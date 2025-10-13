Любопитно

Предупредителни знаци за инфаркт, които се появяват 12 години по-рано

Ранните симптоми на сърдечен удар, които могат да спасят живота ви

13 октомври 2025, 14:02
Шест месеца след развода си: Принц Лека II от Албания се сгоди за новата си любима

Шест месеца след развода си: Принц Лека II от Албания се сгоди за новата си любима
„Тя беше любовта на живота ми“: Ал Пачино съкрушен от смъртта на Даян Кийтън

„Тя беше любовта на живота ми“: Ал Пачино съкрушен от смъртта на Даян Кийтън
Заради цигари ли напусна Big Brother Михаела Василева - Овца? (ВИДЕО)

Заради цигари ли напусна Big Brother Михаела Василева - Овца? (ВИДЕО)
Нети разкрива: Защо умишлено се „загрозявах“ и тайната за моето осиновяване

Нети разкрива: Защо умишлено се „загрозявах“ и тайната за моето осиновяване
Гешев и Калоян от „Игри на волята”: Георги Шопа прекалява със стратегиите (ВИДЕО)

Гешев и Калоян от „Игри на волята”: Георги Шопа прекалява със стратегиите (ВИДЕО)
Теодор-Чикагото и Гордиенко потънаха в дълбините на Блатото в “Игри на волята”

Теодор-Чикагото и Гордиенко потънаха в дълбините на Блатото в “Игри на волята”
Доц. Борислав Цеков в Телеграфно подкастът: Рубио и Ванс се борят да наследят Тръмп в Белия дом

Доц. Борислав Цеков в Телеграфно подкастът: Рубио и Ванс се борят да наследят Тръмп в Белия дом
Зам.-шефът на ЦСМПВ д-р Мартин Малчев пред Телеграфно подкастът: Спасихме живот за 4 минути

Зам.-шефът на ЦСМПВ д-р Мартин Малчев пред Телеграфно подкастът: Спасихме живот за 4 минути

С ърдечният удар се случва, когато кръвотокът към част от сърдечния мускул внезапно се блокира, обикновено от кръвен съсирек в коронарна артерия.

(Във видеото: "Чудо на медицината": Лекари спасиха жена, след като получава инсулт и инфаркт едновременно)

Сърдечният удар е медицинска спешна ситуация, която изисква незабавна помощ. Затова, ако забележите симптоми на сърдечен удар, е важно да действате веднага.

Много хора смятат, че сърдечните удари се случват внезапно, но сърцето дава сигнали до 12 години предварително.

Научете кои са червените флагове, които не трябва да пренебрегвате от нашата галерия.

Инфаркт: Сигналите, които тялото ви изпраща години преди кризата
8 снимки
сърдечен удар инфаркт
сърдечен удар инфаркт
сърдечен удар инфаркт
сърдечен удар инфаркт

Този текст има информативен характер и цели да запознае читателите с ранните признаци на сърдечен удар, както и да подчертае важността от консултация със специалист при появата на подобни симптоми. Потърсете лекар, ако вие или ваш близък имате нужда от медицинска помощ.

Източник: TOI    
Сърдечен удар Инфаркт Симптоми на сърдечен удар Ранни признаци Медицинска спешност Кръвен съсирек Коронарна артерия Консултация с лекар Предупредителни сигнали Сърдечно здраве
Последвайте ни

По темата

Намушкаха 25-годишен мъж в Ловеч - двама арестувани, трети се издирва

Намушкаха 25-годишен мъж в Ловеч - двама арестувани, трети се издирва

Между войната и несигурното бъдеще – какво се случва с руската икономика

Между войната и несигурното бъдеще – какво се случва с руската икономика

Челен сблъсък на два експресни влака в Словакия, близо 100 ранени

Челен сблъсък на два експресни влака в Словакия, близо 100 ранени

„В най-добрата форма съм!“: Дженифър Лопес показа новото си тяло

„В най-добрата форма съм!“: Дженифър Лопес показа новото си тяло

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

biss.bg
Всички критикуваха Toyota, сега тя се кани да поведе EV революцията

Всички критикуваха Toyota, сега тя се кани да поведе EV революцията

carmarket.bg
България – втора по ръст на цените на жилищата в ЕС
Ексклузивно

България – втора по ръст на цените на жилищата в ЕС

Преди 18 часа
Напусна ни легендата на българския футбол Добромир Жечев
Ексклузивно

Напусна ни легендата на българския футбол Добромир Жечев

Преди 20 часа
Нетаняху: Победихме, но войната още не е свършила
Ексклузивно

Нетаняху: Победихме, но войната още не е свършила

Преди 16 часа
Тръмп: САЩ искат да помогнат на Китай, а не да навредят
Ексклузивно

Тръмп: САЩ искат да помогнат на Китай, а не да навредят

Преди 18 часа

Виц на деня

– Дядо, ти вярваш ли в любовта от пръв поглед? – Не, моето момче. Баба ти ме хареса чак на третото поглеждане, след като видя…
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

СЗО алармира: 1 от 6 инфекции са резистентни към антибиотици

СЗО алармира: 1 от 6 инфекции са резистентни към антибиотици

Свят Преди 15 минути

Антибиотичната резистентност се е увеличила при над 40 процента от наблюдаваните антибиотици, с годишен среден ръст от 5 до 15 процента

