Любопитно

Поредна загуба гарантира елиминацията на един от Безименните в “Игри на волята”

Николета и Радостина са вторите номинирани воини в надпреварата тази седмица

20 ноември 2025, 23:41
Стоянов от Big Brother: Външният вид не е всичко! Важно е с какво си пълен отвътре! (ВИДЕО)

Стоянов от Big Brother: Външният вид не е всичко! Важно е с какво си пълен отвътре! (ВИДЕО)
Българската федерация: Карлос Насар получава най-много пари в българските щанги

Българската федерация: Карлос Насар получава най-много пари в българските щанги

"Ripley's Believe It or Not!" е купувачът на златната тоалетна за 12 млн. долара
Изненадващ развой на събитията спаси Калин от номинации в “Игри на волята”

Изненадващ развой на събитията спаси Калин от номинации в “Игри на волята”
Силата и стратегията определят първите номинирани в “Игри на волята”

Силата и стратегията определят първите номинирани в “Игри на волята”
Сияна от Big Brother: Една жена трябва да се чувства добре, каквато и корекция да иска да си направи! (ВИДЕО)

Сияна от Big Brother: Една жена трябва да се чувства добре, каквато и корекция да иска да си направи! (ВИДЕО)
Защо принципите на Котов от Big Brother са по-важни от самата игра? (ВИДЕО)

Защо принципите на Котов от Big Brother са по-важни от самата игра? (ВИДЕО)
Мартин Димитров: Моят герой влиза в опасна двойна игра в света на богаташите

Мартин Димитров: Моят герой влиза в опасна двойна игра в света на богаташите

Н ова загуба на бедстващото племе на Безименните гарантира отпадането на един от тях в предстоящата елиминационна битка в “Игри на волята” утре вечер. Жълтите не успяха да надвият Феномените на Арената за пореден път и отново се озоваха на племенен съвет, където номинирани бяха стюардесата Николета и фитнес състезателката Радостина.

Източник: NOVA

Битката за неприкосновеност изпита силата, издръжливостта и пресметливостта на двете враждуващи племена. По-добрата физическа кондиция и правилно построена стратегия позволи на Феномените да постигнат комфортна победа, без да позволят на съперниците си да достигнат до финалния логически елемент.

Източник: NOVA

Загубата отреди на Безименните шеста поредна среща край огъня на номинациите - антирекорд в екстремното риалити. Там представителите на доминиращата коалиция изпълниха даденото по-рано обещание към приключенеца Калин и насочиха гласовете за изгонване помежду си.  

Източник: NOVA

Утре на бойното поле в Дивия север за четворна елиминационна битка ще излязат стратезите д-р Пекин и Алекс, както и Николета и Радостина. Не пропускайте да разберете кой от тях ще напусне надпреварата в новия епизод на “Игри на волята” от 20:00 ч. по NOVA.

Всичко за “Игри на волята” може да откриете в сайта, както и в официалните  Facebook страница, Instagram профил и TikTok профил на предаването. Официалният подкаст на екстремното риалити “След Игрите” можете да гледате в Nova Play, Vbox7 и YouTube и следете всичко най-интересно за подкаста във Facebook, Instagram и TikTok.

Източник: NOVA    
Игри на волята
Последвайте ни
5 години затвор за бившата полицайка Симона Радева

5 години затвор за бившата полицайка Симона Радева

Герасимов пред Путин: Превзехме Купянск

Герасимов пред Путин: Превзехме Купянск

САЩ: Мирният ни план е добър за Русия и за Украйна

САЩ: Мирният ни план е добър за Русия и за Украйна

Швеция: Русия скоро ще тества Член 5 на НАТО

Швеция: Русия скоро ще тества Член 5 на НАТО

Търговци използват нов трик, за да нарушат правата ни

Търговци използват нов трик, за да нарушат правата ни

pariteni.bg
Как присъствието на котка по време на работа увеличава производителността и намалява стреса

Как присъствието на котка по време на работа увеличава производителността и намалява стреса

dogsandcats.bg
Пожар изпепели автобуси, два буса и леки коли в Костинброд
Ексклузивно

Пожар изпепели автобуси, два буса и леки коли в Костинброд

Преди 1 ден
19 ноември: Смъртта на един човек ражда една от най-големите мистерии
Ексклузивно

19 ноември: Смъртта на един човек ражда една от най-големите мистерии

Преди 1 ден
България под вода! Оранжев и жълт код за дъжд в 23 области
Ексклузивно

България под вода! Оранжев и жълт код за дъжд в 23 области

Преди 1 ден
Опасни храни на пазара: България спря внос на краставички с парацетамол и риба с живак
Ексклузивно

Опасни храни на пазара: България спря внос на краставички с парацетамол и риба с живак

