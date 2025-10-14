Смъртта на Даян Кийтън: Защо актрисата винаги покриваше врата си и носеше шапки

„Тя беше любовта на живота ми“: Ал Пачино съкрушен от смъртта на Даян Кийтън

Шест месеца след развода си: Принц Лека II от Албания се сгоди за новата си любима

Предупредителни знаци за инфаркт, които се появяват 12 години по-рано

9 храни, които могат да намалят риска от рак

12 скрити причини, поради които не можеш да отслабнеш – дори когато правиш всичко правилно

Хитовият подкаст “Елизабетско” се завръща на 17 октомври - още по-силен, по-смел и по-истински

Х оливуд загуби един от най-отличителните си гласове – Даян Кийтън.

Светът, особено светът на развлеченията, е в траур след смъртта на звездата от „Кръстникът“ и много други филми, която почина на 11 октомври в Калифорния на 79-годишна възраст.

След новината за кончината ѝ, фенове по целия свят си спомнят за легендарния ѝ живот и присъствие на екрана. Освен почитта към приноса ѝ към киното и изкуството, почитателите си припомнят и една от най-разпознаваемите ѝ черти – гардероба ѝ. Кийтън рядко е била виждана без шапка или дреха с висока яка.

Inside Diane Keaton’s long health battles before her tragic death at 79 https://t.co/cLRGtjsG8U pic.twitter.com/boEeScGz0F — Page Six (@PageSix) October 12, 2025

Защо винаги е избирала тоалети, които покриват врата ѝ, и е предпочитала шапки? Макар тези избори дълго време да са били възприемани като странни или стилни, зад тях се крие по-дълбока, здравословно обоснована история.

Характерна визия: шапки, високи яки и скритото намерение

Не е тайна, че Даян Кийтън почти винаги е покривала врата си – независимо дали с поло яки, високи яки, шалове или умишлено издигнати яки на ризите. И почти винаги гардеробът ѝ е бил допълван от шапка. В интервю за InStyle от 2019 г. тя описва този стил като донякъде „защитен“, казвайки:

„Да, той е много защитен. Крие множество грехове. ... Имала съм толкова много видове рак на кожата.“

А ако се задълбочите, причините са още по-ясни.

Embed from Getty Images

Битките с рак на кожата

Кийтън се е сблъскала с рак на кожата още в ранна възраст. Първата ѝ диагноза е поставена на 21 години: базалноклетъчен карцином. По-късно тя се сблъсква и със сквамозен клетъчен карцином, което налага хирургично отстраняване на лезии. Кийтън често споделяше семейната си история с рак на кожата. В скорошно интервю за Los Angeles Times тя казва:

„Спомням си, че леля ми Марта имаше толкова тежък рак на кожата, че ѝ премахнаха носа. Баща ми имаше базалноподобен рак на кожата, а и брат ми го имаше. ... Затова трябва да слагаш слънцезащитен крем.“

Тя също признава, че в младостта си не е приемала излагането на слънце сериозно:

„На 20-те си години не обръщах много внимание... Започнах да се грижа за слънцето чак на 40-те си.“

Поради тези причини Кийтън силно държеше на необходимостта да предпазва кожата си от слънцето. Затова тя възприема защитна естетика. Шапките, широките периферии, поло яките, шаловете и високите яки се превръщат в нещо повече от мода – те са ежедневни, естествени щитове.

Everything Diane Keaton revealed about her health before her death — including cancer, bulimia https://t.co/OegmjxMXV5 pic.twitter.com/8i1S9vPSqH — New York Post (@nypost) October 12, 2025

Повече от щит: психологическа защита

На по-дълбоко ниво, защитната идея не е само външна. Кийтън признава, че използва дрехите, за да прикрие тревожност, несигурност в тялото или възприемани недостатъци – нещо като фин вид броня. Тя казва:

„Не бих се чувствала комфортно в къса пола... с ръце, висящи там.“

Това показва нейното намерение да балансира самозащитата със самочувствието.

С времето изборът на гардероб се превръща в част от нейната идентичност. Дрехите ѝ често включват елементи, вдъхновени от мъжко облекло, свободни силуети, винтидж кройки и почти еднообразно използване на шапки, очила, вратовръзки и якета. В интервю за PEOPLE миналата година тя споделя:

„Някои неща никога няма да се променят за мен“ – подчертавайки колко централни са шапките, шаловете и смелите аксесоари в личния ѝ стил.

Embed from Getty Images

Последните дни

Смъртта на Даян Кийтън бе потвърдена на 11 октомври на 79-годишна възраст. Семейството ѝ поиска поверителност, а официалната причина за смъртта все още не е разкрита. Източници посочват, че здравето ѝ се е влошило „много внезапно“ през последните месеци, промяна, която малцина дори от най-близкото ѝ обкръжение са очаквали.

Холивудска икона

Истинска холивудска икона, кариерата на Кийтън обхваща повече от пет десетилетия. Тя печели награда „Оскар“ за ролята си в „Ани Хол“ и става известна не само с актьорската си игра, но и с личния си стил и тихата си сила. Екранните ѝ героини често балансират уязвимост и остроумие, а извън екрана модата ѝ говори толкова силно, колкото и изпълненията ѝ.