Бен Ференц - посланието на последния оцелял прокурор от Нюрнберг

Б лизо 80 години по-късно Бен Ференц още си спомняше как с ужас гледа към затворници от концентрационен лагер, които дни след освобождението им, залавят есесовски пазач и го изгарят жив в една от собствените пещи на нацистите, предава Daily Mail.

"Не всички затворници са били безпомощни", казва той. "Те хванаха един от пазачите и го пребиха с юмруци. Някой донесъл от крематориума една от тавите, които използвали, за да пъхат хората в пещта. Вързали го за нея и го сложили в пещта, само колкото да го затоплят.

Ференц добавя: "Разбира се, беше ужасно преживяване да гледам това. Но не посмях да се опитам да го спра, защото щяха да се обърнат срещу мен".

Малцина са имали толкова ярък поглед върху нечовешкото отношение на човека към човека, колкото Бен Ференц, последният оцелял прокурор от Нюрнбергския процес за военни престъпления, който почина в петък на 103-годишна възраст. Неговият забележителен и понякога мъчителен живот му даде уроци, които той се постара да не бъдат изгубени за историята.

Въпреки че почива мирно в съня си в старчески дом в Делрей Бийч, Флорида, той остава изключително активен до самата си смърт. След като навършил 100 години, той се похвалил, че все още може да прави по 100 лицеви опори всяка сутрин.

През януари Ференц беше награден със Златен медал на Конгреса на САЩ, но не можа да присъства на церемонията поради влошеното си здраве - въпреки че дори в последните си години той продължаваше да се бори за справедливост, като гарантираше, че военнопрестъпниците ще бъдат съдени в съда.

Ben Ferencz, the last surviving Nuremberg prosecutor, has died. He shared his story in The US and the Holocaust. Here's a clip from the film. pic.twitter.com/J6QyfYzA6C — UNUMKenBurns (@UNUMKenBurns) April 9, 2023

Ужасяващата съдба на охраната от СС - Ференц не може да си спомни кой е бил лагерът, тъй като е посетил много такива като следовател по Холокоста за американската армия - му е дала "много важен" урок, каза ми той през 2021 г. в едно от последните си интервюта. "Научих, че отмъщението не е начин за разрешаване на споровете ни. Защото ако отмъщението се разгърне, всеки ще убие всекиго".

Същото послание - "Отмъщението не е наша цел" - той изказва в паметното си встъпително слово на Нюрнбергския процес през 1947 г. Там, като 27-годишен сержант от американската армия, който с ръста си от метър и осемдесет е бил толкова дребен, че е трябвало да стои върху купчина книги, за да достигне до трибуната, Ференц е главен обвинител на командирите на прочутите Айнзацгрупи.

Това са ескадроните на смъртта на СС, които са събрали и убили най-малко два милиона мъже, жени и деца, включително евреи, цигани и други "нежелани лица", докато нацистите напредват в Европа. Много от жертвите са застреляни, така че да попаднат в масови гробове, или са натикани във фургони, за да бъдат обгазени.

Военният трибунал го определя като "най-големия процес за убийство в историята". Двадесет и двамата подсъдими "не са обвинени в това, че са седели в офис на стотици и хиляди километри от клането ... тези мъже са били на терен, активно са надзиравали, контролирали, ръководели и са участвали активно в кървавата жътва".

Като евреин, чието семейство е избягало от антисемитизма в Трансилвания, когато Ференц е бил само на няколко месеца, той и роднините му са щели да бъдат изтребени без угризения от хората, срещу които е било повдигнато обвинение.

И все пак, говорейки с Ференц, аз - както и мнозина, които се срещнаха с този невероятен човек - бях изненадан от чувствата му към нацистите толкова много години по-късно.

Основният урок, който научих от Холокоста, е, че войната ще направи масови убийци от иначе порядъчни хора - каза той.

Често повтаряше мантрата си "законът не е война" и вярваше, че човечеството трябва да се опитва да решава споровете си в съдебната зала, а не на бойното поле.

The world has lost a leader in the quest for justice. We mourn the death of Ben Ferencz—the last Nuremberg prosecutor. His legacy continues at our Ferencz Initiative which works to reinforce legal tools Ben helped develop to seek justice for atrocities. https://t.co/AYNUl0KMLF pic.twitter.com/BV8NIFTrsX — Preventing Genocide (@CPG_USHMM) April 8, 2023

Мнозина можеха да сметнат това за болезнено идеалистично, но те не бяха виждали ужасите, на които е бил свидетел Ференц. Той е израснал в бедност в Ню Йорк - едноокият му баща е бил обущар - и семейството му е било принудено да живее в престъпния квартал Hell's Kitchen, където Ференц развива през целия си живот стремежа си да отстоява върховенството на закона.

Спечелва стипендия за Юридическия факултет на Харвард и полага изпитите си по право. Когато САЩ се включват във Втората световна война, Ференц отчаяно иска да се бие, но е твърде малък, за да стане пилот на бомбардировач, тъй като краката му не достигат до педалите.

Другите родове войски също го отхвърлят, но в крайна сметка му е позволено да се присъедини към подразделение за противовъздушна артилерия. Участва в бойните действия в Нормандия и в битката при Булгера.

След като Съюзниците разкриват истинските мащаби на нацистките зверства, Ференц е прехвърлен в отдел за разследване на военни престъпления.

Той помага за освобождаването на концентрационните лагери Бухенвалд, Маутхаузен и Флосенбург. Ференц, въоръжен и шофиращ джип, пристига в някои лагери дори преди медицинските екипи, достигайки до главния вход на един лагер, когато охраната от СС бяга отзад, а пещите на крематориума все още горят.