Преди 1 ден

Виц на деня

- Докторе, съпругът ми изпи парацетамол по погрешка, какво да правя? - Не хабете лекарствата напразно. Създайте му главоболие!
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Пожар на конференцията на ООН в Бразилия, евакуация

Пожар на конференцията на ООН в Бразилия, евакуация

Свят Преди 2 часа

Екипи на ООН и охраната реагираха мигновено с пожарогасители

Автобус се запали край Айтос

Автобус се запали край Айтос

България Преди 3 часа

Превозното средство се e възпламенило от предната част, а пътниците са слезли веднага

САЩ прекратяват бойкота на Г-20

САЩ прекратяват бойкота на Г-20

Свят Преди 5 часа

Южна Африка възприема тази промяна като „положителен знак“.

Кремъл: Не преговаряме със САЩ за мир в Украйна

Кремъл: Не преговаряме със САЩ за мир в Украйна

Свят Преди 6 часа

Дмитрий Песков заяви, че няма какво да добави

<p>Лула: Съединените щати може да не са се оттеглили завинаги</p>

Лула на COP30: Съединените щати може да не са се оттеглили завинаги

Свят Преди 7 часа

Бразилският президент Луис Инасиу Лула да Силва призова късно в сряда за глобално постепенно прекратяване на използването на изкопаеми горива

Протести срещу промените на паркирането в София и Варна

Протести срещу промените на паркирането в София и Варна

България Преди 7 часа

Започва поредица от протести в София заради налагането на по-високи цени за паркиране

Конституционният съд се зае със Закона за движението по пътищата

Конституционният съд се зае със Закона за движението по пътищата

България Преди 7 часа

В заседанието днес участваха 11 конституционни съдии

Арестуваха 67 души при акция срещу наркотиците в София

Арестуваха 67 души при акция срещу наркотиците в София

България Преди 7 часа

Образувани са 58 бързи и 7 досъдебни производства

Моден триумф: Джорджина Родригес впечатли Белия дом с легендарна "Оскар" рокля

Моден триумф: Джорджина Родригес впечатли Белия дом с легендарна "Оскар" рокля

Любопитно Преди 8 часа

Джорджина носеше тъмносиня рокля с гол гръб на Guy Laroche – моделът, с който Хилари Суонк се появи на наградите „Оскар“ през 2005 г.

Колко трябва да ни платят ако работим на празниците

Колко трябва да ни платят ако работим на празниците

България Преди 8 часа

Работещите по график – при сумирано изчисляване на работното време, по време на официалните празници, ще получат единствено двойна надница

ДНСК нареди да бъде разрушена корекцията на реката в Елените

ДНСК нареди да бъде разрушена корекцията на реката в Елените

България Преди 8 часа

От РДНСК Бургас започва процедура по съобщаването на заповедта на заинтересованите лица

<p>Имейл на Епстийн забърква Тръмп в нов скандал от 2017 година</p>

Прекарал ли е Тръмп Деня на благодарността през 2017 г. с Джефри Епстийн?

Свят Преди 8 часа

Появили се напоследък имейли предизвикаха спекулации за подобна среща

Ескалация, Иран скъса с МААЕ

Ескалация, Иран скъса с МААЕ

Свят Преди 9 часа

Така Ислямската република отговори на днешната декларация на МААЕ

Нацистки бомби се превърнаха в подводни оазиси

Нацистки бомби се превърнаха в подводни оазиси

Свят Преди 9 часа

Средно над 40 000 животни живеят на всеки квадратен метър от боеприпасите - повече, отколкото на околната зона

Откриват барелеф на Васил Левски в центъра на Монца

Откриват барелеф на Васил Левски в центъра на Монца

Свят Преди 9 часа

На церемонията присъстват кметът на Монца Паоло Пилото

Френски учени пробиват защитата на най-смъртоносния рак

Френски учени пробиват защитата на най-смъртоносния рак

Свят Преди 9 часа

„Тази информация ще стимулира способността на пациента ефективно да се бори с туморите“

Всичко от днес

От мрежата

Как да подходим, ако котката погълне предмет

dogsandcats.bg

5 признака, че котката ви е заразена с паразити

dogsandcats.bg
1

Усещане за зима в края на ноември

sinoptik.bg
1

Какво знаем и не знаем за видрите

sinoptik.bg

4 тайни за слаба фигура на японките, които крадем

Edna.bg

Роля, но не съвсем: 10 актриси, чиято екранна бременност е била реална

Edna.bg

Лапорта тръшна вратата на Меси за Барселона

Gong.bg

Сръбска красавица куфее: Отивам на Световното първенство!

Gong.bg

Автобус се запали на пътя Айтос – Бургас (СНИМКА)

Nova.bg

Осъдиха бившата полицайка Симона Радева на 5 години затвор

Nova.bg