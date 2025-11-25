България

Внимание, работещи! Губим платен годишен отпуск след месец

Сега е моментът да пуснем молба за отпуск, ако имаме натрупани неизползвани дни

25 ноември 2025, 12:12
Внимание, работещи! Губим платен годишен отпуск след месец
Източник: iStock/GettyImages

В сички дни отпуск могат да се ползват до края на двегодишната им давност, независимо дали са отложени или не за следващата календарна година. Това обясняват експертите от Главна инспекция по труда, цитирани от Агенция „Фокус“.

Работодателят дължи и обезщетение при прекратяване на трудовото правоотношение отново за всички дни, които не са погасени по давност. Давността започва да тече от следващата годината, за която се полага отпускът.

Например до края на 2025 г. могат да се използват последно дните от 2023 г.

Казано просто, ако сте натрупали отпуск по-голям от 40 дни, е време да се размърдате. Пуснете отпуск още утре, но имайте предвид, че това е заявление, което чака одобрение. Шефът трябва да го разпише.

Отваряме една скоба. Говорим за над 40 дни – за хората, които по договор имат 20 дни платен отпуск. В много сфери има и допълнителни дни.

Още нещо важно: Давността спира за периода, в който работникът или служителят използва друг вид отпуск – за бременност и раждане, за гледане на дете и т.н.

Част от отпуска може да бъде отложен за следващата календарна година

след искане на работниците и служителите и със съгласието на работодателя. Работодателят също може да отложи част от отпуска, но само по важни производствени причини.

Във всеки случай обаче работодателят е длъжен да осигури ползването на поне половината дни отпуск в годината, за която се полагат, а останалите – най-късно до средата на следващата. След този срок работниците и служителите могат да ползват прехвърлените или неизползваните дни отпуск от предходната година с 14-дневно предизвестие и без съгласието на работодателя. Те обаче трябва да имат доказателства, че преди това са поискали отпуск и той им е бил отказан, съветват експертите.

В общия случай работниците са длъжни да използват платения годишен отпуск до края на календарната година, за която той се полага.

Работодателите са длъжни да създадат ред за ползване на отпуските, като информират работниците в началото на годината за полагаемите дни и да ги поканят да заявят ползването на останалите от предходната година.

Липсата на информиране на работещите за полагаемите им се дни е едно от най-честите нарушения, които контролните органи установяват във връзка с отпуските.

Източник: Агенция "Фокус"    
давност на отпуск платен годишен отпуск Главна инспекция по труда отлагане на отпуск обезщетение за отпуск трудово законодателство задължения на работодателя права на работниците срокове за отпуск неизползван отпуск
Последвайте ни

По темата

Разкриха

Разкриха "фабрика за бебета" на остров Крит, използвани са и жени от България

Между дипломацията и хаоса – плановете за прекратяването на войната в Украйна

Между дипломацията и хаоса – плановете за прекратяването на войната в Украйна

Единствената петролна рафинерия в Сърбия спря работа

Единствената петролна рафинерия в Сърбия спря работа

Какво вещаят розовите облаци, разкри синоптикът Петър Янков

Какво вещаят розовите облаци, разкри синоптикът Петър Янков

Предлагат промени в здравните вноски

Предлагат промени в здравните вноски

pariteni.bg
10 любопитни неща, които може би не знаете за малките Папийони

10 любопитни неща, които може би не знаете за малките Папийони

dogsandcats.bg
Учени откриха скрита промяна в кръвта, причиняваща дълъг COVID
Ексклузивно

Учени откриха скрита промяна в кръвта, причиняваща дълъг COVID

Преди 2 дни
23 ноември: Ужас на АМ „Струма“ - 45 жертви, 12 от тях деца
Ексклузивно

23 ноември: Ужас на АМ „Струма“ - 45 жертви, 12 от тях деца

Преди 2 дни
Рязко застудяване в неделя, дъждът преминава в сняг
Ексклузивно

Рязко застудяване в неделя, дъждът преминава в сняг

Преди 2 дни
<p>Най-красивата българка: Коя е новата Мис България (ВИДЕО)</p>
Ексклузивно

Най-красивата българка: Коя е новата Мис България (ВИДЕО)

Преди 2 дни

Виц на деня

Полицай спира шофьор: – Знаете ли защо ви спрях? – Да, да — да си поговорим малко. Нали и на вас ви е скучно?
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

АИКБ се присъединява към протеста срещу Бюджет 2026

АИКБ се присъединява към протеста срещу Бюджет 2026

България Преди 54 минути

Работодатели и експерти предупреждават за сериозни дисбаланси

Руски дрон е навлязъл във въздушното пространство на Румъния

Руски дрон е навлязъл във въздушното пространство на Румъния

Свят Преди 1 час

Румъния, член на НАТО и ЕС и граничеща с Украйна, заяви, че е засякла два дрона през сутринта на 25 ноември

