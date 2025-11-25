Свят

Зеленски за плана на САЩ: Точките вече не са 28, с Тръмп ще обсъдим чувствителни въпроси

Украинският президент заяви, че процесът на изготвяне на окончателен документ ще бъде труден

25 ноември 2025, 09:53
Зеленски за плана на САЩ: Точките вече не са 28, с Тръмп ще обсъдим чувствителни въпроси
Източник: AP/БТА

У краинският президент Володимир Зеленски заяви, че предложението за мирен план, което в момента се обсъжда със САЩ и Европа, съдържа „правилни точки“, но предстои с американския президент Доналд Тръмп да бъдат обсъдени чувствителните въпроси, предаде Ройтерс.

„Към момента, след преговорите в Женева, точките са по-малко, вече не са 28, и много правилни елементи бяха включени в тази рамка“, каза Зеленски в своето вечерно видеообръщение.

Зеленски: Подобни разговори биха били опасни (СНИМКИ)

„Нашият екип вече докладва за новия проект за стъпките и това наистина е правилният подход. Чувствителните въпроси, най-деликатните точки, ще обсъдя с президента Тръмп“, добави а още той.

Зеленски заяви, че процесът на изготвяне на окончателен документ ще бъде труден и Украйна оценява предложената от други страни помощ, както и „конструктивния подход“ на САЩ.

Той посочи още, че е в интерес на Русия тя да наруши мирния процес и предупреди украинците да обръщат специално внимание на предупрежденията за въздушни атаки през следващите дни и седмици, „тъй като ние напълно разбираме с кого си имаме работа“.

Зеленски: Украйна иска мир възможно най-скоро

Зеленски заяви, че ако преговорите за прекратяване на войната продължат, „не трябва да има ракети, нито масирани удари срещу Украйна и нашия народ. Това е нещо, което силните в света могат да гарантират“.

Източник: Владимир Арангелов, БТА    
