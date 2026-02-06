България

6 февруари 2026, 07:15
Грипът отстъпва: Отменят противоепидемичните мерки в Пловдив
Петък с две лица: От дъжд и поледици до слънце и пролетни температури
Парламентът ограничи до 20 избирателните секции в страни извън ЕС

Голям пожар на плажа в Слънчев бряг
Наблюдават ли ви? Как да откриете скрита камера в кабинет, хотел или съблекалня
Конституционният съд реши да разгледа казуса с мандата на главния прокурор
Маринов за "Петрохан": Други събития са настъпили през 2022 г.

Н яма да удължават грипната епидемия в Пловдив и областта. Това съобщи директорът на Регионална здравна инспекция в Пловдив д-р Аргир Аргиров.

По думите му заболеваемостта спада, като към днешна дата са 28 на 10 000 души, вчера са 42 на 10 000 души, докато в началото на февруари са били 173 на 10 000 души и няма никакви основания за удължаване заповедта за предприетите противоепидемични мерки.

Д-р Аргиров поясни, че заповедта и мерките продължават да действат до 6 февруари включително. 

В Пловдивска област бе обявена грипна епидеми от 28 януари до 6 февруари. Тогава заболеваемостта е била 225 на 10 000 души.

От началото на втория учебен срок 3 февруари учениците започнаха занятия от разстояние в електронна среда.

Източник: Кореспондент на БТА в Пловдив Таня Благова    
Мистерията "Петрохан": Спелеолог твърди, че синът му е заедно с издирвания Ивайло Калушев

Румен Радев с остра реакция за промените в Изборния кодекс

Голямата заблуда за трудовия стаж: Не изхвърляйте трудовата книжка - без нея може да загубите години

Преливат два язовира в Кърджалийско, има ли опасност за населението

Hype Software: Дигиталният двигател на ресторантьорския бранш

Citroen е готов „да отиде възможно най-далеч“, за да се отличи от конкуренцията