"Най-ярките ми спомени са купчините тела на земята, които може да са били живи или мъртви, купчините скелети, натрупани като дърва за огрев пред крематориума, затворниците, които се държаха като плъхове в боклука, пълзящи, за да хапнат нещо", казва той.

"И крематориумите работят с пълна сила. Миризмата на горящите тела... Не мога да говоря много за това, защото ми се върна в съзнанието".

Десетилетия по-късно малките човешки истории от това ужасно време все още могат да го засегнат. Гласът му се задъхва, когато ми разказва за едно момче, чийто баща е умрял от глад, точно когато Ференц е влязъл в лагера. Момчето му разказало как баща му редовно му внасял парче от оскъдната си дажба хляб, като го криел под мишница през нощта, за да не го откраднат другите затворници.

През декември 1945 г. Ференц се уволнява от армията с почести, връща се в Ню Йорк и три месеца по-късно се жени за съпругата си Гертруда. Двамата имат четири деца, а тя умира на 99-годишна възраст през 2019 г.

Today the world lost a leader in the quest for justice for victims of genocide and related crimes. We mourn the death of Ben Ferencz—the last Nuremberg war crimes prosecutor. At age 27, with no prior trial experience, he secured guilty verdicts against 22 Nazis. — US Holocaust Museum (@HolocaustMuseum) April 8, 2023

Случайна среща на ъгъла на улицата с бивш съученик от Харвард, който е свързан с усилията за изправяне на нацистките лидери пред правосъдието, го връща в Германия през 1947 г.

В Берлин той получава екип от следователи, на които е възложено да се ровят в офисите и архивите на Третия райх.

Понякога нацистите са се отнасяли скрупульозно към документирането на най-гнусните си дела и екипът на Ференц открива почти пълен набор от тайни доклади, описващи чудовищните дейности на Айнзацгрупите, включително точния брой на убитите жертви.

Той използва тези бомбастични доказателства, за да убеди началниците си, че е необходим нов Нюрнбергски процес за командирите на Einsatzgruppen. Първоначално те отказват, като се позовават на кадровия и бюджетния натиск, но Ференц упорства. Той посочва, че всички доказателства са на хартия.

Въпреки че никога преди това не е водил дело, той е назначен за главен прокурор. Въпреки че Ференц е посочил 3 000 нацисти, които заслужават да бъдат съдени, в съда има място само за 22-ма.

Без да се интересува от преследването на безмозъчни главорези, които просто са изпълнявали заповеди, Ференц избира най-образованите и "цивилизовани" нацисти, които искат да покажат бруталния характер на войната.

От 14-те осъдени на смърт само четирима са обесени. Преди да бъде екзекутиран, Ференц посещава в килията си един от командващите офицери - Ото Олендорф, бивш академик. Олендорф, който признава, че е убил 90 000 души, е инструктирал войниците си да пестят боеприпаси, ако майка държи бебе на гърдата си, като застрелят бебето: куршумът ще премине и през двамата.

Беше баща на пет деца и щастливо женен - каза ми Ференц. "И аз казах на немски: "Мога ли да направя нещо за вас? Имах предвид, че той щеше да каже: "Кажи на жена ми, че я обичам, кажи на децата ми, че съжалявам". Нито дума. Той каза: "Ще видите, че съм бил прав. '

Въпреки това Ференц вярва, че повечето нацисти не са били просто "зли" - опростено предположение, което се използва в холивудските филми от десетилетия. Той казва, че те наистина са вярвали в настояването на Хитлер, че Русия ще нападне Германия, като са смятали, че убийството на всеки - включително евреите - който може да помогне на Съветския съюз, е оправдан акт на самозащита.

Това, което е видял в лагерите и чул в Нюрнберг, променя живота на Ференц. Работейки като адвокат в Ню Йорк, той ръководи усилията за връщане на собствеността на оцелелите от Холокоста и гарантира, че Германия ще се съгласи да се грижи постоянно за своите еврейски гробища. През 1970 г. спира да практикува право и се посвещава на насърчаването на мира.

Идеите му за международен правен орган, подобен на Нюрнбергския трибунал, стават основа на Международния наказателен съд в Хага.

Когато през 2012 г. съдът произнася първата си присъда - осъждайки конгоанския военачалник Томас Лубанга Дийло за използване на деца войници - той кани Ференц, тогава 92-годишен, да произнесе заключителното слово.

Описвайки се весело като "малък човек, който се занимава с военнопрестъпници", Ференц каза, че все още е склонен да плаче, когато си спомня какво е видял в лагерите, макар че няма време за сантименталности.

Неговият син Дон, академик, живеещ в Уелс, ми каза през 2021 г., че вярва, че ангажираността на баща му към каузата е това, което "го кара да продължава, да бъде млад".

Дон казва: "Когато растяхме, баща ми ни наставляваше: "Не оставяйте едно място такова, каквото сте го намерили; оставете го такова, каквото бихте искали да го намерите". Мисля, че това е урок, който цялото човечество трябва да вземе присърце, що се отнася до нашата скъпа стара планета.

По случай 100-годишния си рожден ден Ференц е затрупан с картички и имейли. За разлика от британските столетници, които получават картичка от монарха, американският президент не оказва същата чест. Предпочитам да го пропусна - каза Ференц арогантно по отношение на тогавашния председател на Белия дом Доналд Тръмп.

Той е много по-трогнат, когато получава една внезапна грамота от германка, която е праплеменница на един от мъжете, които е преследвал в Нюрнберг. Тя искаше да знае, че оценява това, което е направил, показвайки на нацистите, че има "по-добър път - път на справедливост, толерантност и истина", както се изрази тя.

Със смъртта на Бен Ференц на 8 април светът изгуби един важен свидетел на най-варварския период от близкото минало на човечеството. Надяваме се обаче, че поуките, които той изведе, ще звучат дълго след него.