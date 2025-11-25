Какво вещаят розовите облаци, разкри синоптикът Петър Янков

Ч ервено небе "прегърна" София рано сутринта, Мнозина софиянци възприеха явлението като мистично, а други като красив сутрешен изгрев. И макар грандиозните цветове в небето да имат напълно научно обяснение, понякога те могат да се окажат и знак за промяна във времето.

Обагреното в розово небе от тази сутрин предвещава вятър и дъжд, каза за 24 часа синоптикът Петър Янков.

"Тези облаци са от ниския етаж на границата на средните - някъде около 2500 м. Оцветяването се получава, когато във високи слоеве е ветровито - до 20 м/сек. При тях се вдигат прахови частици и те на фона на изгрева пречупват светлината. Те са с по-голям размер не са фини. Например когато има пренос на въздушни маси от Сахара, тогава се оцветява долният край на облаците. Появяват се жълти краски, а преносът на частици от Мала Азия пък оцветява облаците в червено. Все пак розовите краски тази сутрин са първите предвестници на едно сериозно заоблачаване от утре", обясни синоптикът.

Според него границата между по-студения и по-топлия въздух е през Сърбия и Северна Македония и той спира на нашата западна граница. "Затова казваме, че Господ е българин", каза с усмивка Петър Янков.

Съществува обаче и друго обяснение за огненото небе над София. Цветът на даден облак, гледан от земята, дава информация за много от процесите, протичащи в него. Облаците се образуват, тъй като топлият въздух абсорбира водна пара и помага на получената смес да се издигне. При издигането си въздухът се охлажда и парата кондензира в малки капчици. Те са гъсто разположени и слънчевата светлина не успява да навлезе в тях, без да бъде отразена, на което се дължи характерният бял цвят на облаците. Червени, оранжеви и розови облаци се наблюдават почти изключително по време на изгрев или залез, като цветът им се дължи на разсейване на слънчевата светлина в атмосферата извън облаците. Те само отразяват дълговълновата неразсеяна светлина от Слънцето, която преобладава в тази част на деня.

Сутрешният минимум на температурата увеличава относителната влажност на въздуха и дава възможност за образуването на мъгла или слоеста (инверсионна) облачност.

Краят на ноември ще е дъждовен. С преминаването на обширен средиземноморски циклон валежите ще обхванат последните дни на месеца. В сряда около обяд ще завали в Западна България и планините по южната ни граница. От четвъртък до събота дъждове се очакват в почти цялата страна, а в неделя – предимно в централните и източните райони, съобщава NOVA .

В хода на динамичния период в по-високия планински пояс в Западна България, както и по Централна Стара планина ще вали сняг. За тези няколко дни се очаква да се акумулират над 100-150 литра дъжд в южните части на Рило-Родопската област. Преовлажняването крие риск за активиране на свлачища. Възможни са значителни повишения на нивата на някои реки в районите с напоителни валежи.

Вятърът в сряда и четвъртък ще се запази топъл, от Юг-Югозапад. Поривите по северните склонове на планините, в Югоизтока и край морето ще достигнат 80-90 километра в час. С негова помощ дневните температури в Централна Южна и Югоизточна България ще са в интервала 15-20 градуса.

В началото на декември времето отново ще е спокойно, без валеж, с разкъсване на облаците. Първата седмица на метеорологичната зима ще е с мъгли и понижена видимост. Облаците в топлите часове ще са динамични, с разкъсвания, почти без валежи. Сутрините ще са мразовити, следобедите с показания на термометрите между 10 и 15 градуса.