„6-7“ отново в играта: Новата теория, свързана с Шекспир, за смисъла на детската мания

Учени твърдят, че любопитният детски тренд „6-7“ може да има корени още от играта с зарове „Hazard“ и дори да се среща в произведенията на Уилям Шекспир, свързвайки модерната мания с историческа символика на риск и объркване

21 ноември 2025, 11:11
К ой би предположил?

Днес децата са увлечени по безсмисления сленг „6-7“. Ако се чудите какво изобщо означава — то реално няма смисъл.

И все пак някои твърдят, че нелогичният израз води началото си от Средновековието, което звучи доста съмнително, пише The Post.

Brainrot „6 7”: Новият тренд, който предизвиква "мозъчно гниене"

След като Дейвид Маркъс, колумнист във Fox News Digital, чул как тийнейджърът му се опитва да обясни значението на „6-7“, му светнала „крушката“. Той смята, че безмозъчният израз произлиза от стара игра със зарове, наречена Hazard, която днес е известна като craps.

„В играта играчът извиквал числото, което се опитва да хвърли с два шестстенни зара. Пет, осем и девет били най-вероятните резултати. Шест и седем, както бързо установили експертите в играта — чрез математика или опит — дават по-нисък шанс за печалба“, пише Маркъс в своя статия.

Как изразът "6 7" стана дума на годината

„Оттогава шест и седем, взети заедно, завинаги се свързват с риск и тревога. Може да се открият в творбите на Чосър и да се проследят през вековете.“

Маркъс стига още по-далеч и свързва израза с Уилям Шекспир. „Трябва и до Плъши да отида, но времето не ми стига. Всичко е неуредено, всичко е оставено на шест и седем“, е фраза, която според него Шекспир използва в пиесата „Ричард II“.

„6-7“ е думата на годината – и никой не знае какво означава

Той смята, че е логично съвременните деца да не разбират значението на днешното „6-7“, защото историята показва, че този уж безсмислен израз всъщност е свързан с „риск, тревога и обърканост“.

Въпреки този мини урок по история, манията по викането „6-7“ е станала толкова неконтролируема сред децата, особено в начална училищна възраст, че полицията в Индиана раздава фалшиви „глоби“ на малчугани, които бъдат хванати да го казват.

Новата мания, която вбесява учителите - защо учениците започнаха да скандират „6-7“ в класните стаи

Целта на тази закачлива санкция е да запази психическото здраве на родителите.

„Вече е против закона да използвате думите "шест" и "седем", освен ако не са част от задача по математика или нечия възраст“, казва заместник от шерифската служба на окръг Типекану в публикувано видео.

6-7 жаргон Младежки тренд Игра на зарове Исторически корени Уилям Шекспир Риск и тревога Детска обсесия Полицейски глоби Психическо здраве на родители Мозъчно гниене
България Преди 29 минути

Пострадалата е настанена за лечение в болнично заведение в Сливен, без опасност за живота

Свят Преди 1 час

Петима души, сред които и дете, са пострадали

Свят Преди 1 час

Радев назначи трима нови посланици

Президентът Румен Радев назначи посланици в Словакия, Сърбия и Тунис

България Преди 1 час

България Преди 1 час

43-годишният нападател пробожда двама братя в шията пред читалището в Разлог през май 2023 г. – единият умира на място, другият оцелява по чудо. Съдът му наложи 20 години затвор при строг режим, като присъдата подлежи на обжалване

България Преди 1 час

"Очаквам, че цената на хляба ще започне да се променя", добави Кукушева

Преди 1 час

България Преди 1 час

Тя е посветена на заболяванията на зрителната система

България Преди 2 часа

Пенка Иванова Маджарска от Раковски е със забрана за влизане в САЩ

Свят Преди 2 часа

В бъдеще те ще трябва да плащат най-високата данъчна ставка от 30%, вместо средната от 13% до 22%

България Преди 2 часа

Началникът на дирекцията инж. Лили Петрова заяви, че се предвижда премахване на корекцията и покритието върху река Козлука

България Преди 2 часа

Случаят е от 30 януари

България Преди 2 часа

В началото на юни тялото на 35-годишната жена е било открито в личния ѝ автомобил, паркиран в близост до градския стадион в Първомай

Свят Преди 3 часа

Трусът е бил усетен и в Индия

Свят Преди 3 часа

Неверни са и изявленията, че 80% от Вовчанск в Харковска област и 70% от град Покровск са превзети, заяви украинският генерален щаб

