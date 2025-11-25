Единствената петролна рафинерия в Сърбия спря работа

С ръбската петролна рафинерия в Панчево е преустановила производството, а заводите са преминали в т.нар. „топла циркулация“, съобщи телевизия N1.

„Топла циркулация“ означава, че определено количество суровина се движи през системата, за да се поддържа функционалността ѝ, уточнява източник.

Причината за спирането на работата са наложените на компанията санкции от САЩ заради мажоритарния руски дял в собствеността на рафинерията.

От октомври миналата година „Петролна индустрия на Сърбия“ (NIS) е под санкции като част от мерките на Вашингтон срещу руския енергиен сектор след инвазията на Русия в Украйна през 2022 г.

Дълго отлаганите санкции, първоначално обявени през януари, започнаха да се прилагат от 9 октомври, оставяйки Белград в търсене на решение за наближаваща енергийна криза.