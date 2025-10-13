Шест месеца след развода си: Принц Лека II от Албания се сгоди за новата си любима

Японски учени разгадаха една от най-трудните загадки на COVID-19 - „мозъчната мъгла“

Зам.-шефът на ЦСМПВ д-р Мартин Малчев пред Телеграфно подкастът: Спасихме живот за 4 минути

Доц. Борислав Цеков в Телеграфно подкастът: Рубио и Ванс се борят да наследят Тръмп в Белия дом

Теодор-Чикагото и Гордиенко потънаха в дълбините на Блатото в “Игри на волята”

Гешев и Калоян от „Игри на волята”: Георги Шопа прекалява със стратегиите (ВИДЕО)

Нети разкрива: Защо умишлено се „загрозявах“ и тайната за моето осиновяване

„Тя беше любовта на живота ми“: Ал Пачино съкрушен от смъртта на Даян Кийтън

П оздравления за престолонаследника Лека II, който обяви годежа си с приятелката си Блерта Челибаши!

Лека, престолонаследник на Албания, за първи път публично потвърди връзката им през септември 2024 г. Сега, година по-късно, двамата са официално сгодени, според изявление на Албанския кралски двор.

7 месеца след тежкия развод: Албанският принц с нова любов

Щастливата новина идва шест месеца след финализирането на развода на принца с престолонаследницата Елия.

Снимки, публикувани в официалния Instagram профил на принц Лека, показват щастливата двойка, която празнува годежа си в компанията на близки приятели и роднини в събота, 11 октомври.

„Кралският двор с удоволствие обявява годежа на Негово Кралско Височество престолонаследника Лека II на Албания и госпожица Блерта Челибаши“, се посочва в изявлението, придружаващо снимките.

„Годежът беше радостно отпразнуван на 11 октомври 2025 г. в Ксамил, Южна Албания, в присъствието на семейството и близки приятели. Кралското семейство споделя щастието си с албанския народ и изразява сърдечна благодарност към всички, които са му отправили своите мили пожелания по този радостен повод.“

На публикуваните кадри Блерта е облечена в елегантна рокля до пода в цвят шампанско, докато принцът носи стилен тъмен костюм.

След 8 години брак: Принцът и принцесата на Албания се развеждат

Първи общи изяви

Празненствата идват само месец след като Блерта се присъедини към принца за първия си официален ангажимент – посещение във фондация „Кралица Жералдин“. Програмата подкрепя образователни инициативи и филантропска дейност в цяла Албания.

За случая Блерта избра семпъл, но изискан тоалет – бяла блуза, съчетана с тъмни дънки, като впечатли с естествената си елегантност и чар.

Разводът на принц Лека

Годежът на принца идва шест месеца след развода му с бившата съпруга, престолонаследницата Елия, който беше финализиран през април 2025 г.

Главата на албанското кралско семейство обяви в началото на годината чрез социалните мрежи, че двамата са взели решение по взаимно съгласие да прекратят брака си след осем години съвместен живот.

Принцът и съпругата му Елия Захария публикуваха официално изявление, в което потвърдиха, че дъщеря им Джералдин остава техен основен приоритет.

Изявлението, преведено от албански, гласи: „Здравейте, приятели и доброжелатели. С тази публикация официално ви информираме, че принц Лека и Елия Захария се споразумяха да прекратят брака си. Тъй като бракът е загубил своята функция, те намериха начин да го приключат по взаимно съгласие, като започнаха необходимите правни процедури.“

В него се добавя: „Въпреки доверието в институцията на семейството, принц Лека II вярва, че ценностите на взаимното уважение и разбирателство ще бъдат основата на техните бъдещи отношения, мотивирани от грижата за растежа и образованието на принцеса Джералдин.“