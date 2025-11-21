„6-7“ отново в играта: Новата теория, свързана с Шекспир, за смисъла на детската мания

К ой би предположил?
Днес децата са увлечени по безсмисления сленг „6-7“. Ако се чудите какво изобщо означава — то реално няма смисъл.
И все пак някои твърдят, че нелогичният израз води началото си от Средновековието, което звучи доста съмнително, пише The Post.
Brainrot „6 7”: Новият тренд, който предизвиква "мозъчно гниене"
След като Дейвид Маркъс, колумнист във Fox News Digital, чул как тийнейджърът му се опитва да обясни значението на „6-7“, му светнала „крушката“. Той смята, че безмозъчният израз произлиза от стара игра със зарове, наречена Hazard, която днес е известна като craps.
„В играта играчът извиквал числото, което се опитва да хвърли с два шестстенни зара. Пет, осем и девет били най-вероятните резултати. Шест и седем, както бързо установили експертите в играта — чрез математика или опит — дават по-нисък шанс за печалба“, пише Маркъс в своя статия.
Как изразът "6 7" стана дума на годината
„Оттогава шест и седем, взети заедно, завинаги се свързват с риск и тревога. Може да се открият в творбите на Чосър и да се проследят през вековете.“
Маркъс стига още по-далеч и свързва израза с Уилям Шекспир. „Трябва и до Плъши да отида, но времето не ми стига. Всичко е неуредено, всичко е оставено на шест и седем“, е фраза, която според него Шекспир използва в пиесата „Ричард II“.
„6-7“ е думата на годината – и никой не знае какво означава
Той смята, че е логично съвременните деца да не разбират значението на днешното „6-7“, защото историята показва, че този уж безсмислен израз всъщност е свързан с „риск, тревога и обърканост“.
Въпреки този мини урок по история, манията по викането „6-7“ е станала толкова неконтролируема сред децата, особено в начална училищна възраст, че полицията в Индиана раздава фалшиви „глоби“ на малчугани, които бъдат хванати да го казват.
Новата мания, която вбесява учителите - защо учениците започнаха да скандират „6-7“ в класните стаи
Целта на тази закачлива санкция е да запази психическото здраве на родителите.
„Вече е против закона да използвате думите "шест" и "седем", освен ако не са част от задача по математика или нечия възраст“, казва заместник от шерифската служба на окръг Типекану в публикувано видео.