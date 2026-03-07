Свят

Седем дни по-късно – седем въпроса за войната срещу Иран

Американско-израелската война срещу Иран, която вече трае поне седмица, разпали Близкия изток, застрашавайки живота и препитанието на милиони хора, докато насилието се разпространява по все по-широка дъга – от Централна Азия до края на Европа

7 март 2026, 13:49
Седем дни по-късно – седем въпроса за войната срещу Иран
Източник: iStock/GettyImages

А мериканско-израелската война срещу Иран, която вече трае поне седмица, разпали Близкия изток, застрашавайки живота и препитанието на милиони хора, докато насилието се разпространява по все по-широка дъга – от Централна Азия до края на Европа.

Съвместната операция, наречена „Епична ярост“ от САЩ и „Ревът на лъва“ от Израел, беше представена като силна демонстрация на сплашваща мощ с голямо въздействие, но какъв е нейният реален ефект отвъд хаоса и кръвопролитията засега не е ясно. Сигурното е, че прогнозите, че подобна война ще дестабилизира региона, наистина се сбъднаха много бързо.

1. Каква е предисторията на тази война?

В продължение на десетилетия регионалната сила Иран, която разглежда Израел и САЩ като свои заклети врагове, се стреми да разширява влиянието си в Близкия изток, подкрепяйки въоръжени групировки като „Хизбула“ в Ливан и хутите в Йемен. Страната е развила ядрена програма, за която твърди, че е за граждански цели. Вашингтон оспорва това и водеше преговори за ограничаване на ядрените амбиции на Техеран до миналата събота, когато ги прекрати и започна бомбардировки.

Дългогодишната регионална политика на Израел – особено спрямо Иран, Ливан, Ирак, Газа, Йемен и Сирия – е да поддържа вражеските сили „слаби“ чрез редовното използване на огромна и разрушителна военна сила, включително чрез убийства. Резултатът е смъртта на десетки хиляди цивилни, изоставяне на дипломацията и засилване на глобалната омраза към Израел. Високопоставените фигури във въоръжените фракции, които Израел е ликвидирал, обикновено бързо са заменяни от заместници, докато бойните групи, които са били атакувани, или се възстановяват, или са заменени от други.

Израелският министър-председател Бенямин Нетаняху от години призовава САЩ сериозно да обмислят нападение срещу Иран и отхвърля международните споразумения за ограничаване на ядрената програма на Техеран. Последователните администрации във Вашингтон досега се въздържаха от тази войнствена позиция, като дипломати и правителства от Близкия изток предупреждаваха, че – освен че е груб и неефективен инструмент за унищожаване на ядрена програма – ударната кампания срещу Иран би погълнала целия регион. Именно това се случва сега.

Както каза Доналд Тръмп, никой друг американски президент „не беше готов да направи това, което аз бях готов да направя“.

2. Какви са целите на Израел и САЩ в тази война?

Бяха дадени различни обяснения, включително: борба с общите заплахи от Иран и неговите съюзници; унищожаване на ядрената програма на Техеран (въпреки че Тръмп твърдеше, че вече я е „унищожил напълно“ с удари миналото лято); както и опит за смяна на режима чрез въздушни бомбардировки. В петък Тръмп заяви, че иска „безусловна капитулация“.

Някои среди на християнските евангелисти в САЩ виждат бомбардировките като част от свещена война, която ще доведе до Армагедон – нещо, което те желаят, защото вярват, че това ще доведе до завръщането на Исус Христос.

Часове след първите удари Тръмп заяви, че „целта е да се защитят американските граждани чрез елиминиране на непосредствените заплахи от иранския режим“. Нетаняху заяви, че целта му е премахването на ракетната и ядрената заплаха на Иран, но добави, че също би приветствал „свалянето на режима“, ако това се случи.

Една забележителна цел, която започва да се очертава, е, че САЩ и Израел са насърчили антиправителствени групи вътре и извън Иран, включително кюрдски бойци, да се надигнат и да се сражават. Ако бъде успешна, тази стратегия може да доведе до непредсказуема гражданска война.

3. Какво знаем за цивилните жертви досега?

Американските и израелските атаки са убили 1230 души в Иран от началото на бомбардировките преди седмица, според Иранското дружество на Червения полумесец. Един от най-шокиращите удари беше срещу начално училище за момичета в Минаб, в южен Иран, при който загинаха десетки деца.

Отделна торпедна атака на американска подводница срещу ирански военен кораб край южния бряг на Шри Ланка уби най-малко 87 моряци, въпреки че властите в Шри Ланка успяха да спасят някои от тях от удавяне.

Ударите на Израел срещу Ливан – страна, която той многократно е бомбардирал и в която е нахлувал през десетилетията – са разселили стотици хиляди хора. Ливанското министерство на здравеопазването съобщи, че израелските атаки са убили 217 души и са ранили 798, а правителството предупреди за хуманитарна катастрофа с огромен брой разселени.

Дванадесет израелци са били убити от ирански атаки, а шестима американски военнослужещи също са загинали. Има жертви и в ОАЕ, Бахрейн и Кувейт вследствие на ирански дронове и ракети. Други ирански атаки са ударили държави извън региона, включително Азербайджан и Кипър.

