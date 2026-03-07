„Очакваме те скоро!“: Елитът на сноуборда с подкрепа за Малена Замфирова

Битка за всяка секунда: Над 1500 българи се измъкнаха от капана на Близкия изток

Е литът на сноуборда изрази подкрепата си към Малена Замфирова. Както е известно, 16-годишната българка пострада тежко на 3 март, след като беше ударена в гръб от скиор на пистата в Шпиндлерув Млин, където днес се проведе пореден старт от Световната купа.

Почти всички състезатели се появиха с по две черни ленти на всяка буза – запазена марка на Малена. Някои от тях отправиха и специални пожелания за бързо възстановяване към българката.

Малена Замфирова е в тежко състояние, удари я пиян

„Поздрави, Малена!“, извика австрийката Сабине Пайер пред камерата.

„Очакваме те скоро!“, добави съперничката ѝ в осминафинала – италианката Елиса Фава.

Кураж на Замфирова даде и Елиса Кафонт.

Бащата на Малена Замфирова е дал показания пред чешките власти

Брат ѝ Тервел Замфиров и Радослав Янков също се появиха с черни ленти под очилата. „Малена, за теб!“, заяви Радо след загубата си на осминафиналите от Андреас Промегер.

Междувременно стана ясно, че състоянието на Малена се подобрява. Тя трябваше да претърпи изключително сложна хирургическа интервенция вчера в австрийския град Грац.

Състоянието ѝ обаче не е позволило това да се случи и операцията за стабилизиране на счупената на две места бедрена кост е отложена за понеделник.

Освен фрактурата на бедрото, Малена има и наранявания на таза и лопатката на рамото.

По случая се води разследване, като властите уточняват обстоятелствата около инцидента на пистата.