Фалстарт на делото срещу бившия кмет на Кърджали Хасан Азис

О кръжният съд в Кърджали не даде ход на делото срещу бившия кмет на общината Хасан Азис. Причината е отсъствие на един от адвокатите в процеса, което наложи отлагане на заседанието, предаде NOVA.

Азис и още трима бивши служители на администрацията са обвинени в безстопанственост и присвояване, свързани със сделки за дърва за огрев. Според прокуратурата договорите били сключени на завишени цени, а в някои случаи официално платените доставки дори не били извършени.

Бившият кмет Хасан Азис и бившият главен счетоводител са предадени на съд за това, че в периода януари 2018 – януари 2019 г. са присвоили 78 704 лв. от общински средства, предназначени за плащания по два договора за доставка на дърва.

Обвинението срещу тях е за длъжностно присвояване в големи размери и съизвършителство. Двамата са обвинени и в безстопанственост – за това, че от декември 2017 до януари 2019 г. не са положили необходимите грижи за опазването на общинското имущество във връзка със същите договори. Според прокуратурата от това са настъпили значителни вреди за общината в размер на 12 459 лв. Обвинения са повдигнати и на двама финансови контрольори.

В коментар пред журналисти Хасан Азис определи процеса като „дело бухалка“, намеквайки за политическа мотивация.

Окръжният прокурор на Кърджали Желязко Стефанов отхвърли твърденията за забавяне или тенденциозност и посочи, че делото е прехвърлено от закритата Специализирана прокуратура в Окръжната.

Съдът да насрочи нова дата за начало на процеса - 23 януари 2026 г.