12 скрити причини, поради които не можеш да отслабнеш – дори когато правиш всичко правилно

М ного хора спазват диета, тренират редовно и въпреки това кантарът не помръдва. Според специалисти причината не винаги е в храната или движението – често зад застой в теглото стоят биохимични и хормонални процеси, които остават незабелязани.

(Във видеото: На един клик разстояние: Бум на продажбата на фалшиви лекарства за отслабване по интернет)

Инсулинова резистентност, нарушения в щитовидната жлеза, хроничен стрес или дори липса на сън могат да объркат сигналите за глад и изгаряне на мазнини. Освен това фактори като възпаление, токсини, хранителни дефицити и хормонален дисбаланс често забавят метаболизма и правят отслабването почти невъзможно, независимо от усилията.

Експертите напомнят, че ефективното управление на теглото не се свежда само до калориите – а до цялостен баланс между сън, хормони, психическо здраве и начин на живот.