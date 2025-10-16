Постижима цел ли е постигането на траен мир в Газа

П рез последните дни темата за сключеното споразумение за прекратяването на сраженията в Газа е в центъра на вниманието на цялата международна общност. Освобождаването на израелските заложници, държани в плен от „Хамас“, както и на близо 2000 палестински затворници, несъмнено беше изключително важна стъпка в правилната посока. Въпреки това, постигнатото до момента е едва началото на един продължителен процес с неясен край. Повечето анализатори са на мнение, че шансове за траен мир в региона има, но те са сравнително малки. За да бъде постигната тази цел, двете страни в конфликта ще трябва да се справят с редица предизвикателства. Постижимо ли е това? Или е въпрос на време напрежението да ескалира отново, а военните действия да бъдат подновени?

US President Trump says 'now the rebuilding begins' after world leaders sign the Gaza ceasefire deal at a summit in Egypt https://t.co/S9S9UzjaiB pic.twitter.com/j9MlIP1ImT — Reuters (@Reuters) October 13, 2025

Повратен момент за Близкия изток

Спазването на примирието със сигурност ще бъде задача с повишена трудност. На първо място, политическият натиск за въздържане от военни действия трябва да се запази. С освобождаването на заложниците, които държеше в плен в продължение на две години, „Хамас“ на практика загуби своя основен коз в случай, че се стигне до нови сблъсъци и преговори с Тел Авив. В същото време, ако иска да запази мира, израелското правителство трябва да гледа на споразумението като на фундаментална част от своята дългосрочна стратегия. Казано по друг начин – необходимо е да има искрено желание за диалог и готовност за правене на компромиси. Що се отнася до „Хамас“, от организацията се очаква да се откаже от амбициите си да участва в управлението на Газа – нещо, което нейни представители вече отбелязаха, че ще направят, но само ако бъде призната независима палестинска държава.

„Никой не може да предскаже бъдещето, особено по отношение на конфликта между Израел и Палестина. Да, постигането на траен мир е постижима цел, но има много фактори, които заплашват настоящото споразумение“, отбеляза за Vesti.bg Ричард Каплан, който е професор по международни отношения от Оксфордския университет. Според него, настоящият момент може да се окаже повратен за целия Близък изток, но все още е трудно да се правят категорични прогнози.

„Един от най-важните въпроси е този за бъдещето на управляващата коалиция в Израел, ако представителите на крайната десница решат да се оттеглят от правителството на премиера Бенямин Нетаняху. Освен това, в Газа има въоръжени групировки, които съвсем скоро могат да се обявят против примирието“, смята проф. Каплан.

Въпросът кой ще застане начело на региона е от огромна важност, като експертите отбелязват, че не бива да бъдат повтаряни грешките, допускани в миналото – като изключването на палестинците от дискусиите за собственото им бъдеще. Фактът, че на срещата в Египет, на която беше подписана декларацията за прекратяване на бойните действия, не присъстваха нито представители на Израел, нито на „Хамас“, е повод за сериозни притеснения. Експертите подчертават, че той не бива да бъде възприеман като мирен договор, тъй като представлява временно споразумение за спиране на огъня. В същото време, опасността от избухването на вътрешен конфликт в Газа расте. „Хамас“ мобилизира хиляди свои членове в Ивицата на фона на все по-обтегнатите си отношения с други групировки и кланове. Изтеглянето на израелската армия от някои райони доведе до ескалация на напрежението между представители на въоръжени групи, които се опитват да установят контрол над тези територии.

Hamas is violently cracking down on rivals in Gaza. Firefights and public executions are raising concerns about a spiral of internecine violence. https://t.co/WFPJqyf0fq — The Wall Street Journal (@WSJ) October 15, 2025

Въпроси без отговори

„Прекратяването на огъня безспорно е важна стъпка към прекратяването на конфликта между Израел и Палестина. Трябва да бъдат положени още много усилия за постигането на траен мир, като не бива да бъде забравяна една важна подробност: в потенциална пречка може да се превърне оставането на Нетаняху на власт в Израел и бъдещата роля на „Хамас“ в Газа“, заяви за Vesti.bg проф. Юджийн Роган от Оксфордския университет, който е автор на голям брой изследвания, посветени на Близкия изток. По думите му, ключова част от постигнатото споразумение е възобновяването на хуманитарната помощ за Газа. Въпреки това, все още няма никаква яснота какво ще се случи с наложената морска блокада. Преди ужасяващото нападение, извършено от „Хамас“ на 7 октомври 2023 г., безработицата в Ивицата беше 46 процента, а 62 на сто от жителите на региона изпитваха недостиг на храна и стоки от първа необходимост. Ако тя бъде продължена, в най-добрия случай условията в Газа ще станат същите като тези, които съществуваха преди атаката. Това е неприемлив сценарий за местното население, което се надява, че условията за живот ще се подобрят значително в резултат на постигнатото споразумение.

„Първите стъпки към мира винаги са най-трудни“, заяви американският президент Доналд Тръмп по време на срещата на върха за бъдещето на Газа, състояла се в Египет. Той допълни, че „възстановяването може би ще е най-лесното…направили сме много от най-трудната част, останалото се нарежда от само себе си“. Повечето експерти, обаче, смятат, че това е твърде оптимистична прогноза. Все още не е ясно как и кога „Хамас“ ще се разоръжи, нито какво ще се случи с оръжията на организацията. Конкретните планове на Тел Авив за изтеглянето на израелската армия също са обект на много коментари. За Газа ще бъдат създадени нови сили за сигурност, съставени от военни от други държави. Кои ще бъдат тези страни? Какви ще бъдат правомощията им? Какво ще се случи, ако срещнат съпротива? Това са все въпроси, на които към момента никой не може да отговори.

Не е ясно и още нещо – какъв ще бъде съставът на временния управляващ съвет на Газа, къде ще се намира той и по какъв начин ще бъде възприет от палестинците. „По мое мнение, необходимо е нови лица да застанат начело на двете страни в конфликта – такива, които да осъзнават, че палестинската независимост и сигурността на Израел са еднакво важни за намирането на изход от кризата. От голяма важност е и ролята на международната общност. Тя трябва да окаже необходимата подкрепа за възстановяването на Газа и гарантирането на едно по-добро бъдеще за всички хора, които живеят там. Истината е, че израелците и палестинците са неспособни сами да сложат край на конфликта помежду си и затова се нуждаят от помощ“, обобщава проф. Роган. Редица анализатори на свой ред подчертават, че ако САЩ решат да се въздържат от налагането на вето в Съвета за сигурност на ООН на бъдещо предложение за създаването на палестинска държава, това би било огромен успех. За момента, обаче, подобен остър завой в позицията на Вашингтон изглежда малко вероятен.

