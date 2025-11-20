Поредна загуба гарантира елиминацията на един от Безименните в “Игри на волята”

Защо принципите на Котов от Big Brother са по-важни от самата игра? (ВИДЕО)

Н ова загуба на бедстващото племе на Безименните гарантира отпадането на един от тях в предстоящата елиминационна битка в “Игри на волята” утре вечер. Жълтите не успяха да надвият Феномените на Арената за пореден път и отново се озоваха на племенен съвет, където номинирани бяха стюардесата Николета и фитнес състезателката Радостина.

Източник: NOVA

Битката за неприкосновеност изпита силата, издръжливостта и пресметливостта на двете враждуващи племена. По-добрата физическа кондиция и правилно построена стратегия позволи на Феномените да постигнат комфортна победа, без да позволят на съперниците си да достигнат до финалния логически елемент.

Източник: NOVA

Загубата отреди на Безименните шеста поредна среща край огъня на номинациите - антирекорд в екстремното риалити. Там представителите на доминиращата коалиция изпълниха даденото по-рано обещание към приключенеца Калин и насочиха гласовете за изгонване помежду си.

Източник: NOVA

Утре на бойното поле в Дивия север за четворна елиминационна битка ще излязат стратезите д-р Пекин и Алекс, както и Николета и Радостина. Не пропускайте да разберете кой от тях ще напусне надпреварата в новия епизод на “Игри на волята” от 20:00 ч. по NOVA.

