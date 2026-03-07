Десет жертви, включително деца, при руски удари в Харков

Б роят на жертвите в резултат на руската въздушна атака през нощта срещу втория по големина град в Украйна - Харков, достигна десет души, включително и деца, с което общият брой на загиналите в масираните руски бомбардировки над цялата страна стана 12 души, а много други са ранени, предаде Франс прес.

Журналисти на АФП съобщиха, че продължава търсенето на затрупани хора под развалините на ударения 5-етажен жилищен блок в Харков.

„Тялото на десета жертва бе открито под руините“, написа в „Телеграм“ кметът на града Игор Терехов в ранния следобед днес.

Пошуково-рятувальні роботи в Харкові на місці російського удару тривають. Рятувальники з-під завалів 5-поверхівки деблокували тіла семи загиблих людей — ДСНС. https://t.co/UzSlPKR20P pic.twitter.com/m0MM37Z0G6 — Korrespondent.net (@Korrespondent) March 7, 2026

Начална учителка и малкият ѝ син, както и друга жена и детето ѝ - в тийнейджърска възраст, са сред убитите, добави кметът.

Две момчета на 6 и 11 години и 17-годишно момиче са ранени, каза още той.

Двама души са пострадали и в град Чугуев, разположен на няколко километра от Харков, при руска атака с дрон, при която е била ударена къща в центъра на града, съобщи кметът Галина Минаева.

По-рано ръководителят на регионалната администрация на Днепропетровска област Олександър Ганжа съобщи за един загинал и един ранен, след като районът е бил подложен на около 20 атаки с дронове, артилерийски и ракетен обстрел.

Руски удар уби и 24-годишен мъж в колата му, докато четирима други бяха ранени в Сумска област.

„Руснаците умишлено атакуват граждански транспортни средства“, заяви областният управител Олег Григоров.

Трима души са пострадали и в столицата Киев, а едно новородено е било ранено в южната Запорожка област, съобщиха местните власти.

Русия заяви, че атаките ѝ са били срещу „военни“ цели и допълни, че от своя страна през нощта е свалила 124 украински дрона.

Властите на контролираните от Русия територии в Херсонска област казаха, че един човек е бил убит, а четирима ранени при украинска атака с дрон.