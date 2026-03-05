Свят

Тръмп обяви, че сменя вътрешния си министър

Той ще назначи на нейно място сенатор Маркуейн Мълин

5 март 2026, 22:03
Източник: Getty Images

П резидентът на САЩ Доналд Тръмп заяви в четвъртък в социалната си мрежа Трут сошъл, че отстранява поста на министърката на вътрешната сигурност Кристи Ноем и ще назначи на нейно място сенатор Маркуейн Мълин от Оклахома, предава Си Ен Ен.

Тръмп благодари на Ноем за службата ѝ, казвайки, че тя „е постигнала многобройни и впечатляващи резултати (особено на границата!)“ и че „ще бъде назначена за специален пратеник за „Щитът на Америка“, нашата нова инициатива за сигурност в Западното полукълбо“.

По думите на президента на САШ, Мълин ще поеме поста на 31 март.

Тръмп обичал да гледа Мълин по телевизията, казаха помощници, което е изиграло роля в решението на президента да го избере за поста. Освен това президентът се е обаждал на Мълин след ожесточени интервюта, за да го похвали.

Ноем, която беше избрана от Тръмп да ръководи Министерството на вътрешната сигурност в началото на мандата му, е изправена пред нарастващи критики заради поведението си на поста, включително предполагаемата ѝ романтична връзка с главния ѝ съветник, разпределението на средства, които министерството е получило – особено за скъпа рекламна кампания, която е фокусирана върху нея, противоречивите ѝ изказвания за фатални инциденти, включващи федерални имиграционни агенти.

Тя беше изслушана в Конгреса. А самият Тръмп беше ядосан от начина, по който преминаха изслушванията.

Източник: CNN    
