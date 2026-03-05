Малена Замфирова може да има увреждане на гръбнака

Ч ешката полиция започна разследване на инцидента с най-добрата българска сноубордистка Малена Замфирова.
Бащата и треньор на 16-годишната спортистка, Анатолий Замфиров, е дал показания, предава "Фокус".
Малена Замфирова е в тежко състояние, удари я пиян
Чешките власти продължават да изясняват всички обстоятелства.
Припомняме, че Малена Замфирова пострада тежко на 3 март около 15:00 часа на писта в зимния курорт Шпиндлеров Млин в Чехия, след като беше пометена от пиян скиор на пистата.
Тя е получила сериозни травми, включително наранявания на гърба, мозъчно сътресение и фрактура на бедрото, като лекарите имат и съмнения за увреждания на гръбначния стълб.
Бащата на Малена Замфирова е дал показания пред чешките власти
Към момента на сблъсъка тя не е карала сноуборд и не е участвала в състезание, а се е намирала на пистата заедно със своя екип след приключване на тренировката си.