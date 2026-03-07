Случаят "Петрохан": Вече 33 дни хижата е под полицейска блокада

Битка за всяка секунда: Над 1500 българи се измъкнаха от капана на Близкия изток

И змина повече от месец от случая "Петрохан - Околчица". Хижата, от която започна разследването, след като бяха открити простреляни трима, остава под охрана и днес.

Полицейската блокада продължава вече 33 дни, тя обхваща и района около 1,5 км около хижата. Нова информация от разследващите към този момент няма.

Случаят „Петрохан“: Повече въпроси, отколкото отговори в доклада на МВР

По отношение на рокадите в МВР, свързани със случая, служебният министър на вътрешните работи Емил Дечев каза въпросните лица не са извършвали никакви действия по разследването на място, не са разпитвали свидетели, не са правили огледи, обиски, не са назначавали експертизи, не са присъствали на аутопсии.

Дечев беше категоричен, че от хората, които са участвали в разследването, не е нито уволнен, нито преместен, нито отстранен или понижен.