Смъртта на Даян Кийтън: Защо актрисата винаги покриваше врата си и носеше шапки

Кийтън силно държеше на необходимостта да предпазва кожата си от слънцето

14 октомври 2025, 13:19
Хитовият подкаст “Елизабетско” се завръща на 17 октомври - още по-силен, по-смел и по-истински

12 скрити причини, поради които не можеш да отслабнеш – дори когато правиш всичко правилно

Извънредна ситуация в “Игри на волята” тази вечер

9 храни, които могат да намалят риска от рак

Предупредителни знаци за инфаркт, които се появяват 12 години по-рано

Шест месеца след развода си: Принц Лека II от Албания се сгоди за новата си любима

„Тя беше любовта на живота ми“: Ал Пачино съкрушен от смъртта на Даян Кийтън

Заради цигари ли напусна Big Brother Михаела Василева - Овца? (ВИДЕО)

Х оливуд загуби един от най-отличителните си гласове – Даян Кийтън.

Светът, особено светът на развлеченията, е в траур след смъртта на звездата от „Кръстникът“ и много други филми, която почина на 11 октомври в Калифорния на 79-годишна възраст.

След новината за кончината ѝ, фенове по целия свят си спомнят за легендарния ѝ живот и присъствие на екрана. Освен почитта към приноса ѝ към киното и изкуството, почитателите си припомнят и една от най-разпознаваемите ѝ черти – гардероба ѝ. Кийтън рядко е била виждана без шапка или дреха с висока яка.

Защо винаги е избирала тоалети, които покриват врата ѝ, и е предпочитала шапки? Макар тези избори дълго време да са били възприемани като странни или стилни, зад тях се крие по-дълбока, здравословно обоснована история.

  • Характерна визия: шапки, високи яки и скритото намерение

Не е тайна, че Даян Кийтън почти винаги е покривала врата си – независимо дали с поло яки, високи яки, шалове или умишлено издигнати яки на ризите. И почти винаги гардеробът ѝ е бил допълван от шапка. В интервю за InStyle от 2019 г. тя описва този стил като донякъде „защитен“, казвайки:

„Да, той е много защитен. Крие множество грехове. ... Имала съм толкова много видове рак на кожата.“

А ако се задълбочите, причините са още по-ясни.

  • Битките с рак на кожата

Кийтън се е сблъскала с рак на кожата още в ранна възраст. Първата ѝ диагноза е поставена на 21 години: базалноклетъчен карцином. По-късно тя се сблъсква и със сквамозен клетъчен карцином, което налага хирургично отстраняване на лезии. Кийтън често споделяше семейната си история с рак на кожата. В скорошно интервю за Los Angeles Times тя казва:

„Спомням си, че леля ми Марта имаше толкова тежък рак на кожата, че ѝ премахнаха носа. Баща ми имаше базалноподобен рак на кожата, а и брат ми го имаше. ... Затова трябва да слагаш слънцезащитен крем.“

Тя също признава, че в младостта си не е приемала излагането на слънце сериозно:

„На 20-те си години не обръщах много внимание... Започнах да се грижа за слънцето чак на 40-те си.“

Поради тези причини Кийтън силно държеше на необходимостта да предпазва кожата си от слънцето. Затова тя възприема защитна естетика. Шапките, широките периферии, поло яките, шаловете и високите яки се превръщат в нещо повече от мода – те са ежедневни, естествени щитове.

  • Повече от щит: психологическа защита

На по-дълбоко ниво, защитната идея не е само външна. Кийтън признава, че използва дрехите, за да прикрие тревожност, несигурност в тялото или възприемани недостатъци – нещо като фин вид броня. Тя казва:

„Не бих се чувствала комфортно в къса пола... с ръце, висящи там.“

Това показва нейното намерение да балансира самозащитата със самочувствието.

С времето изборът на гардероб се превръща в част от нейната идентичност. Дрехите ѝ често включват елементи, вдъхновени от мъжко облекло, свободни силуети, винтидж кройки и почти еднообразно използване на шапки, очила, вратовръзки и якета. В интервю за PEOPLE миналата година тя споделя:

„Някои неща никога няма да се променят за мен“ – подчертавайки колко централни са шапките, шаловете и смелите аксесоари в личния ѝ стил.

