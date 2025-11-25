Свят

Трагедия в Нова Зеландия: Двама алпинисти загинаха на най-високия връх в страната

Мъжете са паднали от връх Аораки (Кук), известен със своя негостоприемен терен и множество жертви

25 ноември 2025, 10:10
Източник: iStock

Д вама алпинисти загинаха след падане от най-високия връх в Нова Зеландия – Аораки, известен още като връх Кук, който е прочут с изключително трудния си терен, предаде ВВС.

Те са били част от група от четирима души, които са се опитвали да изкачат високия 3724 метра връх. Другите двама са невредими и са спасени с хеликоптер рано във вторник, 24 ноември, след като са се свързали със спасителните служби предната вечер.

Часове по-късно спасителите са открили телата на загиналите алпинисти, все още свързани едно с друго с алпийско въже. Властите обаче работят по изваждането им „в предизвикателна алпийска среда“.

Изкачванията до върха на планината Кук, която се извисява над Южните Алпи по протежение на Южния остров, са трудни дори за опитни катерачи поради големите ледникови цепнатини и непредсказуемото време.

Никой от алпинистите не е идентифициран публично, но новозеландската медия Stuff съобщи, че единият от загиналите е бил известен, международно признат планински водач.

Преди близо година трима алпинисти от САЩ и Канада изчезнаха на същия връх. В крайна сметка те бяха обявени за загинали след многодневно издирване, въпреки че телата им така и не бяха открити. Властите съобщиха, че издирването е било затруднено от лошото време.

Десетки хора са загинали в опит да достигнат върха на планината Кук. Почти няма катерачен сезон без поне един смъртен случай, според новозеландския алпийски клуб ClimbNZ.

Източник: ВВС    
Нова Зеландия Връх Аораки Алпинисти Загинали Алпинизъм Планинско спасяване Труден терен Южни Алпи Алпийска сбруя Планински водач
