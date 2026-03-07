ЦИК утвърди протоколите за предсрочните избори на 19 април

Ц ентралната избирателна комисия утвърди протоколите за отчитане на резултатите от предсрочните парламентарни избори на 19 април, които ще попълват от РИК и от секционните комисии в страната, и зад граница. За СИК протоколите са четири вида, в зависимост от това дали в секцията се гласува само с хартиени бюлетини или смесено и с машини, съобщава БНР.

За предстоящите консултации за съставите на секционните избирателни комисии, ЦИК препоръча на кметовете датите да бъдат определени не по-рано от 12 март, за да могат парламентарно представените партии и коалиции да подготвят предложения за поименния състав на СИК.

24 март е крайната дата за назначаването съставите на СИК, а с решението си от тази седмица ЦИК записа, че след като бъдат назначени комисиите промени в персоналния им състав могат да се правят единствено и само по изключение – в случаите когато подаде оставка, влезе в сила присъда, поставен е под запрещение или е в трайна невъзможност да изпълнява задълженията, при установен конфликт на интереси или при смърт. Замяна ще е възможна и когато член на СИК не се яви в изборния ден.

Междувременно до 24 март могат да се подават заявленията за гласуване зад граница, те се вземат предвид при определянето на броят и местоположението на секции в чужбина.

До момента най много са потвърдените от Великобритания - над 1000, следват Германия 550, САЩ - близо 400, толкова са и от Испания, от Турция броят им е близо 300.

При потвърдено заявление, хората ще бъдат заличени от избирателните списъци за гласуване в страната по постоянен адрес. При подаване на електронно заявление през сайта на ЦИК се извършва и автоматична проверка за избирателни права.