Шест месеца след развода си: Принц Лека II от Албания се сгоди за новата си любима

Престолонаследник на Албания за първи път публично потвърди връзката им през септември 2024 г.

13 октомври 2025, 11:10
„Тя беше любовта на живота ми“: Ал Пачино съкрушен от смъртта на Даян Кийтън
Заради цигари ли напусна Big Brother Михаела Василева - Овца? (ВИДЕО)
Нети разкрива: Защо умишлено се „загрозявах“ и тайната за моето осиновяване
Гешев и Калоян от „Игри на волята”: Георги Шопа прекалява със стратегиите (ВИДЕО)
Теодор-Чикагото и Гордиенко потънаха в дълбините на Блатото в “Игри на волята”
Доц. Борислав Цеков в Телеграфно подкастът: Рубио и Ванс се борят да наследят Тръмп в Белия дом
Зам.-шефът на ЦСМПВ д-р Мартин Малчев пред Телеграфно подкастът: Спасихме живот за 4 минути
Японски учени разгадаха една от най-трудните загадки на COVID-19 - „мозъчната мъгла“

П оздравления за престолонаследника Лека II, който обяви годежа си с приятелката си Блерта Челибаши!

Лека, престолонаследник на Албания, за първи път публично потвърди връзката им през септември 2024 г. Сега, година по-късно, двамата са официално сгодени, според изявление на Албанския кралски двор.

7 месеца след тежкия развод: Албанският принц с нова любов

Щастливата новина идва шест месеца след финализирането на развода на принца с престолонаследницата Елия.

Снимки, публикувани в официалния Instagram профил на принц Лека, показват щастливата двойка, която празнува годежа си в компанията на близки приятели и роднини в събота, 11 октомври.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

„Кралският двор с удоволствие обявява годежа на Негово Кралско Височество престолонаследника Лека II на Албания и госпожица Блерта Челибаши“, се посочва в изявлението, придружаващо снимките.

„Годежът беше радостно отпразнуван на 11 октомври 2025 г. в Ксамил, Южна Албания, в присъствието на семейството и близки приятели. Кралското семейство споделя щастието си с албанския народ и изразява сърдечна благодарност към всички, които са му отправили своите мили пожелания по този радостен повод.“

На публикуваните кадри Блерта е облечена в елегантна рокля до пода в цвят шампанско, докато принцът носи стилен тъмен костюм.

След 8 години брак: Принцът и принцесата на Албания се развеждат

  • Първи общи изяви

Празненствата идват само месец след като Блерта се присъедини към принца за първия си официален ангажимент – посещение във фондация „Кралица Жералдин“. Програмата подкрепя образователни инициативи и филантропска дейност в цяла Албания.

За случая Блерта избра семпъл, но изискан тоалет – бяла блуза, съчетана с тъмни дънки, като впечатли с естествената си елегантност и чар.

  • Разводът на принц Лека

Годежът на принца идва шест месеца след развода му с бившата съпруга, престолонаследницата Елия, който беше финализиран през април 2025 г.

Главата на албанското кралско семейство обяви в началото на годината чрез социалните мрежи, че двамата са взели решение по взаимно съгласие да прекратят брака си след осем години съвместен живот.

Принцът и съпругата му Елия Захария публикуваха официално изявление, в което потвърдиха, че дъщеря им Джералдин остава техен основен приоритет.

Изявлението, преведено от албански, гласи: „Здравейте, приятели и доброжелатели. С тази публикация официално ви информираме, че принц Лека и Елия Захария се споразумяха да прекратят брака си. Тъй като бракът е загубил своята функция, те намериха начин да го приключат по взаимно съгласие, като започнаха необходимите правни процедури.“

В него се добавя: „Въпреки доверието в институцията на семейството, принц Лека II вярва, че ценностите на взаимното уважение и разбирателство ще бъдат основата на техните бъдещи отношения, мотивирани от грижата за растежа и образованието на принцеса Джералдин.“

Източник: www.hellomagazine.com    
Престолонаследник Лека II Блерта Челибаши Годеж Албанско кралско семейство Развод
След бедствието в Елените: Германски инвеститори в "Негреско" готвят съд срещу държавата

