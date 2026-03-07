Любопитно

Археологическа сензация край Кайро: Откриха изгубения храм на фараона Априй

Находката в близост до Кайро ни връща към управлението на библейския фараон Хофра и драматичната епоха на Двадесет и шестата династия

7 март 2026, 11:58
Е гипетско-китайска мисия е намерила варовикова структура, за която се смята, че е част от храма в Мемфис на фараона Априй от Двадесет и шестата династия на Древен Египет, съобщи в. „Иджиптшън газет”.

Постижението следва по-ранни открития на части от постройката в археологическия обект Тел Азиз до днешното селище Мит Рахина край Кайро, където се намира и музей на открито с останки от Мемфис, включително падналия колос на Рамзес Втори.

Откритието на учените от Върховния съвет за антиките на Египет, Пекинския университет и Шандунския институт за културно наследство и археология дава нови познания за градското планиране в Мемфис, който е столица по времето на Старото царство и културен, административен и търговски център в продължение на хилядолетия. 

Упадъкът му започва след създаването на Александрия и градът бива почти напълно покрит с наноси. Провеждането на разкопки е трудно, както заради високото ниво на подземните води, така и защото останките му се намират в застроени и засадени с палмови гори частни земи. 

Първоначалните проучвания показват, че южната част на Тел Азиз е била част от сърцето на Мемфис, като храмът е изпълнявал функциите си от времето на Двадесет и шеста династия до римския период. 

Разкопките са разкрили и пет статуи на сфинксове без глави, множество каменни фрагменти и блокове, гравирани с йероглифи на Птах - богът на Мемфис, картуши (овали, съдържащи имената на царете) на Априй. Сред находките са и останки от керамични и стъклени съдове и медни монети. 

Априй, споменат в Библията като фараона Хофра, управлява между около 589 и 570 г. пр. Хр. Провежда военни кампании срещу Вавилон и подкрепя Юдейското царство срещу Навуходоносор Втори, но претърпява неуспех, което води до вътрешно недоволство. Генералът му Амасис оглавява бунт в армията и е провъзгласен за фараон.

