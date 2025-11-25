Трагедия в Нова Зеландия: Двама алпинисти загинаха на най-високия връх в страната

Д вама алпинисти загинаха след падане от най-високия връх в Нова Зеландия – Аораки, известен още като връх Кук, който е прочут с изключително трудния си терен, предаде ВВС.

Те са били част от група от четирима души, които са се опитвали да изкачат високия 3724 метра връх. Другите двама са невредими и са спасени с хеликоптер рано във вторник, 24 ноември, след като са се свързали със спасителните служби предната вечер.

Часове по-късно спасителите са открили телата на загиналите алпинисти, все още свързани едно с друго с алпийско въже. Властите обаче работят по изваждането им „в предизвикателна алпийска среда“.

Two climbers die scaling New Zealand’s highest peak https://t.co/dme5a0jcHP pic.twitter.com/xv4XdwB67w — The Independent (@Independent) November 25, 2025

Изкачванията до върха на планината Кук, която се извисява над Южните Алпи по протежение на Южния остров, са трудни дори за опитни катерачи поради големите ледникови цепнатини и непредсказуемото време.

Никой от алпинистите не е идентифициран публично, но новозеландската медия Stuff съобщи, че единият от загиналите е бил известен, международно признат планински водач.

Two climbers fall to their death while climbing country's highest peak https://t.co/yw0agMUNit pic.twitter.com/ECPthBbBuH — Mirror World News (@MirrorWorldNews) November 25, 2025

Преди близо година трима алпинисти от САЩ и Канада изчезнаха на същия връх. В крайна сметка те бяха обявени за загинали след многодневно издирване, въпреки че телата им така и не бяха открити. Властите съобщиха, че издирването е било затруднено от лошото време.

Десетки хора са загинали в опит да достигнат върха на планината Кук. Почти няма катерачен сезон без поне един смъртен случай, според новозеландския алпийски клуб ClimbNZ.