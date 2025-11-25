Любопитно

Уша Ванс разкри истината за липсващата си венчална халка

Уша и Джей Ди Ванс сключват брак през 2014 г. и имат три деца

25 ноември 2025, 11:15
Уша Ванс разкри истината за липсващата си венчална халка
Източник: Getty Images

У ша Ванс внесе яснота по повод разпространили се слухове за брака ѝ. Втората дама на Съединените щати наскоро беше заснета без венчалната си халка — детайл, който предизвика спекулации сред наблюдателите относно отношенията ѝ с вицепрезидента Джей Ди Ванс.

Миналата седмица Уша Ванс се присъедини към Мелания Тръмп в "Кемп Леджун" — военен тренировъчен център в Джаксънвил, Северна Каролина. По време на появата си, втората дама не носеше пръстена си.

Говорител на Уша предложи разяснение. В изявление той обясни, че Уша е „майка на три малки деца, която мие много чинии, къпе много хора и понякога забравя халката си“.

Уша и Джей Ди Ванс сключват брак през 2014 г., а през следващите години семейството им се разширява с три деца: 8-годишния Юън, 5-годишния Вивек и 3-годишната Мирабел.

  • Какво се случва между Уша и Джей Ди Ванс

Няма основания да се смята, че в брака на Уша и Джей Ди Ванс има проблеми. Въпреки това през последните седмици медиите подхванаха някои негови публични изказвания, включително дискусии, свързани с религията.

В края на октомври вицепрезидентът говори на събитие на Turning Point USA, организирано в Университета на Мисисипи, където отговаряше на въпроси на студенти. Един от тях попита за религията на съпругата му, тъй като християнската му идентичност е важна част от политическата му платформа. Уша е индуистка, докато Ванс е християнин.

В отговора си той сподели, че Уша понякога го придружава в църквата и че въпреки различията във вярата им, двамата се уважават взаимно и са се съгласили да отгледат децата си като християни.

„Надявам ли се евентуално тя да бъде по някакъв начин развълнувана от същото нещо, което ме развълнува — църквата? Да, честно казано, наистина ми се иска това, защото вярвам в християнското евангелие и се надявам евентуално жена ми да го види по същия начин“, каза Ванс. „Но ако не го направи, тогава Бог казва: „Всеки има свободна воля“ и това не ми създава проблем. Това е нещо, което решаваш с приятелите си, със семейството си, с човека, когото обичаш.“

  • Уша за своята вяра и за отглеждането на децата

В предишни интервюта Уша е говорила открито за собствената си религия и как тя се отразява на децата им. „По времето, когато срещнах Джей Ди, той не беше католик и по-късно се обърна във вярата си. Когато той се обърна, водихме много разговори за това, защото всъщност това беше след като родихме първото си дете, може би след като се роди и Вивек“, разказа тя в подкаста на Меган Маккейн „Гражданинът Маккейн“.

„Когато приемате католицизма, това е свързано с няколко важни задължения, като например да отгледате детето си във вярата и всичко останало.“

„Трябваше да проведем много сериозни разговори за това как да направя това, след като не съм католичка и нямам намерение да приема вярата си или нещо подобно“, заключи тя.

Източник: www.hola.com    
Уша Ванс Джей Ди Ванс Слухове за развод Венчална халка Брак Религия Втора дама на САЩ
Последвайте ни

По темата

Жестока катастрофа край Пловдив, загина семейство с дете

Жестока катастрофа край Пловдив, загина семейство с дете

Между дипломацията и хаоса – плановете за прекратяването на войната в Украйна

Между дипломацията и хаоса – плановете за прекратяването на войната в Украйна

Задържаха мъж пребил собствената си майка в София

Задържаха мъж пребил собствената си майка в София

Мадуро предизвиква САЩ с танц в стил Тръмп и мирни лозунги (ВИДЕО)

Мадуро предизвиква САЩ с танц в стил Тръмп и мирни лозунги (ВИДЕО)

Viber и €92М субсидии: Как малките и средните предприятия превръщат комуникацията в директен дриход

Viber и €92М субсидии: Как малките и средните предприятия превръщат комуникацията в директен дриход

biss.bg
Не ми се чака с часове: Колко реално отнема зареждането на EV

Не ми се чака с часове: Колко реално отнема зареждането на EV

carmarket.bg
Учени откриха скрита промяна в кръвта, причиняваща дълъг COVID
Ексклузивно

Учени откриха скрита промяна в кръвта, причиняваща дълъг COVID

Преди 2 дни
23 ноември: Ужас на АМ „Струма“ - 45 жертви, 12 от тях деца
Ексклузивно

23 ноември: Ужас на АМ „Струма“ - 45 жертви, 12 от тях деца

Преди 2 дни
Рязко застудяване в неделя, дъждът преминава в сняг
Ексклузивно

Рязко застудяване в неделя, дъждът преминава в сняг

Преди 2 дни
<p>Най-красивата българка: Коя е новата Мис България (ВИДЕО)</p>
Ексклузивно

Най-красивата българка: Коя е новата Мис България (ВИДЕО)

Преди 2 дни

Виц на деня

Полицай спира шофьор: – Знаете ли защо ви спрях? – Да, да — да си поговорим малко. Нали и на вас ви е скучно?
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Руски дрон е навлязъл във въздушното пространство на Румъния

