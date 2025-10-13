9 храни, които могат да намалят риска от рак

Доц. Борислав Цеков в Телеграфно подкастът: Рубио и Ванс се борят да наследят Тръмп в Белия дом

В се повече научни изследвания потвърждават, че храната, която консумираме всеки ден, може да играе решаваща роля в превенцията на едно от най-сериозните заболявания на нашето време – рака. Начинът ни на хранене влияе не само върху теглото и енергията, но и върху клетъчното здраве, имунната система и способността на организма да се справя с оксидативния стрес.

(Във видеото: „Гуруто на дълголетието“ - Доктор Валтер Лонго и диетата, която има силата да подмлади тялото)

Някои натурални храни съдържат вещества, които могат да блокират растежа на ракови клетки, да стимулират възстановяването на ДНК и да намалят хроничното възпаление – фактор, свързван с развитието на много видове тумори.

Експертите подчертават, че не става дума за „чудодейни“ продукти, а за балансиран режим, в който тези храни присъстват редовно. Комбинацията от антиоксиданти, фибри, витамини, минерали и фитохимикали подпомага естествените защитни механизми на тялото и подобрява метаболитното здраве. От зеленчуците и плодовете до чая, рибата и ядките – природата предлага изобилие от храни, които могат да помогнат в борбата срещу клетъчните увреждания.

В галерията ни ще откриете 9 храни, доказано свързвани с намален риск от развитие на рак , както и кратки обяснения как всяка от тях подпомага защитата на организма и поддържа клетките здрави.

Текстът има информативен характер и не замества консултация с лекар.