  • Последните дни

Смъртта на Даян Кийтън бе потвърдена на 11 октомври на 79-годишна възраст. Семейството ѝ поиска поверителност, а официалната причина за смъртта все още не е разкрита. Източници посочват, че здравето ѝ се е влошило „много внезапно“ през последните месеци, промяна, която малцина дори от най-близкото ѝ обкръжение са очаквали.

  • Холивудска икона

Истинска холивудска икона, кариерата на Кийтън обхваща повече от пет десетилетия. Тя печели награда „Оскар“ за ролята си в „Ани Хол“ и става известна не само с актьорската си игра, но и с личния си стил и тихата си сила. Екранните ѝ героини често балансират уязвимост и остроумие, а извън екрана модата ѝ говори толкова силно, колкото и изпълненията ѝ.

Източник: TOI    
България – втора по ръст на цените на жилищата в ЕС
България – втора по ръст на цените на жилищата в ЕС

Напусна ни легендата на българския футбол Добромир Жечев
Напусна ни легендата на българския футбол Добромир Жечев

Нетаняху: Победихме, но войната още не е свършила
Нетаняху: Победихме, но войната още не е свършила

Тръмп: САЩ искат да помогнат на Китай, а не да навредят
Тръмп: САЩ искат да помогнат на Китай, а не да навредят

Земетресение в района на Пловдив

България Преди 6 минути

То е регистрирано в 11:05 часа

<p>Какво става в Газа, израелската армия откри огън</p>

Свят Преди 14 минути

Заподозрените са нарушили отсечка от очертаната в американския мирен план първоначална линия на изтегляне на израелските сили

Как да правим по-добри портретни снимки с телефона

Технологии Преди 43 минути

Смартфоните вече се справят доста добре и с портретите

Учените създадоха "супердърво", което е 10 пъти по-здраво от стоманата

Свят Преди 44 минути

"Изглежда точно като дърво и когато го тестваш, се държи като дърво, само че е много по-здраво и по-добро от обикновеното дърво"

<p>Мерилин Монро и извънземните: Защо хората обичат лъжите повече от фактите</p>

Конспиративните теории, които се опитват да преобърнат представите ни за световната история

Свят Преди 47 минути

Съществували ли са динозаврите и каква е връзката между НЛО и смъртта на Мерлин Монро?

<p>БСП за вота в Пазарджик: Постепенно започваме да си връщаме позициите в страната</p>

България Преди 53 минути

Добрият ни резултат се дължи най-вече на консолидацията на всички леви сили, подчерта Атанас Зафиров

Нови такси удрят джоба на туристите в Гърция

Свят Преди 57 минути

Гръцкото правителство очаква да събере около 400 милиона евро годишно от тези нови такси

Почина главен заподозрян за пожара в дискотека "Пулс" в Кочани

Свят Преди 57 минути

При пожара загинаха 62 души и още 200 бяха ранени

КЗК: Търговци на храни надуват цените с 50-90% надценка

България Преди 1 час

В българската икономика има тежки структурни деформации – резултат на приватизацията и извършвани концентрации, които ще се покажат през анализите на икономическите сектори, смята председателят на КЗК доц. Росен Карадимов

Краят на една музикална ера: MTV изключва каналите си в Европа до края на 2025 г.

Свят Преди 1 час

След 44 години непрекъснато излъчване, културната институция ще бъде окончателно затворена до 31 декември 2025 г

<p>&quot;Не нося перука. Това е моята коса. Заклевам се&quot;: Тръмп в медиен скандал заради ужасна снимка от TIME</p>

Свят Преди 1 час

През годините президентът се е сблъсквал с медии, които той и неговите съюзници описват като пристрастни спрямо него

<p>Агент на Джъстин Балдони: Блейк Лайвли го изнудваше&nbsp;</p>

Свят Преди 1 час

Съ-звездите за първи път предизвикаха слухове за разногласия, когато забележително отказаха да промотират съвместно филма си „It Ends With Us“

<p>САЩ с нова тактика - искат да принудят Путин да преговаря</p>

Свят Преди 1 час

Целта е да се отслаби икономиката на Русия, а Путин да бъде принуден да преговаря

"Галъп": Подкрепата за ГЕРБ расте, "ДПС–Ново начало" запазва второто място, кой е на трето?

България Преди 1 час

Очертава се оспорвана конкуренция за третата позиция

Меган Маркъл

Свят Преди 1 час

Херцогинята на Съсекс лично поискала да присъства на шоуто, с което изненада дизайнера и предизвика нова вълна от коментари

