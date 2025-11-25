България

Мистериозното огнено кълбо над Синеморец, какво знаем за него (ВИДЕО)

Падане на метеорит или необясним феномен: Какво разказват, че са видели хората?

25 ноември 2025, 10:40
Ж ителите на Синеморец преживяха истинска нощ на тревога и недоумение, след като в неделя вечер небето над селото бе озарено от огнено кълбо, придружено от мощен, продължителен тътен, който разтърси прозорци и врати, предаде БГНЕС.

Събитието се разиграва на 23 ноември, около 23:00 часа, а разказите на очевидците са едновременно емоционални и изпълнени с притеснение.

Мистериозно светещо кълбо и страшен тътен разтърсиха Синеморец

Свидетели, сред които Сабина Димитрова, заснела необичайното явление, както и кметът на Синеморец – Костадин Диков, разказват за случилото се.

„Преди да си легнем с малката ми дъщеричка, която е на 4 години, се чу далечен звук – като силна гръмотевица. Дъщеря ми каза: „Мамо, навън гърми.“ Звукът беше изключително дълъг и продължаваше да се усилва, докато накрая тътенът стана толкова силен, че прозорците и вратите започнаха да се тресат,“ разказва Сабина Димитрова.

Инстинктивно тя грабва детето и излиза навън, убедена, че става дума за ниско летящи самолети – често явление в района заради близостта с турската граница.

„Когато погледнах нагоре, видях обекта – горящо кълбо, което се движеше и оставяше светла следа след себе си. Тогава извадих телефона и го заснех. Първо си помислих, че е падаща звезда, после – че може би е метеорит“,  казва тя.

Други свидетели твърдят, че са видели момента, в който „кълбото се оформя и започва да пада“.

Димитрова уточнява, че обектът се е движел в посока морето: „Не знам къде е паднал, просто се скри към морето и изчезна.“

По думите ѝ, много местни вече спекулират, че може да е ракета, изстреляна от турска територия, но тя самата не вярва в конспиративни версии: „Далече бях от мисълта, че е НЛО или нещо подобно.“

Кметът на селото, Костадин Диков, потвърди, че десетки хора са подали сигнали за силния гръмоподобен шум: „Много силен тътен се е чул. Поради късния час много хора са спели и са го усетили в съня си – събуждали са се, мислейки, че е земетресение.“

Диков споделя, че самият той не е видял явлението, но е разговарял с жители на Синеморец, Варвара и Ахтопол.

„Във Варвара и Ахтопол не са го видели, само са усетили вибрацията – като тътен. Говорих и с рибари от Ахтопол, които твърдят, че за втори път наблюдават подобно нещо, идващо от турска страна. Според тях е възможно да става дума за ракета, изстреляна от турски кораб“, обяснява кметът.

Той подчертава, че към момента няма официална информация от компетентните институции: „Специалистите трябва да кажат какво е било. Версиите са много – от метеорит до ракета, дори се споменават Украйна и Русия. Но най-важното е да има проверка.“

Докато официално становище липсва, експерти по астрономия, до които от БГНЕС са се допитали  неофициално, коментират, че описанието на очевидците силно напомня на болид – голям метеор, който навлиза в атмосферата и може да бъде съпроводен от мощен звуков удар, особено при разпад.

Заснетите кадри, според тях, също приличат на подобно явление.

В същото време твърденията за военна ракета не могат да бъдат потвърдени – нито от български, нито от турски източници.

А за Сабина Димитрова и дъщеричката ѝ това остава нощ, която няма да забравят. „Помислих си, че е падаща звезда… и си пожелах нещо – здраве, щастие и любов“.

Източник: БГНЕС    
