Отдаваме почит на свещеномъченик Климент Римски и на св. Климент Охридски

Н а 25 ноември Българската православна църква отдава почит на свещеномъченик Климент Римски и на свети Климент Охридски.

Църквата определила паметта на свети Климент Охридски да се чества в деня на древния светец Климент, епископ на Сердика (днешна София) и после на Рим,

чиито мощи свети Константин-Кирил намерил в Херсон и след това занесъл в Рим. На него бил кръстен най-видният от учениците на светите братя - Климент, когато бил ръкоположен за свещеник във Вечния град.

Свети Климент Римски бил роден в Рим в знатно семейство и получил много добро образование.

Когато апостол Петър проповядвал там, Климент повярвал и се кръстил, а после станал пламенен проповедник на християнството, написал и няколко съчинения. Той първо бил епископ на Сердика, а по-късно - на Рим. Ръководил църквата с голямо усърдие, но при император Траян бил заточен на Кримския полуостров близо до град Херсон. Там завързали желязна котва на шията му и го хвърлили в морето. Така починал в 101 г.

Свети Климент Охридски бил български славянин от македонските български земи.

Присъединил се към свети Кирил и Методий в Моравската им мисия, и бил неотлъчно с тях в Моравия, Панония, в немските земи, в Рим и т.н. След смъртта на свети Методий Климент дошъл с други ученици през 886 г. в България, а после свети княз Борис го изпратил за архиепископ в югозападните български земи със седалище в Охрид.

Натрупал голям опит край своите учители, той не само живял с примерна християнска праведност,

но и развил неимоверна дейност като свещенослужител, учител, църковен писател и преводач. Станал "пръв епископ на български език", свети Климент обучил 3500 души за нуждите на християнската просвета в своята епископска област, много от тях ръкоположил за свещеници. Упокоил се в дълбока старост през 916 г., почитан от всички още приживе, а след смъртта му бил признат за един от първите български светци.

На 25 ноември Софийският университет "Св. Климент Охридски"

отбелязва и своя патронен празник с академично тържество. Най-старото висше учебно заведение е създадено на 1 октомври 1888 г. като Висш педагогически курс.

Централната част на сградата на СУ на стойност 6 млн. златни лева е построена с дарение на братята Евлоги и Христо Георгиеви, чиито скулптури красят нейната фасада.

Първият ректор на Софийския университет е акад. Александър Теодоров-Балан.

През 1880 г. Министерството на просвещението на току-що възстановената българска държава внася в Народното събрание проект за Основен закон за училищата, чиято идея е да се създаде българско висше училище, което да приема завършилите обучението си в реалните и класическите гимназии. Едва през 1887 г. е издадена наредба от министъра на просвещението Тодор Иванчов за откриване на педагогически клас към Първа мъжка гимназия в София. Във временния правилник е предвидено функционирането само на историко-филологическо отделение.

На заседанието си от 8 декември 1888 г., отчитайки доброто начало на Висшия педагогически курс, Народното събрание взема решение и приема закон за преобразуването му във Висше училище.

Имен ден днес празнуват всички, носещи имената Климент и Климентина. От латински името Климент (латинското clemens) означава "милостив".