Радев: Бюджетът издава страха на управляващите от предсрочни избори

Б юджетът явно издава страха на управляващите от предсрочни избори. Той мами очевидно с абсолютно нереалистични приходи. Явно е необходимост да се предотвратят социални вълнения. Това е план-сметка на счупения диалог, на противопоставянията и измамата. Никога бюджет досега не е приеман без съгласуване с работодателите, не е противопоставял така бизнеса с администрацията. Това каза президентът Румен Радев като допусна радикализация на протестите, предава NOVA.

Той коментира и обсъждания мирен план за Украйна

"Ние виждаме един рационален план за бърз мир на президента Тръмп, според който ситуацията на бойното поле се развива крайно неблагоприятно за Украйна и се опитва да предотврати развитие на един лош сценарий и да предотврати нови жертви", заяви още президентът пред журналисти след участието си във форума „AFCEA TechNET Sofia 2025“.

По думите му Европа настоява да бъде фактор със свои изисквания, но трябва да прецени дали е готова да поеме отговорността за последиците, ако пропусне момента за мир.

"Ако сега не се възползваме, следващите преговори може да се водят при много по-неблагоприятни условия и след още повече жертви", допълни държавният глава.

Президентът каза още, че дори в новите предложения на Европа сегашната фронтова линия е отправна точка за териториалните дискусии, което означава, че ще се водят преговори за територии.

"Мирният договор се пише от победителите и силно се надявам този път да не доказваме тази историческа максима, за да предотвратим нови жертви и разрушения", посочи той.

"Преговорите, които се водят сега, са единствената възможност да млъкнат оръжията и България трябва и може да допринася за това със своето поведение и своите решения", коментира още президентът.

По повод вътрешнополитическата ситуация

Радев коментира, че "коалиция "Магнитски" е поредният кабинет, който бърка в джоба на българите и налива пари в Украйна, докато нейните отбранителни линии се разпадат, а в Киев избухват корупционни скандали".

В отговор на въпрос дали България може да играе роля в преговорите, президентът отбеляза: "За да има роля, България трябва да има ясна позиция. Сещам се за един филм, в който офицер се беше свил в окопа и треперейки непрекъснато си сваляше и слагаше пагоните – в зависимост от това дали врагът настъпва или отстъпва. Та и нашата работа е такава."

"Някои политици вчера целуваха украинския флаг, а днес ту го махат, ту го връщат. Жалка работа", допълни Румен Радев.