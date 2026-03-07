Седем дни по-късно – седем въпроса за войната срещу Иран

А мериканско-израелската война срещу Иран, която вече трае поне седмица, разпали Близкия изток, застрашавайки живота и препитанието на милиони хора, докато насилието се разпространява по все по-широка дъга – от Централна Азия до края на Европа.

Съвместната операция, наречена „Епична ярост“ от САЩ и „Ревът на лъва“ от Израел, беше представена като силна демонстрация на сплашваща мощ с голямо въздействие, но какъв е нейният реален ефект отвъд хаоса и кръвопролитията засега не е ясно. Сигурното е, че прогнозите, че подобна война ще дестабилизира региона, наистина се сбъднаха много бързо.

1. Каква е предисторията на тази война?

В продължение на десетилетия регионалната сила Иран, която разглежда Израел и САЩ като свои заклети врагове, се стреми да разширява влиянието си в Близкия изток, подкрепяйки въоръжени групировки като „Хизбула“ в Ливан и хутите в Йемен. Страната е развила ядрена програма, за която твърди, че е за граждански цели. Вашингтон оспорва това и водеше преговори за ограничаване на ядрените амбиции на Техеран до миналата събота, когато ги прекрати и започна бомбардировки.

Дългогодишната регионална политика на Израел – особено спрямо Иран, Ливан, Ирак, Газа, Йемен и Сирия – е да поддържа вражеските сили „слаби“ чрез редовното използване на огромна и разрушителна военна сила, включително чрез убийства. Резултатът е смъртта на десетки хиляди цивилни, изоставяне на дипломацията и засилване на глобалната омраза към Израел. Високопоставените фигури във въоръжените фракции, които Израел е ликвидирал, обикновено бързо са заменяни от заместници, докато бойните групи, които са били атакувани, или се възстановяват, или са заменени от други.

Израелският министър-председател Бенямин Нетаняху от години призовава САЩ сериозно да обмислят нападение срещу Иран и отхвърля международните споразумения за ограничаване на ядрената програма на Техеран. Последователните администрации във Вашингтон досега се въздържаха от тази войнствена позиция, като дипломати и правителства от Близкия изток предупреждаваха, че – освен че е груб и неефективен инструмент за унищожаване на ядрена програма – ударната кампания срещу Иран би погълнала целия регион. Именно това се случва сега.

Както каза Доналд Тръмп, никой друг американски президент „не беше готов да направи това, което аз бях готов да направя“.

2. Какви са целите на Израел и САЩ в тази война?

Бяха дадени различни обяснения, включително: борба с общите заплахи от Иран и неговите съюзници; унищожаване на ядрената програма на Техеран (въпреки че Тръмп твърдеше, че вече я е „унищожил напълно“ с удари миналото лято); както и опит за смяна на режима чрез въздушни бомбардировки. В петък Тръмп заяви, че иска „безусловна капитулация“.

Някои среди на християнските евангелисти в САЩ виждат бомбардировките като част от свещена война, която ще доведе до Армагедон – нещо, което те желаят, защото вярват, че това ще доведе до завръщането на Исус Христос.

Часове след първите удари Тръмп заяви, че „целта е да се защитят американските граждани чрез елиминиране на непосредствените заплахи от иранския режим“. Нетаняху заяви, че целта му е премахването на ракетната и ядрената заплаха на Иран, но добави, че също би приветствал „свалянето на режима“, ако това се случи.

Една забележителна цел, която започва да се очертава, е, че САЩ и Израел са насърчили антиправителствени групи вътре и извън Иран, включително кюрдски бойци, да се надигнат и да се сражават. Ако бъде успешна, тази стратегия може да доведе до непредсказуема гражданска война.

3. Какво знаем за цивилните жертви досега?

Американските и израелските атаки са убили 1230 души в Иран от началото на бомбардировките преди седмица, според Иранското дружество на Червения полумесец. Един от най-шокиращите удари беше срещу начално училище за момичета в Минаб, в южен Иран, при който загинаха десетки деца.

