В навечерието на 8 март: Какви са цените на цветята тази година

В навечерието на 8 март - NOVA прави поглед към цените на цветята и останалите подаръци, които и тази година дамите ще получат за празника.

Проучване на онлайн търговци показва, че още преди 8 март, по различни поводи, букетите са по-често избирания подарък, а българските мъже не чакат непременно датата, за да зарадват жените си с цвете.

Източник: NOVA

Цвете за 8 март – ще можем ли да си го позволим

Така още в седмицата на Свети Валентин тази година ръстът на продажба на цветя у нас достига 21,49% на годишна база. А най-скъпата поръчка до момента за 2026 г., засечена от проучването, е букет рози. Направена е на 13 февруари и е на стойност 475 евро.

Търговци споделят, че има спад в търсенето. Едно лале е 1 евро, а миналата година е било 2 лева. Инфлация има, но цените са запазени, казват още те.