<p>Бившият кмет на Кърджали Хасан Азис обяви делото срещу него за &quot;бухалка&quot;</p>

Фалстарт на делото срещу бившия кмет на Кърджали Хасан Азис

България Преди 1 час

Причината е отсъствие на един от адвокатите в процеса, което наложи отлагане на заседанието

Плененият Траян не успя да измъкне Безименните от Изолатора на “Игри на волята”

Плененият Траян не успя да измъкне Безименните от Изолатора на “Игри на волята”

Любопитно Преди 1 час

Феномените завладяха Резиденцията за шеста поредна седмица

Снимката е илюстративна

Отиде си легендарният саксофонист на ABBA Ян Клинг

Свят Преди 1 час

Причината за смъртта не се посочва

Мистериозното огнено кълбо над Синеморец, какво знаем за него (ВИДЕО)

Мистериозното огнено кълбо над Синеморец, какво знаем за него (ВИДЕО)

България Преди 1 час

Падане на метеорит или необясним феномен: Какво разказват, че са видели хората?

Кевин Спейси

„Не съм бездомник“: Кевин Спейси с емоционално уточнение

Любопитно Преди 2 часа

„Грижа на всяка цена“: Българският фонд за жените набира средства за жертви на насилие

„Грижа на всяка цена“: Българският фонд за жените набира средства за жертви на насилие

България Преди 2 часа

Кои са системните пропуски, които позволяват случаите на домашно насилие да се повтарят?

<p>Двама алпинисти загинаха на най-високия връх в Нова Зеландия</p>

Трагедия в Нова Зеландия: Двама алпинисти загинаха на най-високия връх в страната

Свят Преди 2 часа

Мъжете са паднали от връх Аораки (Кук), известен със своя негостоприемен терен и множество жертви

Радев: Бюджетът издава страха на управляващите от предсрочни избори

Радев: Бюджетът издава страха на управляващите от предсрочни избори

България Преди 2 часа

Той мами очевидно с абсолютно нереалистични приходи, отбеляза държавният глава

Убиха латино звездата Делароса при стрелба в Лос Анджелис

Убиха латино звездата Делароса при стрелба в Лос Анджелис

Свят Преди 2 часа

Разследващите не изключват възможността бруталното убийство да е свързано с дейност на банда

Зеленски за плана на САЩ: Точките вече не са 28, с Тръмп ще обсъдим чувствителни въпроси

Зеленски за плана на САЩ: Точките вече не са 28, с Тръмп ще обсъдим чувствителни въпроси

Свят Преди 2 часа

Украинският президент заяви, че процесът на изготвяне на окончателен документ ще бъде труден

<p>Отхвърлиха обвиненията срещу бившия директор на ФБР Джеймс Коми</p>

Американски съдия отхвърли обвиненията срещу бившия директор на ФБР Джеймс Коми

Свят Преди 2 часа

Седем пометени коли при катастрофа в Стара Загора

Седем пометени коли при катастрофа в Стара Загора

България Преди 2 часа

По първоначална информация един човек е пострадал и е бил откаран за преглед в лечебно заведение

Нова надежда: Капки за нос помагат при лечение на мозъчни тумори

Нова надежда: Капки за нос помагат при лечение на мозъчни тумори

Любопитно Преди 2 часа

Когато се прилага в комбинация с лекарства, предназначени да помогнат за активиране на друг тип имунни клетки – Т-лимфоцитите – новата терапия се твърди, че унищожава туморите само с една или две дози и предизвиква дългосрочен имунитет срещу тяхната повторна поява

Ново заседание и протест за 12-годишната Сияна

Ново заседание и протест за 12-годишната Сияна

България Преди 2 часа

По делото ще бъдат изслушани вещи лица и свидетели

Всичко от днес

От мрежата

10 породи кучета, които най-силно се привързват към стопаните си

dogsandcats.bg

Смарт покупки за котката: интересни предмети, които ще улеснят живота ви

dogsandcats.bg
1

Циклон носи няколко дни дъжд

sinoptik.bg
1

Засадиха дръвчета на Гарга баир

sinoptik.bg

Турската сензация Ханде Ерчел празнува рожден ден на снимачната площадка с пет торти

Edna.bg

Георги Бърдаров: "Пиша навсякъде - от метрото до плажа в Бургас" (ВИДЕО)

Edna.bg

Горчивият вкус на правосъдието: Компенсация от 1 паунд за Исак

Gong.bg

Голям удар по Реал Мадрид преди гостуването в Атина

Gong.bg

Циклон носи няколко дни дъжд: Има риск от преливане на реки, наводнения и свлачища

Nova.bg

ЕКСКЛУЗИВНО ПРЕД NOVA: Деми Мур разказва за сложния си образ в хитовия сериал Landman

Nova.bg