Малена Замфирова може да има увреждане на гръбнака

Близнаците, които живяха 9 месеца в болницата, отиват в приемно семейство: Няма да ги разделят

Служебният премиер Андрей Гюров с първи думи след втория Съвет по сигурност

Анализатори: Основните рискове за България при конфликт в Близкия изток са икономически и миграционни

Майката на близнаците: Лъжа е, че съм ги изоставила

Скок в цените на бензина и дизела в България

Ч ешката полиция започна разследване на инцидента с най-добрата българска сноубордистка Малена Замфирова.

Бащата и треньор на 16-годишната спортистка, Анатолий Замфиров, е дал показания, предава "Фокус".

Малена Замфирова е в тежко състояние, удари я пиян

Чешките власти продължават да изясняват всички обстоятелства.

Припомняме, че Малена Замфирова пострада тежко на 3 март около 15:00 часа на писта в зимния курорт Шпиндлеров Млин в Чехия, след като беше пометена от пиян скиор на пистата.

Тя е получила сериозни травми, включително наранявания на гърба, мозъчно сътресение и фрактура на бедрото, като лекарите имат и съмнения за увреждания на гръбначния стълб.

Бащата на Малена Замфирова е дал показания пред чешките власти



Към момента на сблъсъка тя не е карала сноуборд и не е участвала в състезание, а се е намирала на пистата заедно със своя екип след приключване на тренировката си.