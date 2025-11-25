Любопитно

Плененият Траян не успя да измъкне Безименните от Изолатора на “Игри на волята”

Феномените завладяха Резиденцията за шеста поредна седмица

25 ноември 2025, 10:55
Плененият Траян не успя да измъкне Безименните от Изолатора на “Игри на волята”
Л ишенията за Безименните продължават и тази седмица след пореден неуспешен опит да надвият Феномените в териториалната битка. Въпреки новото попълнение в лицето на тенисиста Траян, Жълтите ще продължат да обитават Изолатора и по време на финалната седмица във Войната на племената.

Териториалният сблъсък за двата отбора започна с изненада. Капитанът на Безименните Радостина се възползва от правото да плени един от Сините си опоненти и така бившият капитан на Феномените Траян облече жълтия екип.

Съревнованието на Арената изпита силата, ловкостта, точността и съобразителността на участниците. По-добрият мерник на приключенеца Мирослав осигури на Феномените ценна преднина преди финалното логическо препятствие. Там капитанът на племето Ръждавичка гарантира най-желаната локация за своя отбор за шеста поредна седмица.

Тази вечер на бойното поле в Дивия север предстои лидерският дуел между борбените Радостина и Ръждавичка, след който една от смелите Амазонки ще напусне надпреварата завинаги.

Гледайте “Игри на волята” във вторник, 25 ноември, от 20:00 ч. по NOVA.

Всичко за "Игри на волята" може да откриете в сайта, както и в официалните  Facebook страницаInstagram профил и TikTok профил на предаването. Официалният подкаст на екстремното риалити "След Игрите" можете да гледате в Nova PlayVbox7 и YouTube и следете всичко най-интересно за подкаста във FacebookInstagram и TikTok.