4. Кой ръководи Иран сега и какво може да се случи по-нататък?

В първия ден на войната иранският върховен лидер Али Хаменей беше убит. Режимът веднага започна да работи по възможен наследник, като синът на покойния аятолах – Моджтаба – се разглежда като възможен наследник на титлата. Нов лидер все още не е обявен, въпреки че временен орган управлява държавните дела.

Засега правителството остава в контрол над въоръжените сили и полицията на страната. Голямата опасност е пълен държавен колапс, като регионалните сили се опасяват, че голямата държава може да се разпадне.

Скорошната история показва, че американски военни операции, първоначално приветствани като успехи, по-късно са били смятани за провали, включително войната в Афганистан през 2001 г. и войната в Ирак през 2003 г., които свалиха съответно талибаните и президента Саддам Хюсеин, но доведоха до години на война и вакуум на властта.

5. Колко дълго Иран може да си позволи да отвръща на удара?

Конвенционалната армия на Иран не може да се сравнява с тази на САЩ и Израел и страната разполага с ограничени запаси от ракети и дронове. Но държавата има дълга история на използване на асиметрична война, при която по-слаби сили могат да нанасят болезнени удари на големи военни сили чрез паравоенни групи.

Като започна атаки срещу множество съседни държави, ответните действия на Техеран вече създадоха геополитически и икономически хаос. Той на практика затвори Ормузкия проток, което задуши световните доставки на петрол, а неговите ракети и дронове нарушиха световния въздушен транспорт.

6. Ще останат ли държавите от Персийския залив неутрални?

Трудно е да се каже. Техеран многократно заяви, че американските военни бази, от които има много, както и американските „интереси“ в региона, са цели на неговите атаки. Все пак търпението в страните от Персийския залив се изчерпва, след като бяха ударени хотели, високи жилищни сгради, петролни инсталации и летища.

Няколко монархии от Персийския залив, като Саудитска Арабия и Обединените арабски емирства, разглеждат иранския режим като противник, но съществува и опасение, че могат да бъдат въвлечени в разрушителна война, в която всички страни ще пострадат.

7. Законна ли е тази война?

Не липсват гласове, които твърдят, че тази война не е законна, както според международното, така и според американското право, включително сред правни учени, американски политици и някои съюзници на Вашингтон.

САЩ и Израел твърдят, че техните удари са акт на превантивна самоотбрана. Британският министър-председател Киър Стармър отказа да се присъедини към офанзивата, заявявайки, че няма да ангажира британски сили в „незаконни действия“ и предупреждавайки, че „това правителство не вярва в смяна на режима от небето“.

Един от най-гласовитите критици на войната, испанският министър-председател Педро Санчес, определи разрастващия се конфликт в Близкия изток като „игра на руска рулетка със съдбата на милиони“. В петък Санчес отново разкритикува американско-израелските удари, заявявайки, че те са „изключително голяма грешка“ и „не са в съответствие с международното право“.

По темата

Източник: The Guardian    
Американско израелска война срещу Иран Близкоизточен конфликт Геополитическа дестабилизация Иранска ядрена програма Цивилни жертви Хуманитарна криза Международно право Ормузки проток Асиметрична война Смяна на режима
Последвайте ни
Битка за всяка секунда: Над 1500 българи се измъкнаха от капана на Близкия изток

Битка за всяка секунда: Над 1500 българи се измъкнаха от капана на Близкия изток

Седем дни по-късно – седем въпроса за войната срещу Иран

Седем дни по-късно – седем въпроса за войната срещу Иран

Тръмп със смразяваща закана: „Днес Иран ще бъде ударен много силно“

Тръмп със смразяваща закана: „Днес Иран ще бъде ударен много силно“

Трагедията на Бритни: Свобода ли получи поп принцесата или фатална небрежност

Трагедията на Бритни: Свобода ли получи поп принцесата или фатална небрежност

Спортът като бизнес: стратегия за растеж в нишов пазар

Спортът като бизнес: стратегия за растеж в нишов пазар

biss.bg
Нови правила вдигат цените на шофьорските курсове

Нови правила вдигат цените на шофьорските курсове

carmarket.bg
Малена Замфирова може да има увреждане на гръбнака
Ексклузивно

Малена Замфирова може да има увреждане на гръбнака

Преди 1 ден
Тръмп обяви, че сменя вътрешния си министър
Ексклузивно

Тръмп обяви, че сменя вътрешния си министър

Преди 1 ден
Никушор Дан: Няма да скърбим за Ислямска република Иран
Ексклузивно

Никушор Дан: Няма да скърбим за Ислямска република Иран

Преди 1 ден
Иран твърди, че е ударил самолетоносач на САЩ
Ексклузивно

Иран твърди, че е ударил самолетоносач на САЩ

Преди 1 ден
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Злоядо дете у дома? Неврологията дава отговор как да превърнете „Мразя го!“ в „Още малко“

Злоядо дете у дома? Неврологията дава отговор как да превърнете „Мразя го!“ в „Още малко“

