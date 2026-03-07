Свят

Тръмп със смразяваща закана: „Днес Иран ще бъде ударен много силно“

„Под сериозно разглеждане за пълно унищожение и сигурна смърт, поради лошото поведение на Иран, са райони и групи от хора, които не са били разглеждани за цел до този момент“, написа американският президент в социалните мрежи

7 март 2026, 14:12
Доналд Тръмп   
П резидентът на САЩ Доналд Тръмп сигнализира, че ще ескалира войната в Иран днес, казвайки, че „днес Иран ще бъде ударен много силно“ в публикация в Truth Social.

„Под сериозно разглеждане за пълно унищожение и сигурна смърт, поради лошото поведение на Иран, са райони и групи от хора, които не са били разглеждани за цел до този момент“, написа Тръмп.

Тръмп сякаш цитира как президентът на Иран се е извинил в по-ранно обръщение и твърди, че Масуд Пезешкиан се е „предал“ на съседите си в Близкия изток и е „обещал, че повече няма да стреля по тях“.

„Това обещание беше направено само заради безмилостната атака на САЩ и Израел“, написа Тръмп.

„Иран вече не е „Насилникът на Близкия изток“, а вместо това е „ГУБЕЩИЯТ НА БЛИЗКИЯ ИЗТОК“ и ще бъде такъв в продължение на много десетилетия, докато не се предаде или, по-вероятно, не се срине напълно! Днес Иран ще бъде ударен много силно!“, написа Тръмп.

Публикацията идва седмица след като Съединените щати започнаха военната си операция срещу иранския режим.