Последните мигове на Даян Кийтън - разкрити в шокиращо обаждане на телефон 911

Венецуелският президент Мадуро: Новата носителка на Нобеловата награда за мир е "демонична вещица"

Скандален инцидент във Ватикана: Мъж оскверни олтара на базиликата „Свети Петър“

Къде инвестират парите си младите българи

Audi подготвя конкурент на G-Class и Defender

България – втора по ръст на цените на жилищата в ЕС
България – втора по ръст на цените на жилищата в ЕС

Преди 15 часа
Напусна ни легендата на българския футбол Добромир Жечев
Напусна ни легендата на българския футбол Добромир Жечев

Преди 17 часа
Нетаняху: Победихме, но войната още не е свършила
Нетаняху: Победихме, но войната още не е свършила

Преди 13 часа
Тръмп: САЩ искат да помогнат на Китай, а не да навредят
Тръмп: САЩ искат да помогнат на Китай, а не да навредят

Преди 15 часа

„Мегабебе“ с тегло близо 6 кг се роди в САЩ и постави рекорд

Любопитно Преди 5 минути

Това раждане не само шокира хората в интернет, но и постави рекорд за най-голямото новородено, родено в болницата за последните три години

Скандал и насилие в Спешното в Разлог: Медицинска сестра е съборена на земята, три жени – в ареста

България Преди 8 минути

Инцидентът идва на фона на тревожната статистика – над 75 нападения над медицински лица от началото на годината

eCommerce Academy Conference | Meet. Learn. Scale. разкри нови възможности за растеж в електронната търговия

Технологии Преди 23 минути

Конференцията се утвърди като място за срещи между професионалисти, които водят до сътрудничество и развитие

Пеевски: Ангажиментът ни за Пазарджик е още по-голям

България Преди 25 минути

Ние ще работим, така че да се развива и да бъде по-привлекателен за своите граждани, каза той

Доналд Тръмп: Не мисля, че има нещо, което ще ме отведе в рая

Свят Преди 37 минути

„Не съм сигурен, че ще успея да стигна до рая, но направих живота много по-добър за много хора“

93-годишен мъж стана баща отново и планира да има още деца

Свят Преди 54 минути

Д-р Джон Левин планира да живее поне до 105 години

Над 640 000 българи ще бъдат подпомогнати с храни и хигиенни материали

България Преди 58 минути

Раздаването на пакетите започва поетапно от 13 октомври

След наводнението в Царево през 2023 г.: Държавата отпусна спешно 5 млн. лв.

България Преди 1 час

Община Царево подготвя и списък с щетите от наводнението на 03.10.2025 г.

Полицията с подробности за инцидента на гара Мездра, при който загина мъж

България Преди 1 час

Единият от машинистите е с положителен резултат на канабис и метамфетамин

Израел посрещна Тръмп с червен килим и военен оркестър

Свят Преди 1 час

Американският президент първо се ръкува с Херцог, след което сложи ръка на рамото на Нетаняху

Тези зеленчуци могат да предпазят тялото ви от захарта

Любопитно Преди 1 час

„Открихме, че консумацията на вид диетични фибри, наречен инулин, променя бактериите в червата"

Младоженци поискаха от гостите си да платят 600 долара за сватбата им

Любопитно Преди 1 час

От таксуване за вода, до продаване на билети - младоженци намират креативни начини да спестят

МОК разглежда забраната за участие на израелски гимнастички на Световното първенство

Свят Преди 1 час

Руските спортисти ще участват в състезанието като неутрални

Каква роля играе Турция в мирния план за Газа

Свят Преди 2 часа

След като две години се държеше настрана, сега Турция се присъединява към многонационалните сили за наблюдение на примирието между Израел и Хамас

Движение за права и свободи – ДПС печели изборите за общински съветници в Пазарджик

България Преди 2 часа

На второ място е ПП-ДБ

Politico: Къде е проблемът в политиката на Франция?

Свят Преди 2 часа

Петата република на Франция е вродено неспособна да приеме компромис и споделяне на властта

