Мадуро предизвиква САЩ с танц в стил Тръмп и мирни лозунги (ВИДЕО)

Администрацията на Тръмп официално определя Мадуро като член на чуждестранна терористична организация

25 ноември 2025, 11:27
В енецуелският президент Николас Мадуро танцува на ремикс от собствените си призиви за мир на студентски митинг в Каракас – поредният жест на предизвикателство, след като преди дни изпълни „Imagine“ на Джон Ленън, докато американски военни кораби патрулират близо до венецуелския бряг.

(Във видеото: Мадуро и Тръмп - готови да се срещнат лично)

Видео от празненствата по случай Деня на студентите показва Мадуро да се поклаща в ритъм, сякаш имитира характерните танцови движения на Доналд Тръмп – но с по-свободен стил.

Електронната музика включваше негови собствени фрази, взети от речи, в които той пропагандира мир и отхвърля войната, докато напрежението със САЩ продължава да нараства.

Тръмп за Венецуела: Не вярвам да има война, но дните на Мадуро са преброени

Ройтерс идентифицира ремикса като „Мир – да. Война – не“. В един момент Мадуро подчертаваше ритъма с жестове като "пистолетчета" с пръсти – игриво „пю, пю“, заснето от камерите.

Клипът се появи около седмица след като Мадуро изпя „Imagine“ на митинг, призовавайки към мир, докато администрацията на Тръмп засилва военното си присъствие около Венецуела, за да пресече наркотрафика.

Мадуро цитира Ленън, говорейки за мир, и нарече бившия член на „Бийтълс“ поет и музикант, оставил „подарък за човечеството“.

Той призова младите да прочетат текста на песента, определяйки я като химн за всяко поколение.

Във видеото Мадуро спира речта си, за да си припомни песента на Ленън, изпява няколко думи и разсъждава върху смисъла ѝ.

„Каква красива песен. Текстът – млади хора, потърсете текста“, казва той. „Това е вдъхновение за всички времена. Химн за всички епохи и поколения, който Джон Ленън остави като дар за човечеството. Да живее вечната памет на този велик поет и музикант, Джон Ленън.“

Тръмп: Възможно е да разговарям с Мадуро

Докато Мадуро проповядва мир, САЩ значително увеличават военното си присъствие в Карибския район, разполагайки бомбардировачи, бойни кораби и морски пехотинци като част от кампания срещу наркотрафика, включително въздушни удари по заподозрени в контрабанда плавателни съдове.

Обявено бе, че „Картелът на слънцата“ ще бъде официално определен като чуждестранна терористична организация. Това название се отнася до мрежа от държавни и военни представители във Венецуела, замесени в наркотрафик.

Държавният секретар Марко Рубио заяви миналата седмица, че този картел и други групировки в страната са „отговорни за терористично насилие в целия ни континент, както и за трафик на наркотици към Съединените щати и Европа“.

Администрацията на Тръмп официално определя Мадуро като член на чуждестранна терористична организация

Администрацията на Тръмп може да получи разширени правомощия за действия срещу Венецуела, след като Съединените щати определят венецуелския президент Николас Мадуро и негови съюзници в правителството като членове на чуждестранна терористична организация.

Готви ли се Тръмп за война с Венецуела?

Определянето на „Картелът на слънцата“ – фраза, която според експерти описва по-скоро предполагаеми корумпирани държавни служители, отколкото организирана престъпна група – като чуждестранна терористична организация ще даде възможност на президента Доналд Тръмп да наложи нови санкции, насочени към активи и инфраструктура на Мадуро. Това обаче не дава изрично разрешение за използване на смъртоносна сила, според правни експерти.

Въпреки това представители на администрацията твърдят, че определянето – едно от най-сериозните инструменти на Държавния департамент в борбата с тероризма – ще даде на САЩ разширени военни опции за удари във Венецуела.

„Картелът на слънцата“ се използва за обозначаване на децентрализирана мрежа от венецуелски групи в рамките на въоръжените сили, свързани с наркотрафик, казват експерти. Венецуелският президент винаги е отричал лична връзка с наркотрафика, а неговото правителство е отхвърляло многократно съществуването на въпросния картел, който според някои експерти технически не съществува в традиционен смисъл.

"Мадуро не иска да си има проблеми със САЩ"

Определянето, обявено на 16 ноември, идва в момент, когато американската армия е разположила повече от дузина военни кораби и 15 000 войници в региона като част от операция “Southern Spear”. Американските сили са убили десетки хора при удари по лодки като част от кампанията срещу наркотрафика.

Тръмп е бил информиран от висши служители за различни опции за действия във Венецуела, включително удари по военни или правителствени обекти и операции със специални части. Опцията да не се предприема нищо също остава на масата.

Карибите: Какво иска Доналд Тръмп и докъде ще стигне?

Междувременно председателят на Обединения комитет на началник-щабовете генерал Дан Кейн и неговият старши съветник Дейвид Айзъм ще посетят Пуерто Рико, за да благодарят на военнослужещите, които поддържат мисиите в Карибско море.

Има и обществено недоволство относно участието на САЩ в региона. Според социологическо проучване на CBS News/YouGov, 70% от американците се противопоставят на военни действия във Венецуела, а 30% ги подкрепят. Седемдесет и шест процента смятат, че администрацията на Тръмп не е обяснила ясно позицията си относно евентуални военни действия.

Официално администрацията на Тръмп твърди, че работи за намаляване на незаконните потоци от мигранти и наркотици – но смяната на режима е възможен страничен ефект от тези усилия. Тръмп се надява натискът да бъде достатъчен, за да принуди Мадуро да се оттегли без директна военна намеса, според американски служител.

