Единствената петролна рафинерия в Сърбия спря работа

Причината - наложените на компанията санкции от САЩ заради мажоритарния руски дял в собствеността ѝ

25 ноември 2025, 11:38
Единствената петролна рафинерия в Сърбия спря работа
Източник: iStock photos/Getty images

С ръбската петролна рафинерия в Панчево е преустановила производството, а заводите са преминали в т.нар. „топла циркулация“, съобщи телевизия N1.

Санкциите на САЩ срещу сръбската петролна компания NIS влязоха в сила

„Топла циркулация“ означава, че определено количество суровина се движи през системата, за да се поддържа функционалността ѝ, уточнява източник. 

Причината за спирането на работата са наложените на компанията санкции от САЩ заради мажоритарния руски дял в собствеността на рафинерията.

САЩ налагат санкции на сръбската петролна компания NIS от 1 октомври

От октомври миналата година „Петролна индустрия на Сърбия“ (NIS) е под санкции като част от мерките на Вашингтон срещу руския енергиен сектор след инвазията на Русия в Украйна през 2022 г.

Сърбия пред енергийна криза: САЩ дадоха ултиматум за NIS

Дълго отлаганите санкции, първоначално обявени през януари, започнаха да се прилагат от 9 октомври, оставяйки Белград в търсене на решение за наближаваща енергийна криза.

Източник: БГНЕС    
Сърбия петролна рафинерия САЩ санкции
Учени откриха скрита промяна в кръвта, причиняваща дълъг COVID
Учени откриха скрита промяна в кръвта, причиняваща дълъг COVID

Преди 2 дни
23 ноември: Ужас на АМ „Струма" - 45 жертви, 12 от тях деца
23 ноември: Ужас на АМ „Струма“ - 45 жертви, 12 от тях деца

Преди 2 дни
Рязко застудяване в неделя, дъждът преминава в сняг
Рязко застудяване в неделя, дъждът преминава в сняг

Преди 2 дни
<p>Най-красивата българка: Коя е новата Мис България (ВИДЕО)</p>
Най-красивата българка: Коя е новата Мис България (ВИДЕО)

Преди 2 дни

