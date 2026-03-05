Свят

Иран твърди, че е ударил самолетоносач на САЩ

Революционната гвардия и преди е заявявала, че е удряла американски самолетоносач

5 март 2026, 21:08
Иран твърди, че е ударил самолетоносач на САЩ
И ранската държавна телевизия съобщи, че дронове, изстреляни от Революционната гвардия - идеологическото крило на въоръжените сили на Ислямската република - са поразили самолетоносача „Ейбрахам Линкълн“, предаде АФП.

Телевизията не предостави никакви подробности относно твърдението.

Според иранските твърдения, ударът с дрон е принудил ударната група на самолетоносачите да се оттегли на повече от 1000 километра от района, което е физическо невъзможно.

САЩ свалиха ирански дрон край самолетоносач в Арабско море

Революционната гвардия само преди ден заяви, че е ударила американския самолетоносач с крилата ректа, но тогава Пентагонът заяви, че „изстреляните ракети дори не са се доближили“.

Подобни новини често са изцяло за вътрешна употреба, като целят да повдигнат бойния дух.

„Горчиво ще съжалявате“: Иран плаши САЩ с отмъщение

Възможно е ирански дронове да достигнат самолетоносач на САЩ, но е много малко вероятно. Този тип кораби разполагат с множество оръжия за противовъздушна отбрана, в допълнения към изтребителите, които патрулират над тях и са част от бойна група, като основната задача на другите съдове в нея е защитата на самолетоносача от атаки.

Междувременно началникът на израелската армия съобщи информация, която изглежда доста по-достоверно.

„Неутрализирахме и унищожихме повече от 60% от пусковите установки за балистични ракети“ на Иран, заяви генерал-лейтенант Еял Замир в телевизионно изявление. Той добави, че Израел е унищожил и 80% от системите за противовъздушна отбрана в Ислямската република и е „постигнал почти пълно въздушно превъзходство“.

