„Не съм бездомник“: Кевин Спейси с емоционално уточнение

К евин Спейси уточни изказванията си за това, че няма „дом“, направени в скорошно интервю, след години на обвинения в сексуално нарушение и съдебни дела, пише списание People.

Във видео в Instagram, споделено в профила му в неделя 66-годишният актьор отговори на заглавията, които се разпространиха, след като каза пред Telegraph в материал, публикуван на 19 ноември, че той

„живее в хотели, живее в Airbnb-та, ходи там, където има работа“.

„Аз буквално нямам дом, това се опитвам да обясня“, продължи той.

В неделя носителят на „Оскар“ предложи известно уточнение. „Обикновено не е моя работа да поправям медиите. Ако го правех, нямаше да ми остане време за много други неща“, започна той.

„Предвид последните статии, твърдящи, че съм бездомник, чувствам нужда да отговоря“, продължи той. „Не на пресата, а на хилядите хора, които се свързаха с мен през последните няколко дни, предлагащи ми място за живеене или просто питаха дали съм добре“.

„И на всички вас искам да кажа, че съм наистина трогнат от вашата щедрост, точка“, каза Спейси. „Но

чувствам, че би било неискрено от моя страна да ви позволя да вярвате, че действително съм бездомник в разговорния смисъл на думата“,

заяви актьорът.

Позовавайки се на журналиста от Telegraph Мик Браун, той каза, че цитатът му за това, че живее в хотели, е изваден от контекст. „В разговора ми с Мик Браун, страхотния журналист… казах, че основно живея в хотели и Airbnb-та и отивам там, където има работа“, каза Спейси. „Точно както правех, когато започвах в тази професия. Работя почти без прекъсване през цялата тази година и за това имам толкова много, за което да съм благодарен“, обясни още той.

Спейси каза пред изданието, че през последните три години е направил шест филма, включително Holiguards, който сам е режисирал. Въпреки това проектът все още не е закупен от голямо студио.

По думите на Спейси, той не е един от „многото хора“, които „живеят по улиците или в колите си или в ужасни финансови ситуации“. „И сърцето ми е с тях“, каза той, преди да критикува британското издание, че „предава“ собствения си журналист. „Но от самата статия е ясно, че аз не съм един от тях, нито пък съм опитвал да кажа, че съм“, категоричен е той.

Интервюто и актуализацията в социалните мрежи идват, след като Спейси се сблъска с обвинение в сексуално посегателство през 2017 г.

Тогава той отрече обвиненията и разкри, че е гей. През следващите години се появиха допълнителни обвинения. Въпреки това бившата звезда от House of Cards беше оправдана по обвинения в сексуално насилие в Ню Йорк през 2022 г. и по обвинения в сексуално посегателство през 2023 г. в Лондон.

В резултат „разходите през последните седем години бяха астрономически. Почти нищо не съм получавал, а всичко е излизало“, каза той пред Telegraph. След това описа финансовото си положение като „не добро“ и че несъстоятелност е била „обсъждана, но никога не се стигнало дотам“.

През юни актьорът от Usual Suspects се появи в Piers Morgan Uncensored и разкри, че

домът му в Балтимор е „в процес на принудително отнемане“.

„Къщата ми ще бъде продадена на търг. Така че трябва да се върна в Балтимор и да прибера всичките си вещи в склад“, каза Спейси. „Не съм напълно сигурен къде ще живея сега“. Тогава той каза, че е наричал този град в Мериленд свой дом от 2012 г.