Задържаха мъж пребил собствената си майка в София

Той ѝ нанесъл удари с ръце в областта на главата

25 ноември 2025, 10:35
Източник: iStock photos/Getty images

С офийска районна прокуратура обвини и задържа 53-годишен мъж, нанесъл телесна повреда на 76-годишната си майка.

Събраните до момента доказателства сочат, че на 23.11.2025 г. в ж.к. „Дружба“ в гр. София обвиняемият К.Ц. е нанесъл удари с ръце в областта на главата на своята майка. Вследствие на това, той й е причинил лека телесна повреда, изразяваща се в множество подкожни хематоми по лицето и главата й.

Деянието е извършено в условията на домашно насилие.

По случая е образувано досъдебно производство. С постановление на наблюдаващ прокурор К.Ц. е задържан за срок до 72 часа. Той е осъждан. Предстои прокурор да внесе искане в Софийски районен съд за определяне на постоянна мярка за неотклонение „задържане под стража“ спрямо обвиняемия.

Източник: Прокуратура на Р България    
побой софия мъж майка дружба домашно насилие
