Извънредна ситуация в “Игри на волята” тази вечер

Трите племена излизат в ожесточена битка за територия

13 октомври 2025, 19:55
9 храни, които могат да намалят риска от рак

Предупредителни знаци за инфаркт, които се появяват 12 години по-рано

Шест месеца след развода си: Принц Лека II от Албания се сгоди за новата си любима

„Тя беше любовта на живота ми“: Ал Пачино съкрушен от смъртта на Даян Кийтън

Заради цигари ли напусна Big Brother Михаела Василева - Овца? (ВИДЕО)

Нети разкрива: Защо умишлено се „загрозявах“ и тайната за моето осиновяване

Гешев и Калоян от „Игри на волята”: Георги Шопа прекалява със стратегиите (ВИДЕО)

Теодор-Чикагото и Гордиенко потънаха в дълбините на Блатото в “Игри на волята”

Н епредвидено събитие ще бележи развоя на събитията в екстремното риалити “Игри на волята” тази вечер от 20:00 ч. по NOVA. Един от шестимата останали изгнаниците на Блатото ще попадне в извънредна ситуация, която може да застраши бъдещето му в надпреварата за 100 000 лв.

Източник: NOVA

Междувременно драматични моменти в племената на Феномените, Завоевателите и Лечителите също няма да липсват. Сините ще трябва приемат липсата на Теодор-Чикагото и Гордиенко, които вече не са част от Войната на племената, докато изборът за капитани при Жълтите и Зелените ще предизвика нови разделения между съплеменниците.

Източник: NOVA

Трите отбора ще се изправят един срещу друг в нова битка за територия, в която ще бъдат разпределени Резиденцията, Стопанството и Изолаторът. Бедстващите Лечители ще направят всичко възможно, за да се измъкнат от тежката локация след седмица, прекарана в изтощителни лишения. Ще успеят ли да загърбят различията и да обединят сили заради общото благо?

Гледайте в новия епизод на “Игри на волята” тази вечер от 20:00 ч. по NOVA.

Всичко за “Игри на волята” може да откриете в сайта, както и в официалните  Facebook страница, Instagram профил и TikTok профил на предаването. Официалният подкаст на екстремното риалити “След Игрите” можете да гледате в Nova Play, Vbox7 и YouTube и следете всичко най-интересно за подкаста във Facebook, Instagram и TikTok.

Източник: NOVA    
Игри на волята
Катастрофа между трамвай и кола насред София

Берлин: Европа, парализирана от страх, ще бъде доведена до самоунищожение

Загубите на Русия в Украйна минаха на друго ниво

Жена брутално нападна мъжа си, докато спи - изляла върху него вряло олио и лют червен пипер

Къде инвестират парите си младите българи

Какво се случва, ако кучето-майка се чифтоса със сина си

България – втора по ръст на цените на жилищата в ЕС
Ексклузивно

Преди 1 ден
Напусна ни легендата на българския футбол Добромир Жечев
Ексклузивно

Преди 1 ден
Нетаняху: Победихме, но войната още не е свършила
Ексклузивно

Преди 23 часа
Тръмп: САЩ искат да помогнат на Китай, а не да навредят
Ексклузивно

Преди 1 ден

САЩ, Египет, Катар и Турция подписаха декларация за Газа

Свят Преди 42 минути

Американският президент Доналд Тръмп обяви „страхотен ден за Близкия изток”

Хванаха мъж с метамфетамин за близо 600 000 лв.

България Преди 1 час

Метамфетаминът е бил укрит в диспенсер за вода

Отиде си визионерът на италианския стил – Чезаре Пачиоти

Свят Преди 3 часа

Новината за кончината му предизвика вълна от тъга и почит сред неговите почитатели, колеги и партньори по цял свят

<p>Григор Димитров изпадна от Топ 30 в световната ранглиста</p>

Любопитно Преди 3 часа

Тенисистът загуби осем позиции

Билборд срещу руското посолство в София с Путин и Митрофанова

България Преди 4 часа

Надпис: "Вън от язовир "Искър". Тук не е Москва"

„Chatfishing“: Как изкуственият интелект променя онлайн запознанствата

Свят Преди 5 часа

„Беше сякаш наистина се опитваше да ме опознае на по-дълбоко ниво. Въпросите му изглеждаха много по-обмислени от обичайното"

Кои са освободените заложници от Газа?

Свят Преди 5 часа

Всички заложници, с изключение на един, са сред 251-те души, отвлечени по време на нападението на палестинската групировка "Хамас" срещу южен Израел на 7 октомври 2023 г.

Южна Корея използва холограми на полицаи за борба с престъпността

Любопитно Преди 5 часа

Холограмата е висока над 170 см и е моделирана по истински човек

Радев атакува ДАНС за кмета на Варна

България Преди 5 часа

Той призова ресорната комисия в Народното събрание да изясни всички обстоятелства около този случай

Мъж и жена измамили десетки с ваканции в Гърция

България Преди 5 часа

След като пострадалите превели парите, обвиняемите спрели да отговарят

Неочаквана двойничка на Сидни Суини - младата Хилари Клинтън

Свят Преди 6 часа

„Когато се оженихме преди 50 години, нямахме представа как ще се разгърне животът ни...Честита годишнина, скъпи Бил"

Артьом

Три операции спасиха живота на 18-годишен младеж, пострадал при наводнението в Елените

България Преди 6 часа

Артьом е приет в болницата мокър и без документи след часове в наводнено помещение, но лекарите успяха да спасят крайника му

Огромното наследство, което Даян Кийтън остави

Свят Преди 6 часа

Легендарната актриса беше не само звезда от световна величина, но и изключително успешен инвеститор в недвижими имоти

СЗО алармира: 1 от 6 инфекции са резистентни към антибиотици

Свят Преди 6 часа

Антибиотичната резистентност се е увеличила при над 40 процента от наблюдаваните антибиотици, с годишен среден ръст от 5 до 15 процента

Челен сблъсък на два експресни влака в Словакия, близо 100 ранени

Свят Преди 6 часа

По данни на полицията във влаковете е имало около 80 пътници

Отнеха лиценза на фирма, чийто сироп уби 19 деца в Индия

Свят Преди 6 часа

Сиропът съдържа 48,6% диетиленгликол, който е силно токсичен

