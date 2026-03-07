Мисия „Покушение“: Пакистанец бе признат за виновен в заговор за убийството на Тръмп и Байдън

П акистанец бе признат за виновен за участие в подкрепен от Иран заговор за убийството на водещи американски политици. Асиф Мърчант, за когото се твърди, че е свързан с Техеран, е планирал покушения срещу високопоставени служители във Вашингтон, пише ВВС.

47-годишният Мърчант е наел в Ню Йорк човек, когото смятал за професионален убиец, за да елиминира ключови фигури от американската администрация. Сред мишените му през 2024 г. е бил и президентът на САЩ Доналд Тръмп.

След едноседмичен съдебен процес в Бруклин, провел се на фона на ескалиращото напрежение между САЩ, Израел и Иран, федералното жури го призна за виновен по обвинения в поръчково убийство и опит за международен тероризъм.

Адвокатът на Мърчант, който е заплашен от доживотен затвор, заяви, че по случая все още има „сложни и значими правни въпроси, които предстои да бъдат решени“. Според Министерството на правосъдието на САЩ, Мърчант е бил обучен оперативен агент на Корпуса на гвардейците на ислямската революция (КГИР) и е пристигнал в Щатите, за да вербува нови кадри за иранската структура.

Хронология на заговора

Мърчант пристига в САЩ от Пакистан през април 2024 г., след престой в Иран. През юни същата година той се свързва с лице, което според него може да помогне в организацията на покушението. Този контакт обаче веднага докладва за плановете му на полицията.

Според прокуратурата на Източния окръг на Ню Йорк, подсъдимият се е срещал с агенти под прикритие, представящи се за наемни убийци. Правоохранителните органи са успели да осуетят заговора, преди да се стигне до реална атака. Мърчант бе арестуван през юли 2024 г., точно преди да направи опит да напусне страната.

Мишените: Тръмп, Байдън и Ники Хейли

По време на процеса стана ясно, че Мърчант е признал, че е изпратен от Корпуса на гвардейците на ислямската революция (IRGC), за да организира политически убийства. Неговият куратор му е наредил да елиминира Доналд Тръмп, президента Джо Байдън и бившия представител на САЩ в ООН Ники Хейли, съобщава CBS News (партньор на BBC).

По думите на Мърчант заговорът е бил планиран като отмъщение за смъртта на висшия ирански генерал Касем Солеймани, убит при американски удар през 2020 г.

В своя защита подсъдимият твърди, че „не е имал друг избор“, освен да сътрудничи, тъй като ръководителят му в Иран е заплашил роднините му. Мърчант споделил още, че е очаквал да бъде арестуван, преди да се стигне до кръвопролитие, и е възнамерявал да сътрудничи на американските власти с надеждата да получи „Зелена карта“.

Реакции след присъдата

На съдебните заседатели им бяха нужни по-малко от два часа, за да произнесат осъдителната присъда в петък.

„Терористичният режим на Иран изпрати Асиф Мърчант тук, за да сее хаос и смърт“, заяви прокурор Джоузеф Ночела-младши. „Благодарение на бдителността на нашите партньори от правоохранителните органи, планът му завърши с фиаско. Днес, с осъждането на Мърчант, този провал е окончателен.“

Защитникът на пакистанеца Кристофър Неф сподели пред BBC, че е „разочарован от резултата“, но благодари на журито за положените усилия.

„Въпреки решението, както отбеляза и съдия Комите, съществуват сложни правни въпроси, които тепърва ще се решават. Оставаме уверени, че в крайна сметка ще постигнем благоприятен изход за г-н Мърчант“, допълни адвокатът.