Хитовият подкаст “Елизабетско” се завръща на 17 октомври - още по-силен, по-смел и по-истински

С лед фурора на първия сезон, събрал над 80 милиона гледания във всички видео платформи, лайфстайл подкастът “Елизабетско” се завръща. На 17 октомври започва вторият сезон, а на стола срещу Елизабет Методиева ще седне един от най-обичаните и коментирани млади попфолк изпълнители - Галин.

Източник: “Елизабетско Podcast”

„Втори сезон на Елизабетско ще носи името "Защото хората говорят". С екипа ми направихме нещо, което докосна публиката - истински разговори, без филтър и без поза. Подготвили сме невероятни гости и теми, които ще разтърсят интернет, защото жълтото вече не е на мода, но истината винаги ще бъде!“, споделя Елизабет.

В първия сезон на подкаста в студиото ѝ вече гостуваха някои от най-големите звезди в България - Васил Найденов, Азис, Георги Милчев - Годжи, Асен Блатечки, Яна Маринова, Веселин Маринов, Фики, Мария, Дарин Ангелов и още десетки ярки личности.

Източник: “Елизабетско Podcast”

Сезон 2 обещава да бъде по-задълбочен, по-личен и по-взривяващ от всякога, защото, както казва водещата Елизабет Методиева - този сезон ще видим хората, за които всички говорят в една по-различна светлина.