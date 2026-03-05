Свят

Никушор Дан: Няма да скърбим за Ислямска република Иран

Дан: В момента няма причина за тревога

5 март 2026, 23:17
Никушор Дан: Няма да скърбим за Ислямска република Иран
Източник: EPA/БГНЕС

Н икушор Дан заяви, че Румъния няма да скърби за режима на Иран, като уточни, че не говори за иранския народ, а за управлението на Али Хаменей.

По време на официално посещение в Полша румънският президент коментира ситуацията в Близкия изток и заяви:

„Няма да скърбим за Ислямска република Иран“, като посочвайки, че иранският режим подкрепя тероризма, дестабилизира региона и не сътрудничи достатъчно с международните институции.

Румънският президент: Ако Русия ни атакува, готови сме да отвърнем

Той посочи, че Румъния не е свикала Върховния съвет за национална отбрана във връзка със ситуацията в Близкия изток и няма да го направи, докато събитията не представляват пряка заплаха за страната.

Според Дан службите координират действията си, а приоритет е осигуряването на възможност румънските граждани, попаднали в зоната на конфликта, да се върнат в страната. Общо около 5000 румънци, които не са постоянно пребиваващи в региона, поддържат връзка с Министерството на външните работи. Уязвимите лица се извеждат от района за сметка на румънската държава, докато на други се оказва съдействие да се върнат сами.

„В момента няма причина за тревога. В контекста на ескалацията в района на Персийския залив е ясно, че нивото на тревога е повишено в американските военни бази по света. Няма причина за безпокойство,“ подчерта Дан.

Никушор Дан: Румъния и Европа имат нужда от партньорство със САЩ

По отношение на рисковете за военните бази в Румъния и Полша след свалянето на иранска ракета от Турция, румънският президент каза, че към момента няма основания за притеснение.

Източник: БГНЕС    
Румъния Иран Никушор Дан