Любопитно Преди 3 часа

Невролог по хранене разкрива как гените и опитът в утробата оформят капризите на децата и защо наказанията тип „изяж си зеленчуците“ всъщност влошават нещата

Археологическа сензация край Кайро: Откриха изгубения храм на фараона Априй

Археологическа сензация край Кайро: Откриха изгубения храм на фараона Априй

Любопитно Преди 3 часа

Находката в близост до Кайро ни връща към управлението на библейския фараон Хофра и драматичната епоха на Двадесет и шестата династия

Фермерите продават евтино, а ние купуваме най-скъпото мляко в Европа

Фермерите продават евтино, а ние купуваме най-скъпото мляко в Европа

България Преди 3 часа

У нас потребителите купуват сирене, кашкавал и други млечни продукти с до 125% по-високи цени спрямо европейското равнище

Бившият принц Андрю до принц Уилям на погребението на херцогинята на Кент

Разкриха шокиращата молба на Андрю към принц Уилям

Свят Преди 4 часа

Андрю Маунтбатън-Уиндзор отправил отчаяна молба към принц Уилям по време на напрегнат разговор на погребението на херцогинята на Кент, твърди експерт по четене по устни

Нов обрат: Авиокомпания Emirates възобновява полетите

Нов обрат: Авиокомпания Emirates възобновява полетите

Свят Преди 5 часа

Международното летище Дубай съобщава, че е „частично възобновило дейността си“, като някои полети се изпълняват от Международното летище Дубай и Международното летище Ал Мактум

Пийт Хегсет

Пийт Хегсет: Русия не е фактор и не ни притеснява

Свят Преди 5 часа

Всеки 10-и шофьор у нас е с безплатна винетка: Кой има право на такава

Всеки 10-и шофьор у нас е с безплатна винетка: Кой има право на такава

България Преди 6 часа

При винетна такса от 49,60 евро тези почти четвърт милион безплатни винетки струват на бюджета над 12,2 млн. евро за година

Кендъл Ашър

Шеф в козметичен гигант почина внезапно в ръцете на съпруга си

Свят Преди 6 часа

Съпругът на Кендъл Ашър, Уилям Хау, разказа, че партньорът му, с когото са били женени от четири месеца, се отпуснал безсилен в ранните часове на 25 февруари, докато отчаяно се опитвали да стигнат до спалнята в дома си за 2,8 милиона долара в квартал Челси

Почитаме Херсонските епископи! Защо работата е забранена днес

Почитаме Херсонските епископи! Защо работата е забранена днес

България Преди 8 часа

На 7 март почитаме паметта на свещеномъчениците Херсонски епископи

Apple увеличава хардуерната си доминация с нови чипове

Apple увеличава хардуерната си доминация с нови чипове

Технологии Преди 8 часа

От няколко години компанията усилено разработва собствени процесори, които вече са във всичките ѝ устройства. Усилията дават сериозни резултати, като компютрите ѝ вече са сред най-бързите в своите класове и дори навлизат в нови по-евтини сегменти

<p>7 март: Един куршум в сърцето на Прехода</p>

7 март: Един куршум в сърцето на Прехода

Любопитно Преди 8 часа

Вижте какво се е случило на този ден в историята

Пролетна събота, живакът удря до 18 градуса

Пролетна събота, живакът удря до 18 градуса

България Преди 8 часа

Вижте прогнозата за времето за следващите няколко дни

Земетресение между Хасково и Кърджали

Земетресение между Хасково и Кърджали

България Преди 15 часа

Епицентърът е на 30 км от Кърджали

Азербайджан спря ирански терористични атаки

Азербайджан спря ирански терористични атаки

Свят Преди 16 часа

Баку вчера обвини Ислямската република, че е атакувала с дронове летище и училище

САЩ: Руската помощ не помага на Иран

САЩ: Руската помощ не помага на Иран

Свят Преди 16 часа

Левит: Явно това не прави разлика по отношение на военните операции в Иран

Кремъл: Това е заплаха за Русия, ще отговорим

Кремъл: Това е заплаха за Русия, ще отговорим

Свят Преди 16 часа

Песков: Финландия започва да заплашва нас

Всичко от днес

От мрежата

11 породи кучета с естествен талант за проследяване на миризми

dogsandcats.bg

9 странни и леко отблъскващи неща, които кучето ви прави (и защо)

dogsandcats.bg
1

Черен щъркел край язовир "Копринка"

sinoptik.bg
1

Спасиха 3 бебета катерички в Стара Загора

sinoptik.bg

Задава ли се нова звездна двойка: Ема Уотсън уловена в страстна целувка с мексикански предприемач

Edna.bg

Неочакваният хит на сезона: Чорапогащниците, които ще владеят пролет 2026

Edna.bg

НА ЖИВО: Септември - Черно море, съставите

Gong.bg

Играч на Локо Пд продължава с индивидуалните занимания

Gong.bg

Хижа"Петрохан" остава под полицейска охрана

Nova.bg

ОАЕ възобновиха полетите от и до Дубай

Nova.bg