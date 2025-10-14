Любопитно

12 скрити причини, поради които не можеш да отслабнеш – дори когато правиш всичко правилно

От хормонален дисбаланс до липса на сън – често тялото има свои собствени причини да задържа килограмите, дори при диета и тренировки

14 октомври 2025, 11:11
М ного хора спазват диета, тренират редовно и въпреки това кантарът не помръдва. Според специалисти причината не винаги е в храната или движението – често зад застой в теглото стоят биохимични и хормонални процеси, които остават незабелязани.

Инсулинова резистентност, нарушения в щитовидната жлеза, хроничен стрес или дори липса на сън могат да объркат сигналите за глад и изгаряне на мазнини. Освен това фактори като възпаление, токсини, хранителни дефицити и хормонален дисбаланс често забавят метаболизма и правят отслабването почти невъзможно, независимо от усилията.

Експертите напомнят, че ефективното управление на теглото не се свежда само до калориите – а до цялостен баланс между сън, хормони, психическо здраве и начин на живот.

Вижте в галерията 12-те скрити причини, поради които тялото ви може да се съпротивлява на отслабването 👉 

Застой в отслабването Хормонален дисбаланс Инсулинова резистентност Щитовидна жлеза Хроничен стрес Липса на сън Забавен метаболизъм Биохимични процеси Причини за напълняване Управление на теглото
България – втора по ръст на цените на жилищата в ЕС
България – втора по ръст на цените на жилищата в ЕС

Напусна ни легендата на българския футбол Добромир Жечев
Напусна ни легендата на българския футбол Добромир Жечев

Нетаняху: Победихме, но войната още не е свършила
Нетаняху: Победихме, но войната още не е свършила

Тръмп: САЩ искат да помогнат на Китай, а не да навредят
Тръмп: САЩ искат да помогнат на Китай, а не да навредят

