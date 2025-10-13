Предупредителни знаци за инфаркт, които се появяват 12 години по-рано

С ърдечният удар се случва, когато кръвотокът към част от сърдечния мускул внезапно се блокира, обикновено от кръвен съсирек в коронарна артерия.
(Във видеото: "Чудо на медицината": Лекари спасиха жена, след като получава инсулт и инфаркт едновременно)
Сърдечният удар е медицинска спешна ситуация, която изисква незабавна помощ. Затова, ако забележите симптоми на сърдечен удар, е важно да действате веднага.
Много хора смятат, че сърдечните удари се случват внезапно, но сърцето дава сигнали до 12 години предварително.
Научете кои са червените флагове, които не трябва да пренебрегвате от нашата галерия.
Този текст има информативен характер и цели да запознае читателите с ранните признаци на сърдечен удар, както и да подчертае важността от консултация със специалист при появата на подобни симптоми. Потърсете лекар, ако вие или ваш близък имате нужда от медицинска помощ.