидемични мерки.

Д-р Аргиров поясни, че заповедта и мерките продължават да действат до 6 февруари включително.

В Пловдивска област бе обявена грипна епидеми от 28 януари до 6 февруари. Тогава заболеваемостта е била 225 на 10 000 души.

От началото на втория учебен срок 3 февруари учениците започнаха занятия от разстояние в електронна среда.