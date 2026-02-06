Зимен хаос в Берлин: Спират полети, лед сковава германската столица

И злитанията и кацанията на международното летище в Берлин са временно спрени поради поледица, предаде ДПА, позовавайки се на управата на обекта.
„Пистовата настилка е гладка като стъкло“, предупреди говорителка на летището.
Icy rain in Berlin and @berlinairport shuts down…till 10 am.— BireshBanerjee (@BireshBanerjee2) February 5, 2026
Pilot of our flight tells me - ‘this is a very normal situation in an airport. But this airport is too weak!’
Oh #Berlin, can you ever get anything right? pic.twitter.com/T9UvKGVEVc
Не е ясно кога операциите ще се възобновят, като решение за по-нататъшни операции ще бъде взето едва сутринта, допълни тя.
Вчера вече имаше много отменени полети на летище Берлин-Бранденбург, което се намира в южните покрайнини на столицата.
🇩🇪 Berlin did not de-ice, nor put sand nor salt onto bridges … looks wild, people are afraid to fall. pic.twitter.com/5evjPZmYpb— Lord Bebo (@MyLordBebo) January 5, 2026
В началото на деня нито един самолет не успя да излети, след като леден дъжд скова самолетите в лед. Първите самолети успяха да излетят едва преди обед, а впоследствие полетният график беше обект на значителни закъснения и множество отменяния. Смущенията по това време засегнаха само заминаващите полети, като пристигащите полети все пак можеха да кацнат.
В региона на германската столица времето тази седмица е студено, съчетано със сняг и леден дъжд, което причинява сериозни транспортни смущения. Извън Берлин заледените пътища и снеговалежите създадоха проблеми на пътуващите, включително по ключови железопътни маршрути на дълги разстояния.