Трагедията на Бритни: Свобода ли получи поп принцесата или фатална небрежност

Б ритни Спиърс беше арестувана късно в сряда близо до дома си в Лос Анджелис по подозрение, че е шофирала под въздействието на алкохол, още една тревожна глава в историята на една от най-известните и трагични знаменитости в Америка.

Положението на поп принцесата отразява и дебат, който се развива по улиците на най-големите американски градове. В Ню Йорк, Лос Анджелис, Сан Франциско, Портланд и други места политиците от години се опитват да се справят с нарастващия брой бездомни хора, които страдат от тежки психични заболявания или зависимости.

Много прогресивно настроени политици в тези силно демократични градове подкрепят политики, които поставят избора на тези хора над всичко останало: принуждаването на някого да се лекува или задължаването му да остане в приют се разглежда като неприемливо нарушение на личната автономия.

Според тях хуманният отговор е да се уважава свободата на тези хора, дори ако тази свобода означава да спят на тротоара, да отказват лекарства или да отхвърлят помощ.

Но други се питат: състрадание ли е да оставиш хората сами, ако това искат, дори когато очевидно не са способни да се грижат за себе си? Или това е небрежност?

Никой не иска да вижда уязвими хора лишени от правата си. Но докато смъртните случаи сред бездомните нарастват в много градове, включително приблизително 22 души в Ню Йорк тази зима след нощи, прекарани навън при минусови температури, ограниченията на автономията като основен принцип на управление стават болезнено очевидни.

Това ни връща към Бритни Спиърс. Милиони фенове наблюдават как животът на Спиърс се разгръща във все по-хаотични изблици в социалните мрежи.

В продължение на почти 14 години музикалната звезда живееше под съдебно настойничество, което поставяше контрола върху финансите ѝ, медицинските грижи и много лични решения в ръцете на назначени от съда настойници, основно нейния баща.

Това споразумение започна през 2008 г. след поредица от публични сривове, престои в рехабилитационни центрове, хоспитализации и прочутия момент, когато тя обръсна главата си, докато папараците снимаха. В началото настойничеството беше успешно и действаше като стабилизираща сила за проблемната певица. Спиърс се върна към сцената, издаде нови албуми и завърши доходоносна серия от концерти в Лас Вегас.

Но след излизането на документалния филм „Framing Britney Spears“ през 2021 г. много фенове започнаха да вярват, че тази система крие нещо по-мрачно. Те започнаха движението #FreeBritney – онлайн кампания, която се разрасна в пълномащабна културна кампания.

Активистите твърдяха, че Спиърс е била затворена от злоупотребяваща правна система, която я е лишила от автономия и е експлоатирала труда ѝ. Провеждаха се митинги пред съдилища. Знаменитости се присъединиха към каузата. Натискът помогна да се убеди съдия да прекрати настойничеството по-късно същата година.

По това време победата беше представена като триумф на гражданската мобилизация – тълпа от суперфенове беше освободила своята икона. Но движенията, основани на съпричастност, особено тези, подхранвани от социалните мрежи, процъфтяват върху морална простота. Те изискват злодей, жертва и ясна история за това какво изисква справедливостта.

В случая със Спиърс разказът представяше баща ѝ като злодея, а свободата ѝ като решението. След като победата беше постигната с края на настойничеството, предположението беше, че Спиърс най-накрая ще може да си върне живота. Реалността, както често се случва, се оказа по-сложна.

След ареста тази седмица мениджърът на Спиърс наруши обичайния жаргон на знаменитостите в публичните изявления с необичайна откровеност. „Това беше неприятен инцидент, който е напълно непростим. Надяваме се това да бъде първата стъпка към дълго отлаганата промяна, която трябва да настъпи в живота на Бритни... Нейните близки ще изготвят необходим отдавна план, който да ѝ помогне да постигне успех и благополучие“, каза Кейд Хъдсън пред The Post.

И остава един неудобен въпрос: ами ако правните ограничения, които някога управляваха живота на Спиърс, всъщност не са били потисничество, а защита? Тя получи свободата си, но на каква цена?

Истинската съпричастност към хората в криза рядко е толкова проста, колкото смятат прогресивните. Семействата, които се справят с наркотична зависимост и тежки психични заболявания, разбират това по-добре от всеки друг.

Често най-състрадателното решение включва поставянето на трудни граници: изискване за лечение, налагане на правни ограничения върху финансовия контрол или физическа намеса, когато някой не може да се защити или може да застраши други. Нито една от тези мерки не се усеща добре, но алтернативите често са много по-лоши.

Понякога хората, към които изпитваме най-голямо съчувствие, са и тези, които най-много се нуждаят от структури на подкрепа, дори когато тези структури усложняват предпочитаните ни разкази за автономия и справедливост. Този урок се разиграва болезнено в кризата с бездомните в Америка. И сега, изглежда, отново се разиграва в живота на Бритни Спиърс.