В изявление венецуелското правителство отхвърли определянето на картела като чуждестранна терористична организация, наричайки го „смешна fabrication“.

„Този нов маньовър ще има съдбата на всички предишни и повтарящи се агресии срещу нашата страна: провал“, се казва още в изявлението.

Тръмп е изразил известна готовност за дипломатическо решение, заявявайки миналата седмица, че Мадуро „би искал да говори“, и по-късно подсказвайки, че би бил отворен към разговори с венецуелския лидер „в подходящ момент“. Мадуро и негови съюзници са се свързвали с Белия дом по различни канали и се водят дискусии как би изглеждала евентуална комуникация между двете държави, твърдят представители на администрацията. Една от опциите, предложени на Тръмп, е директен разговор между него и Мадуро, но засега не е планирано нищо.

Белият дом не е отговорил незабавно на запитване относно евентуален разговор между Тръмп и Мадуро.

В знак на ескалиращо напрежение САЩ проведоха най-мащабната си военна демонстрация край Венецуела, като най-малко шест американски самолета се появиха край бреговете ѝ в рамките на няколко часа, включително свръхзвуков изтребител F/A-18E, стратегически бомбардировач B-52 и разузнавателни самолети.

През уикенда три международни авиокомпании отмениха полетите си от Венецуела, след като Федералната авиационна администрация на САЩ предупреди за „потенциално опасна ситуация“ при полети над страната.

Уша Ванс разкри истината за липсващата си венчална халка

Уша Ванс разкри истината за липсващата си венчална халка

Любопитно Преди 27 минути

Уша и Джей Ди Ванс сключват брак през 2014 г. и имат три деца

<p>Бившият кмет на Кърджали Хасан Азис обяви делото срещу него за &quot;бухалка&quot;</p>

Фалстарт на делото срещу бившия кмет на Кърджали Хасан Азис

България Преди 40 минути

Причината е отсъствие на един от адвокатите в процеса, което наложи отлагане на заседанието

Мистериозното огнено кълбо над Синеморец, какво знаем за него (ВИДЕО)

Мистериозното огнено кълбо над Синеморец, какво знаем за него (ВИДЕО)

България Преди 1 час

Падане на метеорит или необясним феномен: Какво разказват, че са видели хората?

Кевин Спейси

„Не съм бездомник“: Кевин Спейси с емоционално уточнение

Любопитно Преди 1 час

„Грижа на всяка цена“: Българският фонд за жените набира средства за жертви на насилие

„Грижа на всяка цена“: Българският фонд за жените набира средства за жертви на насилие

България Преди 1 час

Кои са системните пропуски, които позволяват случаите на домашно насилие да се повтарят?

<p>Двама алпинисти загинаха на най-високия връх в Нова Зеландия</p>

Трагедия в Нова Зеландия: Двама алпинисти загинаха на най-високия връх в страната

Свят Преди 1 час

Мъжете са паднали от връх Аораки (Кук), известен със своя негостоприемен терен и множество жертви

Радев: Бюджетът издава страха на управляващите от предсрочни избори

Радев: Бюджетът издава страха на управляващите от предсрочни избори

България Преди 1 час

Той мами очевидно с абсолютно нереалистични приходи, отбеляза държавният глава

Зеленски за плана на САЩ: Точките вече не са 28, с Тръмп ще обсъдим чувствителни въпроси

Зеленски за плана на САЩ: Точките вече не са 28, с Тръмп ще обсъдим чувствителни въпроси

Свят Преди 1 час

Украинският президент заяви, че процесът на изготвяне на окончателен документ ще бъде труден

<p>Отхвърлиха обвиненията срещу бившия директор на ФБР Джеймс Коми</p>

Американски съдия отхвърли обвиненията срещу бившия директор на ФБР Джеймс Коми

Свят Преди 1 час

Седем пометени коли при катастрофа в Стара Загора

Седем пометени коли при катастрофа в Стара Загора

България Преди 1 час

По първоначална информация един човек е пострадал и е бил откаран за преглед в лечебно заведение

Нова надежда: Капки за нос помагат при лечение на мозъчни тумори

Нова надежда: Капки за нос помагат при лечение на мозъчни тумори

Любопитно Преди 2 часа

Когато се прилага в комбинация с лекарства, предназначени да помогнат за активиране на друг тип имунни клетки – Т-лимфоцитите – новата терапия се твърди, че унищожава туморите само с една или две дози и предизвиква дългосрочен имунитет срещу тяхната повторна поява

Ново заседание и протест за 12-годишната Сияна

Ново заседание и протест за 12-годишната Сияна

България Преди 2 часа

По делото ще бъдат изслушани вещи лица и свидетели

Ръководители на BBC бяха изслушани в парламента по сагата "Тръмп"

Ръководители на BBC бяха изслушани в парламента по сагата "Тръмп"

Свят Преди 2 часа

Лидери на BBC бяха разпитани от законодатели, след като Тръмп заплаши да съди обществената медия

<p>Как да постигнете американската мечта?&nbsp;</p>

БезГранично: Ръководство за модерния емигрант в Чикаго- цена на жилищата, заплати и още нещо

БезГранично Преди 2 часа

От документи до осигуровки - всички неприятни детайли, събрани в едно ръководство

САЩ и Русия преговарят в Абу Даби – възможен ли е мир в Украйна

САЩ и Русия преговарят в Абу Даби – възможен ли е мир в Украйна

Свят Преди 2 часа

Не е ясно кои имена са част от руската делегация

Напрежение в столичен квартал, протестиращи се готвят да блокират голям булевард

Напрежение в столичен квартал, протестиращи се готвят да блокират голям булевард

България Преди 2 часа

Демонстрацията на жителите на кв. „Белите брези” е заради намерения за строеж в центъра на парк