Отнеха лиценза на фирма, чийто сироп уби 19 деца в Индия

Отнеха лиценза на фирма, чийто сироп уби 19 деца в Индия

Свят Преди 29 минути

Сиропът съдържа 48,6% диетиленгликол, който е силно токсичен

ДБ ще обсъдят с ПП, ДСБ и юристи аргументите за касиране на вота в Пазарджик

ДБ ще обсъдят с ПП, ДСБ и юристи аргументите за касиране на вота в Пазарджик

България Преди 53 минути

Всички видяха безпрецедентното купуване на гласове, посочи Божидар Божанов

Губим половината си приятели на всеки 7 години - ето как да ги запазим

Губим половината си приятели на всеки 7 години - ето как да ги запазим

Любопитно Преди 53 минути

Широкият социален кръг се смята, че намалява риска от смърт с 45%, което е приблизително равно на въздействието на диетата и упражненията взети заедно

Защо няма Нобелова награда за математика

Защо няма Нобелова награда за математика

Любопитно Преди 55 минути

Разбирането на причината, поради която няма Нобелова награда за математика, изисква поглед към историята

Вълчев иска промени - забрана за използване на социални мрежи от деца под 15 години

Вълчев иска промени - забрана за използване на социални мрежи от деца под 15 години

Свят Преди 1 час

Вълчев коментира и нуждата от промени в Националното външно оценяване

<p>Нетаняху няма се включи в срещата в Египет, посветена на мира в Газа</p>

Израел: Нетаняху няма се включи в срещата в Египет, посветена на мира в Газа

Свят Преди 1 час

По-рано той направи обръщение пред израелски депутати в парламента в Йерусалим и се срещна с близки на заложници

<p>Трима учени си поделят Нобеловата награда за икономика</p>

Нобелова награда за икономика - трима отличени за устойчив растеж

Свят Преди 1 час

Бързоразвиващите се технологии засягат всички нас, тъй като нови продукти и производствени методи заместват старите в безкраен цикъл

Мъж е с фрактури, след като беше ударен от шофьор с положителна проба за наркотици

Мъж е с фрактури, след като беше ударен от шофьор с положителна проба за наркотици

България Преди 1 час

Пешеходецът е пострадал с фрактури по тялото и главата и е настанен за лечение в болница

Кирил Домусчиев, Председател на КРИБ

Отговор от КРИБ към КНСБ: Дискусията по данъци и осигуровки трябва да се основава на устойчиви реформи

България Преди 1 час

България трябва да се поучи от тези грешки, защото, както е казал Бисмарк, само глупакът се учи от собствените си грешки – мъдрецът се учи от чуждите, казва Кирил Домусчиев

<p>Чудовище или златото на Руската империя - какво се крие в Байкал?</p>

Чудовище или скритото злато на Руската империя: Тайните на най-старото и дълбоко езеро в света

Любопитно Преди 1 час

Местните жители почитат Байкал от векове и предават тайнствени истории на следващите поколения

Кралски поклон: Кейт Мидълтън избра дизайн на Виктория Бекъм в големия си ден

Кралски поклон: Кейт Мидълтън избра дизайн на Виктория Бекъм в големия си ден

Любопитно Преди 1 час

Принцесата на Уелс се появи в зашеметяващ маслиненозелен костюм, създаден от самата Виктория Бекъм

<p>Слави Трифонов цитира&nbsp;Рангел Вълчанов и критикува Бойко&nbsp;Борисов</p>

Трифонов за законопроекта за изменение на НК: 99% от журналистите и публичните личности, които коментираха този закон, въобще не са го чели

България Преди 1 час

ИТН оттегли законопроекта за изменение на Наказателния кодекс

Еврото вдига цената на такситата

Еврото вдига цената на такситата

България Преди 1 час

Шофьорите искат по-високи тарифи

Макрон игнорира призивите за оставка

Макрон игнорира призивите за оставка

България Преди 2 часа

"Аз ще продължа да гарантирам стабилността", добави Макрон, чийто втори мандат изтича през 2027 г.

Снимката е илюстративна

10 признака, че психическото ви здраве се влошава и имате нужда от помощ

Любопитно Преди 2 часа

От промени в съня до загуба на интерес – научете какво подсказват тези сигнали

Всичко от днес

От мрежата

Грижи за кучето през есента – за какво да внимаваме

dogsandcats.bg

Защо кучето ми пие повече вода от обикновено?

dogsandcats.bg
1

Танцът на сребърните фазани

sinoptik.bg
1

Пороите забавят есенната сеитба

sinoptik.bg

Меган Маркъл показа снимки на порасналата си дъщеря

Edna.bg

Оттегля ли се Крал Чарлз III от престола заради влошено здраве?

Edna.bg

Полузащитник на Барселона виси за дербито с Реал Мадрид

Gong.bg

Илиян Филипов заведе дело срещу Венци Стефанов

Gong.bg

"Хамас" освободи всички живи израелски заложници, сред тях - и мъжът с българско гражданство

Nova.bg

Усмивки и сълзи от радост: Първи кадри с освободените израелски заложници (СНИМКИ)

Nova.bg