Зимен хаос в Берлин: Спират полети, лед сковава германската столица

И злитанията и кацанията на международното летище в Берлин са временно спрени поради поледица, предаде ДПА, позовавайки се на управата на обекта.

„Пистовата настилка е гладка като стъкло“, предупреди говорителка на летището.

Icy rain in Berlin and @berlinairport shuts down…till 10 am.



Pilot of our flight tells me - ‘this is a very normal situation in an airport. But this airport is too weak!’



Oh #Berlin, can you ever get anything right? pic.twitter.com/T9UvKGVEVc — BireshBanerjee (@BireshBanerjee2) February 5, 2026

Не е ясно кога операциите ще се възобновят, като решение за по-нататъшни операции ще бъде взето едва сутринта, допълни тя.

Вчера вече имаше много отменени полети на летище Берлин-Бранденбург, което се намира в южните покрайнини на столицата.

🇩🇪 Berlin did not de-ice, nor put sand nor salt onto bridges … looks wild, people are afraid to fall. pic.twitter.com/5evjPZmYpb — Lord Bebo (@MyLordBebo) January 5, 2026

В началото на деня нито един самолет не успя да излети, след като леден дъжд скова самолетите в лед. Първите самолети успяха да излетят едва преди обед, а впоследствие полетният график беше обект на значителни закъснения и множество отменяния. Смущенията по това време засегнаха само заминаващите полети, като пристигащите полети все пак можеха да кацнат.

В региона на германската столица времето тази седмица е студено, съчетано със сняг и леден дъжд, което причинява сериозни транспортни смущения. Извън Берлин заледените пътища и снеговалежите създадоха проблеми на пътуващите, включително по ключови железопътни маршрути на дълги разстояния.