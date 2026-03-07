България

Битка за всяка секунда: Над 1500 българи се измъкнаха от капана на Близкия изток

Усилията на дипломатите и кризисните щабове вече са осигурили безопасното завръщане на над 1500 души, като най-сериозен е потокът от Обединените арабски емирства

7 март 2026, 13:01
Източник: Thinkstock/Guliver

К ъм 9:30 ч. на 7 март 2026 г. мащабната операция по извеждане на български граждани от критичните зони в Близкия изток и Иран продължава с пълна мобилизация на държавните ресурси.

По данни на Ситуационния център към Министерството на външните работи, усилията на дипломатите и кризисните щабове вече са осигурили безопасното завръщане на над 1500 души, като най-сериозен е потокът от Обединените арабски емирства.

Въздушният мост от ОАЕ и Оман

До момента от ОАЕ са евакуирани общо 1207 граждани, като по-голямата част от тях, 953 души, са потърсили съдействие директно чрез Кризисния щаб, а 254 са организирани чрез туроператори. Началото на интензивните полети беше поставено на 5 март, когато в София последователно пристигнаха самолет на „Държавния авиационен оператор“ от Абу Даби с 85 души и два полета от Дубай – на авиокомпаниите „Гъливер“ и „България Ер“, превозили съответно 326 и 180 пътници.

Тази сутрин, 7 март, в 05:45 ч. кацна още един полет на „Гъливер“ с нови 326 българи. В рамките на днешния ден се очакват още три полета от Дубай, които ще приберат общо 580 души, организирани със съдействието на Министерството на туризма и частни туроператори. Успешно приключи и евакуацията от Оман, където на 5 март полет от град Салала достави 111 души, а други седем напуснаха страната по индивидуални маршрути с помощта на МВнР.

Предизвикателствата в Кувейт, Катар и Саудитска Арабия

Ситуацията в съседните държави остава динамична поради затвореното въздушно пространство над Кувейт. Там броят на желаещите да напуснат нарасна до 40 души, като шестима от тях вече се извеждат сухопътно през Рияд. В Катар въздушното пространство беше отворено днес, но с ограничен капацитет, поради което няколко групи български граждани ще се придвижат по суша до Саудитска Арабия, за да използват търговски полети от Рияд.

Държавата ни активно си сътрудничи с партньорите от ЕС, като по линия на общия механизъм вече беше извършена евакуация на 21 българи от Бахрейн, Саудитска Арабия и Катар чрез австрийски полет до Виена.

Рискови сухопътни маршрути: Иран, Израел и Ирак

Особено напрегната е ситуацията в Иран и Израел, където гражданските летища не функционират. Още на 4 март съставът на българското посолство в Техеран, включващ 10 души, беше изведен сухопътно. В Иран остават 48 български граждани и 14 техни роднини от ирански произход. Дипломатите ни в Багдaд в момента оказват кризисно съдействие на българка, блокирана на граничния пункт „Мерхан“ поради технически проблеми от иранска страна.

В Израел единствената възможност за напускане остава сушата. Чрез координация с ЕС 14 българи бяха изведени през египетската граница до летището в Шарм ел Шейх, а други двама достигнаха до Аман, за да отпътуват към Европа.

В същото време операцията в Ирак се счита за успешно приключила, след като 20 българи бяха евакуирани през Турция и Йордания, като към момента няма нови искания за помощ от тази дестинация. Посолството ни в Йордания също оказа подкрепа на 130 български туристи, които се прибират чрез своите туроператорски агенции.

По темата

Източник: БГНЕС    
евакуация на българи критични зони Близък изток Иран въздушен мост МВнР дипломатическа помощ Обединени арабски емирства сухопътни маршрути кризисен щаб
Всичко от днес