Руски дрон е навлязъл във въздушното пространство на Румъния

Свят Преди 13 минути

Румъния, член на НАТО и ЕС и граничеща с Украйна, заяви, че е засякла два дрона през сутринта на 25 ноември

<p>Бившият кмет на Кърджали Хасан Азис обяви делото срещу него за &quot;бухалка&quot;</p>

Фалстарт на делото срещу бившия кмет на Кърджали Хасан Азис

България Преди 40 минути

Причината е отсъствие на един от адвокатите в процеса, което наложи отлагане на заседанието

Мистериозното огнено кълбо над Синеморец, какво знаем за него (ВИДЕО)

Мистериозното огнено кълбо над Синеморец, какво знаем за него (ВИДЕО)

България Преди 1 час

Падане на метеорит или необясним феномен: Какво разказват, че са видели хората?

Кевин Спейси

„Не съм бездомник“: Кевин Спейси с емоционално уточнение

Любопитно Преди 1 час

„Грижа на всяка цена“: Българският фонд за жените набира средства за жертви на насилие

„Грижа на всяка цена“: Българският фонд за жените набира средства за жертви на насилие

България Преди 1 час

Кои са системните пропуски, които позволяват случаите на домашно насилие да се повтарят?

<p>Двама алпинисти загинаха на най-високия връх в Нова Зеландия</p>

Трагедия в Нова Зеландия: Двама алпинисти загинаха на най-високия връх в страната

Свят Преди 1 час

Мъжете са паднали от връх Аораки (Кук), известен със своя негостоприемен терен и множество жертви

Радев: Бюджетът издава страха на управляващите от предсрочни избори

Радев: Бюджетът издава страха на управляващите от предсрочни избори

България Преди 1 час

Той мами очевидно с абсолютно нереалистични приходи, отбеляза държавният глава

Зеленски за плана на САЩ: Точките вече не са 28, с Тръмп ще обсъдим чувствителни въпроси

Зеленски за плана на САЩ: Точките вече не са 28, с Тръмп ще обсъдим чувствителни въпроси

Свят Преди 1 час

Украинският президент заяви, че процесът на изготвяне на окончателен документ ще бъде труден

<p>Отхвърлиха обвиненията срещу бившия директор на ФБР Джеймс Коми</p>

Американски съдия отхвърли обвиненията срещу бившия директор на ФБР Джеймс Коми

Свят Преди 1 час

Седем пометени коли при катастрофа в Стара Загора

Седем пометени коли при катастрофа в Стара Загора

България Преди 1 час

По първоначална информация един човек е пострадал и е бил откаран за преглед в лечебно заведение

Нова надежда: Капки за нос помагат при лечение на мозъчни тумори

Нова надежда: Капки за нос помагат при лечение на мозъчни тумори

Любопитно Преди 2 часа

Когато се прилага в комбинация с лекарства, предназначени да помогнат за активиране на друг тип имунни клетки – Т-лимфоцитите – новата терапия се твърди, че унищожава туморите само с една или две дози и предизвиква дългосрочен имунитет срещу тяхната повторна поява

Ново заседание и протест за 12-годишната Сияна

Ново заседание и протест за 12-годишната Сияна

България Преди 2 часа

По делото ще бъдат изслушани вещи лица и свидетели

Ръководители на BBC бяха изслушани в парламента по сагата "Тръмп"

Ръководители на BBC бяха изслушани в парламента по сагата "Тръмп"

Свят Преди 2 часа

Лидери на BBC бяха разпитани от законодатели, след като Тръмп заплаши да съди обществената медия

<p>Как да постигнете американската мечта?&nbsp;</p>

БезГранично: Ръководство за модерния емигрант в Чикаго- цена на жилищата, заплати и още нещо

БезГранично Преди 2 часа

От документи до осигуровки - всички неприятни детайли, събрани в едно ръководство

САЩ и Русия преговарят в Абу Даби – възможен ли е мир в Украйна

САЩ и Русия преговарят в Абу Даби – възможен ли е мир в Украйна

Свят Преди 2 часа

Не е ясно кои имена са част от руската делегация

Напрежение в столичен квартал, протестиращи се готвят да блокират голям булевард

Напрежение в столичен квартал, протестиращи се готвят да блокират голям булевард

България Преди 2 часа

Демонстрацията на жителите на кв. „Белите брези” е заради намерения за строеж в центъра на парк

Всичко от днес

От мрежата

10 породи кучета, които най-силно се привързват към стопаните си

dogsandcats.bg

Как да разпознаем Турската ангорска котка

dogsandcats.bg
1

Циклон носи няколко дни дъжд

sinoptik.bg
1

Засадиха дръвчета на Гарга баир

sinoptik.bg

Георги Бърдаров: "Пиша навсякъде - от метрото до плажа в Бургас" (ВИДЕО)

Edna.bg

Бриджит Бардо отново влезе в болница

Edna.bg

Доброволци от НПМГ ще подкрепят Световното за спортисти със синдром на Даун

Gong.bg

Истинска медийна бомба разтърси спортния свят

Gong.bg

Циклон носи няколко дни дъжд: Има риск от преливане на реки, наводнения и свлачища

Nova.bg

Родители и дете загинаха при тежка катастрофа край Пловдив

Nova.bg