Убиха латино звездата Делароса при стрелба в Лос Анджелис

О бещаващата млада звезда на латино музикалната сцена Делароса беше покосена от изстрели в „засада“, докато седяла в паркиран автомобил в Лос Анджелис през уикенда, съобщава New York Post.

Мария Де Ла Роса, 22-годишна, известна професионално като Делароса, беше трагично убита в квартал "Нортридж", след като двама въоръжени мъже се приближили и открили огън по автомобила ѝ. Според свидетели двамата заподозрени се втурнали към колата и изстреляли поредица от куршуми малко след 1:25 ч. сутринта на 22 ноември.

В автомобила с певицата са се намирали още двама мъже, които са в критично състояние и се борят за живота си. Де Ла Роса е била транспортирана по спешност до медицинския център на болница „Нортридж“, където е била обявена за мъртва, съобщава ABC 7.

Разследващите не изключват възможността бруталното убийство да е свързано с дейност на банда.

Изгряващата изпълнителка тъкмо започваше да оставя своя отпечатък в музикалния свят, след като през август издаде песента си „No Me Llames“. Детективите работят по изясняване на мотива за екзекуционния стил на нападението, а заподозрените все още не са идентифицирани публично.