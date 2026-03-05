Тръмп обяви, че сменя вътрешния си министър

П резидентът на САЩ Доналд Тръмп заяви в четвъртък в социалната си мрежа Трут сошъл, че отстранява поста на министърката на вътрешната сигурност Кристи Ноем и ще назначи на нейно място сенатор Маркуейн Мълин от Оклахома, предава Си Ен Ен.

Тръмп благодари на Ноем за службата ѝ, казвайки, че тя „е постигнала многобройни и впечатляващи резултати (особено на границата!)“ и че „ще бъде назначена за специален пратеник за „Щитът на Америка“, нашата нова инициатива за сигурност в Западното полукълбо“.

Двойничка на Мелания получава важен пост от Тръмп (СНИМКИ)

По думите на президента на САШ, Мълин ще поеме поста на 31 март.

Тръмп обичал да гледа Мълин по телевизията, казаха помощници, което е изиграло роля в решението на президента да го избере за поста. Освен това президентът се е обаждал на Мълин след ожесточени интервюта, за да го похвали.

Ноем, която беше избрана от Тръмп да ръководи Министерството на вътрешната сигурност в началото на мандата му, е изправена пред нарастващи критики заради поведението си на поста, включително предполагаемата ѝ романтична връзка с главния ѝ съветник, разпределението на средства, които министерството е получило – особено за скъпа рекламна кампания, която е фокусирана върху нея, противоречивите ѝ изказвания за фатални инциденти, включващи федерални имиграционни агенти.

Тя беше изслушана в Конгреса. А самият Тръмп беше ядосан от начина, по който преминаха изслушванията.