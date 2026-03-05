Иран твърди, че е ударил самолетоносач на САЩ

И ранската държавна телевизия съобщи, че дронове, изстреляни от Революционната гвардия - идеологическото крило на въоръжените сили на Ислямската република - са поразили самолетоносача „Ейбрахам Линкълн“, предаде АФП.

Телевизията не предостави никакви подробности относно твърдението.

Според иранските твърдения, ударът с дрон е принудил ударната група на самолетоносачите да се оттегли на повече от 1000 километра от района, което е физическо невъзможно.

Революционната гвардия само преди ден заяви, че е ударила американския самолетоносач с крилата ректа, но тогава Пентагонът заяви, че „изстреляните ракети дори не са се доближили“.

Подобни новини често са изцяло за вътрешна употреба, като целят да повдигнат бойния дух.

Възможно е ирански дронове да достигнат самолетоносач на САЩ, но е много малко вероятно. Този тип кораби разполагат с множество оръжия за противовъздушна отбрана, в допълнения към изтребителите, които патрулират над тях и са част от бойна група, като основната задача на другите съдове в нея е защитата на самолетоносача от атаки.

Междувременно началникът на израелската армия съобщи информация, която изглежда доста по-достоверно.

„Неутрализирахме и унищожихме повече от 60% от пусковите установки за балистични ракети“ на Иран, заяви генерал-лейтенант Еял Замир в телевизионно изявление. Той добави, че Израел е унищожил и 80% от системите за противовъздушна отбрана в Ислямската република и е „постигнал почти пълно въздушно превъзходство“.