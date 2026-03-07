Любопитно

Злоядо дете у дома? Неврологията дава отговор как да превърнете „Мразя го!" в „Още малко"

Невролог по хранене разкрива как гените и опитът в утробата оформят капризите на децата и защо наказанията тип „изяж си зеленчуците“ всъщност влошават нещата

7 март 2026, 11:58
Злоядо дете у дома? Неврологията дава отговор как да превърнете „Мразя го!“ в „Още малко“
Източник: iStock

Ч асът е 18:00 и много родители току-що са се прибрали у дома след дълъг работен ден. В такива моменти мечтата за почивка често се сблъсква с реалността в кухнята. Осемгодишната Сали например е дете, което обожава храната и винаги пита: „Гладна съм, какво има за вечеря?“. Тя е от типа деца, които не се страхуват да опитат нищо – от солени стриди до лютив рамен.

В същото време четиригодишният Били е пълна противоположност. Неговото меню се върти около три неща: макарони със сирене, паста или пилешки хапки с форма на динозавър. Много семейства се чудят как толкова различни вкусове могат да съществуват под един покрив. Според невролозите по хранене отговорът на въпроса защо децата ядат това, което ядат, се крие в комбинация от биология и опит.

Природа срещу възпитание?

Виновни ли са гените за капризите на деца като Били? Въпреки че наследствеността има роля, тя обяснява само малка част от ситуацията. Хората се раждат с предпочитание към сладкото и неприязън към горчивото. Този механизъм е защитен – сладките храни (като плодове или кърма) означават енергия, докато горчивият вкус в природата често сигнализира за токсини.

Проучванията показват колко рано започва всичко. Бебета, чиито майки са приемали капсули със сладки моркови по време на бременност, се усмихват на видеозон, докато тези, изложени на горчиво зеле, правят гримаси. Около 70% от хората носят гени, които ги правят свръхчувствителни към горчивите съединения в зеленчуци като броколи и грейпфрут. Въпреки това мнозина развиват вкус към тях по-късно, подобно на любителите на горчивата бира. Друг пример е генът, заради който кориандърът има вкус на сапун за близо 20% от населението.

Павлов и хранителните предпочитания

Извън генетиката, средата е ключов фактор за това какво се появява на трапезата. Още през XIX век Иван Павлов доказва, че организмите могат да бъдат научени на определени реакции чрез сигнали от околната среда. При децата процесът е подобен. Когато вкусът на храната е свързан с положително преживяване – калории, радост или нежния глас на родителя – предпочитанието се засилва.

Обратното също е вярно: негативните преживявания, като болки в стомаха или наказания тип „изяж си зеленчуците, иначе няма таблет“, могат трайно да отблъснат детето от даден продукт. Важно е да се знае, че ученето започва още в утробата. Бебетата на майки, консумирали сок от моркови по време на бременност или кърмене, приемат много по-лесно храни с този вкус впоследствие.

Надежда за родителите на злояди деца

Добрата новина е, че за повечето деца фазата на претенциозно хранене отшумява с тръгването на училище. Ако детето расте здравословно, няма място за голяма тревога. Специалистите съветват родителите да предлагат нови храни многократно (понякога над 12 пъти), без насилие или натиск. Често малчуганите са по-склонни да опитат нещо ново в детската градина, отколкото пред родителите си.

В края на деня балансът е възможен. Компромисно ястие като макарони със сирене, но с добавен печен карфиол или пикантни добавки за по-смелите, може да задоволи всички. Познатата форма на храната понякога е най-лесният начин да се изкуши и най-капризното дете да опита нещо ново. А ако днес не се получи, винаги има утре.

Източник: sciencealert    
