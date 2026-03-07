България

Крум Зарков: Военните самолети на летището в София всяват страх

Българските институции трябва да си вършат работа и най-важното е да дават адекватна информация на българските граждани, заяви той

7 март 2026, 16:24
Крум Зарков: Военните самолети на летището в София всяват страх
Източник: БГНЕС

П рисъствието на военни самолети на гражданското летище в София създаде доста големи страхове у хората и тези страхове не бива да бъдат пренебрегвани, каза лидерът на БСП Крум Зарков, който говори пред медиите след пленума на партията. 

МО обясни присъствието на американски военни самолети на летище София

Ние трябва много внимателно да следим ситуацията с Близкия изток. Българските институции трябва да си вършат работа и най-важното е да дават адекватна информация на българските граждани, заяви той. 

Андрей Гюров: Проверяваме дали американските самолети могат да бъдат преместени

Ситуацията е прекалено важна, за да бъде обсъждана „на крак“, но по принцип служебният кабинет първо трябва да се събере, защото той сякаш е в една ситуация на разпад, коментира Крум Зарков. 

Позициите, които се изграждат по отношение на тази война, на тези едностранни удари, трябва да са на европейско ниво. И аз наистина се надявам на много по-ясна европейска позиция - „Не на войната!“, трябва да е тя, добави той.

Източник: Юзлем Тефикова/БТА    
Военни самолети Гражданско летище София Страхове Крум Зарков БСП Близък изток
