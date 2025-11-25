Уша Ванс разкри истината за липсващата си венчална халка

У ша Ванс внесе яснота по повод разпространили се слухове за брака ѝ. Втората дама на Съединените щати наскоро беше заснета без венчалната си халка — детайл, който предизвика спекулации сред наблюдателите относно отношенията ѝ с вицепрезидента Джей Ди Ванс.

Миналата седмица Уша Ванс се присъедини към Мелания Тръмп в "Кемп Леджун" — военен тренировъчен център в Джаксънвил, Северна Каролина. По време на появата си, втората дама не носеше пръстена си.

Говорител на Уша предложи разяснение. В изявление той обясни, че Уша е „майка на три малки деца, която мие много чинии, къпе много хора и понякога забравя халката си“.

Уша и Джей Ди Ванс сключват брак през 2014 г., а през следващите години семейството им се разширява с три деца: 8-годишния Юън, 5-годишния Вивек и 3-годишната Мирабел.

JD Vance’s wife, Usha, addresses divorce speculation after being seen without wedding ring https://t.co/nacIleabDJ pic.twitter.com/mrzlrxoPNc — Page Six (@PageSix) November 23, 2025

Какво се случва между Уша и Джей Ди Ванс

Няма основания да се смята, че в брака на Уша и Джей Ди Ванс има проблеми. Въпреки това през последните седмици медиите подхванаха някои негови публични изказвания, включително дискусии, свързани с религията.

В края на октомври вицепрезидентът говори на събитие на Turning Point USA, организирано в Университета на Мисисипи, където отговаряше на въпроси на студенти. Един от тях попита за религията на съпругата му, тъй като християнската му идентичност е важна част от политическата му платформа. Уша е индуистка, докато Ванс е християнин.

В отговора си той сподели, че Уша понякога го придружава в църквата и че въпреки различията във вярата им, двамата се уважават взаимно и са се съгласили да отгледат децата си като християни.

„Надявам ли се евентуално тя да бъде по някакъв начин развълнувана от същото нещо, което ме развълнува — църквата? Да, честно казано, наистина ми се иска това, защото вярвам в християнското евангелие и се надявам евентуално жена ми да го види по същия начин“, каза Ванс. „Но ако не го направи, тогава Бог казва: „Всеки има свободна воля“ и това не ми създава проблем. Това е нещо, което решаваш с приятелите си, със семейството си, с човека, когото обичаш.“

Usha Vance hits back at divorce rumors after she’s spotted without wedding ring https://t.co/MqcQWybKnn pic.twitter.com/aLGMM1Qfrg — The Independent (@Independent) November 24, 2025

Уша за своята вяра и за отглеждането на децата

В предишни интервюта Уша е говорила открито за собствената си религия и как тя се отразява на децата им. „По времето, когато срещнах Джей Ди, той не беше католик и по-късно се обърна във вярата си. Когато той се обърна, водихме много разговори за това, защото всъщност това беше след като родихме първото си дете, може би след като се роди и Вивек“, разказа тя в подкаста на Меган Маккейн „Гражданинът Маккейн“.

Photos show Usha Vance without her wedding ring, but any rumors about her marriage are purely speculative. https://t.co/K7b8mjEp04 pic.twitter.com/ETagmuEPMr — snopes.com (@snopes) November 22, 2025

„Когато приемате католицизма, това е свързано с няколко важни задължения, като например да отгледате детето си във вярата и всичко останало.“

„Трябваше да проведем много сериозни разговори за това как да направя това, след като не съм католичка и нямам намерение да приема вярата си или нещо подобно“, заключи тя.