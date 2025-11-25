България

Радев: Бюджетът издава страха на управляващите от предсрочни избори

Той мами очевидно с абсолютно нереалистични приходи, отбеляза държавният глава

25 ноември 2025, 10:08
Мистериозното огнено кълбо над Синеморец, какво знаем за него (ВИДЕО)

„Грижа на всяка цена“: Българският фонд за жените набира средства за жертви на насилие

Напрежение в столичен квартал, протестиращи се готвят да блокират голям булевард

Владимир Перев след нападението в Скопие: Подозирам умишлена провокация

Циклон носи захлаждане, очакват се валежи от дъжд и сняг

Втори опит за старт на делото срещу привърженици на „Възраждане“ за погрома над ЕК в София

Жестока катастрофа край Пловдив, загина семейство с дете

Първият бюджет в евро влиза в парламентарните комисии на второ четене

Б юджетът явно издава страха на управляващите от предсрочни избори. Той мами очевидно с абсолютно нереалистични приходи. Явно е необходимост да се предотвратят социални вълнения. Това е план-сметка на счупения диалог, на противопоставянията и измамата. Никога бюджет досега не е приеман без съгласуване с работодателите, не е противопоставял така бизнеса с администрацията. Това каза президентът Румен Радев като допусна радикализация на протестите, предава NOVA.

Румен Радев: Това отваря вратата за нов световен ред

Той коментира и обсъждания мирен план за Украйна

"Ние виждаме един рационален план за бърз мир на президента Тръмп, според който ситуацията на бойното поле се развива крайно неблагоприятно за Украйна и се опитва да предотврати развитие на един лош сценарий и да предотврати нови жертви", заяви още президентът пред журналисти след участието си във форума „AFCEA TechNET Sofia 2025“.

Радев: Показа се истината за войната в Украйна

По думите му Европа настоява да бъде фактор със свои изисквания, но трябва да прецени дали е готова да поеме отговорността за последиците, ако пропусне момента за мир.

"Ако сега не се възползваме, следващите преговори може да се водят при много по-неблагоприятни условия и след още повече жертви", допълни държавният глава.

Президентът каза още, че дори в новите предложения на Европа сегашната фронтова линия е отправна точка за териториалните дискусии, което означава, че ще се водят преговори за територии.

"Мирният договор се пише от победителите и силно се надявам този път да не доказваме тази историческа максима, за да предотвратим нови жертви и разрушения", посочи той.

Радев от Мюнхен: Очаквам реалистичен бюджет

"Преговорите, които се водят сега, са единствената възможност да млъкнат оръжията и България трябва и може да допринася за това със своето поведение и своите решения", коментира още президентът.

По повод вътрешнополитическата ситуация

Радев коментира, че "коалиция "Магнитски" е поредният кабинет, който бърка в джоба на българите и налива пари в Украйна, докато нейните отбранителни линии се разпадат, а в Киев избухват корупционни скандали".

Президентството с позиция за войната в Украйна

В отговор на въпрос дали България може да играе роля в преговорите, президентът отбеляза: "За да има роля, България трябва да има ясна позиция. Сещам се за един филм, в който офицер се беше свил в окопа и треперейки непрекъснато си сваляше и слагаше пагоните – в зависимост от това дали врагът настъпва или отстъпва. Та и нашата работа е такава."

"Някои политици вчера целуваха украинския флаг, а днес ту го махат, ту го връщат. Жалка работа", допълни Румен Радев.

Източник: БТА/Йоана Димитрова, Николета Василева; NOVA    