Отделна торпедна атака на американска подводница срещу ирански военен кораб край южния бряг на Шри Ланка уби най-малко 87 моряци, въпреки че властите в Шри Ланка успяха да спасят някои от тях от удавяне.

Ударите на Израел срещу Ливан – страна, която той многократно е бомбардирал и в която е нахлувал през десетилетията – са разселили стотици хиляди хора. Ливанското министерство на здравеопазването съобщи, че израелските атаки са убили 217 души и са ранили 798, а правителството предупреди за хуманитарна катастрофа с огромен брой разселени.

Дванадесет израелци са били убити от ирански атаки, а шестима американски военнослужещи също са загинали. Има жертви и в ОАЕ, Бахрейн и Кувейт вследствие на ирански дронове и ракети. Други ирански атаки са ударили държави извън региона, включително Азербайджан и Кипър.

4. Кой ръководи Иран сега и какво може да се случи по-нататък?

В първия ден на войната иранският върховен лидер Али Хаменей беше убит. Режимът веднага започна да работи по възможен наследник, като синът на покойния аятолах – Моджтаба – се разглежда като възможен наследник на титлата. Нов лидер все още не е обявен, въпреки че временен орган управлява държавните дела.

Засега правителството остава в контрол над въоръжените сили и полицията на страната. Голямата опасност е пълен държавен колапс, като регионалните сили се опасяват, че голямата държава може да се разпадне.

Скорошната история показва, че американски военни операции, първоначално приветствани като успехи, по-късно са били смятани за провали, включително войната в Афганистан през 2001 г. и войната в Ирак през 2003 г., които свалиха съответно талибаните и президента Саддам Хюсеин, но доведоха до години на война и вакуум на властта.

5. Колко дълго Иран може да си позволи да отвръща на удара?

Конвенционалната армия на Иран не може да се сравнява с тази на САЩ и Израел и страната разполага с ограничени запаси от ракети и дронове. Но държавата има дълга история на използване на асиметрична война, при която по-слаби сили могат да нанасят болезнени удари на големи военни сили чрез паравоенни групи.

Като започна атаки срещу множество съседни държави, ответните действия на Техеран вече създадоха геополитически и икономически хаос. Той на практика затвори Ормузкия проток, което задуши световните доставки на петрол, а неговите ракети и дронове нарушиха световния въздушен транспорт.

6. Ще останат ли държавите от Персийския залив неутрални?

Трудно е да се каже. Техеран многократно заяви, че американските военни бази, от които има много, както и американските „интереси“ в региона, са цели на неговите атаки. Все пак търпението в страните от Персийския залив се изчерпва, след като бяха ударени хотели, високи жилищни сгради, петролни инсталации и летища.

Няколко монархии от Персийския залив, като Саудитска Арабия и Обединените арабски емирства, разглеждат иранския режим като противник, но съществува и опасение, че могат да бъдат въвлечени в разрушителна война, в която всички страни ще пострадат.

7. Законна ли е тази война?

Не липсват гласове, които твърдят, че тази война не е законна, както според международното, така и според американското право, включително сред правни учени, американски политици и някои съюзници на Вашингтон.

САЩ и Израел твърдят, че техните удари са акт на превантивна самоотбрана. Британският министър-председател Киър Стармър отказа да се присъедини към офанзивата, заявявайки, че няма да ангажира британски сили в „незаконни действия“ и предупреждавайки, че „това правителство не вярва в смяна на режима от небето“.

Един от най-гласовитите критици на войната, испанският министър-председател Педро Санчес, определи разрастващия се конфликт в Близкия изток като „игра на руска рулетка със съдбата на милиони“. В петък Санчес отново разкритикува американско-израелските удари, заявявайки, че те са „изключително голяма грешка“ и „не са в съответствие с международното право“.