Крум Зарков и Татяна Дончева повеждат БСП на изборите

БСП се събра на пленум. Левицата утвърди листите си за предсрочните избори и подготовката за вота

7 март 2026, 14:49
Б СП се събра на пленум. Левицата утвърди листите си за предсрочните избори и подготовката за вота, информира NOVA.

Водачи на листи с кандидати за народни представители на коалиция „БСП-Обединена левица” за предстоящите парламентарни избори са: 

Бургас 2 МИР: Крум Зарков

Крум Зарков е магистър по международно право и право на международните организации от Университет Париж 1 „Пантеон - Сорбона“.  Притежава диплома от Института по политически науки в Париж. Професионалният му път включва изследователска и научна дейност в Центъра за изследване и науки в областта на международното публично право на „Пантеон - Сорбона“, както и работа като инспектор - юрист в Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност. Народен представител в 44-тото, 45-тото, 46-тото и 47-тото Народно събрание. Министър на правосъдието на Република България в периода август 2022 г. – юни 2023 г. Секретар по правните въпроси на президента на Република България от юни 2023 г. до май 2025 г. Университетски преподавател по право и политически науки. 

Варна 3 МИР: д-р Десислав Тасков

Д-р Десислав Тасков е лекар-уролог. Работи в Онкологичната болница във Варна. Народен представител в 44-то и 51-то Народно събрание. Родом е от Варна, женен с две деца.

Велико Търново 4 МИР: Михаил Михалев

Михаил Михалев е областен председател на БСП-Велико Търново. Журналист, пиар и преподавател във Великотърновския университет.

Видин 5 МИР: Боян Балев

Боян Балев е завършил политология и макроикономика в Софийски университет "Св. Климент Охридски", доктор по политология. Има магистърска степен по Национална сигурност и отбрана от Военна академия "Георги Раковски". Работил е като главен експертен сътрудник в Народното събрание. Дългогодишен експерт в отделите "Избори" и "Организационен" на БСП. Има опит в секторите енергетика и аутсорсинг.

Враца 6 МИР: Иван Георгиев Иванов

Иван Георгиев Иванов е роден във Враца. Завършва "Бизнес администрация” в Международното висше бизнес училище в Ботевград  Работил в СД ОТО МВР 9 години и в "Държавен резерв и военновременни запаси" като специалист по Военовремените запаси 10 години. Областен и общински председател на БСП-Враца.  Общински съветник.

Монтана 12 МИР: Пламен Младенов

Пламен Младенов е роден в Монтана. Завършил е право в Софийския университет "Св. Климент Охридски" и журналистика. Работил е като главен редактор на „Държавен вестник” и адвокат. Бил е в администрацията на президента Георги Първанов и на Народното събрание. По-късно развива частен бизнес. Бивш областен председател на БСП в Монтана и бивш член на НС на БСП.

Пловдив-град 16 МИР: Татяна Дончева

Татяна Дончева завършва право в Софийския университет. Работила е като прокурор в Габрово и в Софийска градска прокуратура. Народен представител в 38-то, 39-то, 40-то и 41-во, 45-то и 46-то Народно събрание. Председател на „Движение 21”.

Силистра 20 МИР: Владимир Маринов

Владимир Маринов е завършил Московски държавен институт за международни отношения със специалност „Управление”. Занимава се със земеделие и туризъм. Работил като общински съветник в община Родопи, зам.-областен управител на Пловдив, зам.-кмет на община Родопи, народен представител в 46-о и 47-о Народнот събрание. Понастоящем е председател на Общински съвет Родопи. Заместник-председател е на ПП АБВ. Владее руски, английски и испански езици.

Търговище 28 МИР: Гергана Алексова

Гергана Алексова е магистър е по „Право на Европейския съюз“ и „Журналистика“ от Софийския университет „Св. Климент Охридски“, както и по „Икономика и финанси“ от Стопанския факултет на университета. Работила е като заместник-министър на труда и социалната политика. Била е заместник-генерален директор на Национална компания „Железопътна инфраструктура“, където участва в управлението на ключови инфраструктурни проекти и европейски транспортни политики, както и заместник-председател на Управителния съвет на европейския транспортен коридор „Ориент – Източно Средиземноморие“.

Хасково 29 МИР: Ленко Петканин

Ленко Петканин е бакалавър от Университет за национално и световно стопанство със специалност „Финанси”, магистър от Универститета по блиблиотекознаение и информационни технологии и доктор от Института по философия и социология при Българска академия на науките.  Преминал е успешно редица курсове на  "Europe Open Source", FRIEDRICH EBERT STIFTUNG, Европейски колеж по икономика и управление. В Българската социалиститеческа партия е заемал позициите зам.-председател на Младежкото обединение, председател на МО в БСП-София,  зам.-председател, председател на БСП – Сердика. Член на Националния съвет на БСП.

Припомняме, че на свое заседание на 21 февруари Националният съвет на БСП избра следните водачи:

  • Благоевград 1 МИР: Гергана Орманлиева
  • Габрово 7 МИР: Николай Цонков
  • Добрич 8 МИР: Сияна Фудулова
  • Кърджали 9 МИР: Милко Багдасаров
  • Кюстендил 10 МИР: Иван Ибришимов
  • Ловеч 11 МИР: Николай Бериевски
  • Пазарджик 13 МИР: Петя Цанкова
  • Перник 14 МИР: Иво Серафимов Ангелов
  • Плевен 15 МИР: Илиян Йончев
  • Пловдив-област 17 МИР: Атанас Телчаров
  • Разград 18 МИР: Николай Пенчев
  • Русе 19 МИР: Деница Иванова
  • Сливен 21 МИР: Соня Келеведжиева
  • Смолян 22 МИР: Севдалин Хъшинов
  • София 23 МИР: Габриел Вълков
  • София 24 МИР: Крум Зарков
  • София 25 МИР: Атанас Атанасов
  • София-област 26 МИР: Владимир Георгиев
  • Стара загора 27 МИР: Иван Кръстев
  • Шумен 30 МИР: Валери Жаблянов
  • Ямбол 31 МИР: Красимир Йорданов

По-рано днес Атанас Атанасов заяви, че е останало да доокомплектоват листите и да изберат още няколко водачи в тях. 

На въпроса дали очаква да бъде в листите Борислав Гуцанов отговори: "Аз не смятам, че при надделяването на либералната тенденция в БСП това може да се случи". На същия въпрос Кирил Добрев отговори: "Аз отдавна съм отпаднал".

