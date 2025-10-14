Любопитно

Хитовият подкаст “Елизабетско” се завръща на 17 октомври - още по-силен, по-смел и по-истински

Първият гост на водещата Елизабет Методиева ще бъде поп фолк идолът Галин

12 скрити причини, поради които не можеш да отслабнеш – дори когато правиш всичко правилно

Извънредна ситуация в “Игри на волята” тази вечер

9 храни, които могат да намалят риска от рак

Предупредителни знаци за инфаркт, които се появяват 12 години по-рано

Шест месеца след развода си: Принц Лека II от Албания се сгоди за новата си любима

„Тя беше любовта на живота ми“: Ал Пачино съкрушен от смъртта на Даян Кийтън

Заради цигари ли напусна Big Brother Михаела Василева - Овца? (ВИДЕО)

Нети разкрива: Защо умишлено се „загрозявах“ и тайната за моето осиновяване

С лед фурора на първия сезон, събрал над 80 милиона гледания във всички видео платформи, лайфстайл подкастът “Елизабетско” се завръща. На 17 октомври започва вторият сезон, а на стола срещу Елизабет Методиева ще седне един от най-обичаните и коментирани млади попфолк изпълнители - Галин.

Източник: “Елизабетско Podcast”

„Втори сезон на Елизабетско ще носи името "Защото хората говорят". С екипа ми направихме нещо, което докосна публиката - истински разговори, без филтър и без поза. Подготвили сме невероятни гости и теми, които ще разтърсят интернет, защото жълтото вече не е на мода, но истината винаги ще бъде!“, споделя Елизабет.

В първия сезон на подкаста в студиото ѝ вече гостуваха някои от най-големите звезди в България - Васил Найденов, Азис, Георги Милчев - Годжи, Асен Блатечки, Яна Маринова, Веселин Маринов, Фики, Мария, Дарин Ангелов и още десетки ярки личности.

Източник: “Елизабетско Podcast”

Сезон 2 обещава да бъде по-задълбочен, по-личен и по-взривяващ от всякога, защото, както казва водещата Елизабет Методиева - този сезон ще видим хората, за които всички говорят в една по-различна светлина.

Гледайте епизодите на “Елизабетско Podcast” в NOVA PLAY, Vbox7 и YouTube. Следете всичко интересно във Facebook, TikTok и Instagram.

Източник: “Елизабетско Podcast”    
Елизабетско Подкаст Елизабет Методиева Сезон 2 Галин Български звезди Лайфстайл Истински разговори Видео платформи Попфолк
Проф. Ива Христова: Грипът вече е тук, COVID-19 също се завръща

Доналд Тръмп: Ангела, дължиш ми един трилион долара

Решено: София ще е домакин на Европейското по волейбол

Анджелина Джоли сподели нови подробности за развода си с Брад Пит

Защо рязко намаля броят на купилите стаж за пенсия

Можем ли да дадем човешки пробиотик на кучето си

България – втора по ръст на цените на жилищата в ЕС
България – втора по ръст на цените на жилищата в ЕС

Напусна ни легендата на българския футбол Добромир Жечев
Напусна ни легендата на българския футбол Добромир Жечев

Нетаняху: Победихме, но войната още не е свършила
Нетаняху: Победихме, но войната още не е свършила

Тръмп: САЩ искат да помогнат на Китай, а не да навредят
Тръмп: САЩ искат да помогнат на Китай, а не да навредят

