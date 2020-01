Момичетата, които съблазняват и убиват нацисти

П о време на Втората световна война и нацистката окупация на Нидерландия на три момичета им се налага да изоставят своите безгрижни тийнейджърски години и да се превърнат в борци на съпротивата. Във видео от канала BBC Reel научаваме повече за тяхната история.

Freddie Oversteegen, Truus Oversteegen & Hannie Schaft were teen girls who risked their lives to fight against the Nazis during WW2. #HistoryErased pic.twitter.com/Ag2Apa75pO — HISTORY Canada (@HistoryTVCanada) December 22, 2019

Труус Оверстеехе е на 16 години, Фреди Оверстеехе е само на 14 години, а Хани Шафт - на 19 години, когато нацистка Германия окупира Нидерландия на 10 май 1940 г.

Former teen Nazi resistance fighter Freddie Oversteegen dies at 92. She and her sister Truus "seduced their targets in taverns or bars, asked if they wanted to 'go for a stroll' in the forest and liquidated them with a pull of the trigger.” https://t.co/qlk9P6gfBQ — Billy (@BillyArmagh) September 18, 2018

80 години по-късно техните деца все още разказват историята им.

"Мисля, че две от тях, даже всичките три първоначално са били срамежливи тийнейджъри" - казва синът на Труус - "Войната скоро ги превръща в смели жени".

Фреди и Труус са две сестри, които са отгледани от самотна майка със силни антифашистки убеждения. Тяхната приятелка Хани Шафт е студентка в университета. Тя обаче го напуска, след като отказва да се врече във вярност на Германия.

Freddie Oversteegen died today in 2018. As a girl she used to seduce SS men in Holland, take them into the woods and then shoot them. pic.twitter.com/zPN9fe6T8N — Dan Snow (@thehistoryguy) September 5, 2019

Когато настъпва окупацията, момичетата започват да изпълняват малки задачи за съпротивата. Скоро тяхната роля става по-активна и включва директни действия.

"Това е голямо изключение за млади момичета да бъдат в редиците на въоръжената съпротива и особено да екзекутират предатели, каквото тези три момичета правят", казва директорът на Музея на съпротивата в Нидерландия.

„Господи, моля те, искам да живея!“

Вместо германци, момичетата предимно екзекутират местни предатели. Просто защото доста често те са по-голяма опасност от нацистите. Това са т.нар. "landwatchers" - хора, които са предали своята страна и са започнали да работят за нацистите.

Синът на Фреди казва следното:

"Екзекуциите на тези хора са започнали в началото на 1942 г., когато майка ми е била на 15-16 години. Тя екзекутира жена, за която са смятали, че е искала да предаде евреи на нацистите. Майка ми приближава тази жена в един парк и я пита за името ѝ - за да потвърди идентичността ѝ. Веднага след като тя го прави, майка ми я застрелва".

Момичетата се възползват от това, че са млади и изглеждат безобидно, за да привлекат нидерланските "предатели" в горите, където ги екзекутират.

Hannie was known as the girl with the red hair. She was in her early 20s when she joined the Resistance. The 2 sisters, Truus and Freddie Oversteegen, were in their teens. The Nazis were more likely to overlook women and girls in searches. These women were effective & deadly. pic.twitter.com/dIuNFJiMnr — Nina Berry (@Ninaberry) May 7, 2019

"Да водиш нацисти и предатели в гората, е брилянтно, защото те са смятали, че наистина флиртуват с момичетата. След като отиват в гората, очевидно нищо не се случва. Преди те да се опитат да целунат момичетата, убийството вече е факт", продължава разказа си синът на Фреди.

Все пак не всяка екзекуция следва тази схема. Момичетата застрелват много от техните жертви, докато карат колела, за да могат да избягат бързо.

Тези екзекуции често нямат нищо общо с флирта.

Всъщност под флирт не трябва да се разбира нещо по-различно от едно "Здравейте", споделят роднините на двете сестри.

Hannie Schaft (aka the Girl with the red hair). responsible for the assassination of five collaborators. Hitler himself had demanded her arrest, urging the Sicherheitsdienst to find her. Hannie was born in Haarlem, The Nethe.. See more pictures: https://t.co/CCDs0ewM3c pic.twitter.com/vPNuaofssN — History Lovers Club (@historylvrsclub) April 24, 2019

Третото момиче - Хани Шафт, има червена коса, която я прави разпознаваема за нацистите. Тя е заловена и екзекутирана на 17 април 1945 г., когато е на 24 години. 18 дни по-късно Нидерландия е освободена.

Около 3/4 от нидерландските евреи са убити.

This is one of my favourite stories from WWII, the three Dutch teenage girls who fought in the resistance together as a team! "Hannie Schaft and the sisters Truus and Freddie Oversteegen were just 18, 16 and 13 years old."https://t.co/w5uU4c4IY9 — RachelAnneSummers (@AlielynR) December 1, 2019

"Когато бях момче на около 8 години, имахме учебник по история в училище и в него пишеше за момиче с червена коса - Хани Шафт. Докато го четеше, майка ми започна да плаче. Тя ми разказа, че това е била нейна приятелка по време на войната, но е била убита от германците", разказва синът на Фреди.

Двете сестри оцеляват по време на войната и живеят дълго след това. Труус умира през 2016 г., а нейната сестра Фреди си отива две години по-късно - през 2018 г.

