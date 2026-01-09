Свят

Путин се опитва да сплаши страните от НАТО, нанасяйки удар с "Орешник“ в близост до Полша

"Това е оръжие, с което Путин не за първи път заплашва Запада“, отбелязва Юрий Игнат

9 януари 2026, 15:05
Неверните твърдения на Тръмп за убийството в Минеаполис

Неверните твърдения на Тръмп за убийството в Минеаполис
Ужас в небето над Истанбул: Самолет прекъсна кацане заради свирепа буря, вълни люлеят лодки като играчки

Ужас в небето над Истанбул: Самолет прекъсна кацане заради свирепа буря, вълни люлеят лодки като играчки
Тръмп спря втора атака във Венецуела – хвали „умен жест“ на Каракас

Тръмп спря втора атака във Венецуела – хвали „умен жест“ на Каракас
От мрачните дълбини на

От мрачните дълбини на "Ел Еликоиде": Освобождават политически затворници от "камерата за изтезания" в Каракас
Делси Родригес: Венецуела не е подчинена на САЩ

Делси Родригес: Венецуела не е подчинена на САЩ
Имамоглу към Ердоган: И от затвора ще спечеля изборите

Имамоглу към Ердоган: И от затвора ще спечеля изборите
НАТО обмисля засилване на сигурността в Арктика след ескалацията на Тръмп

НАТО обмисля засилване на сигурността в Арктика след ескалацията на Тръмп
Австралия в огнен капан: Пожарите са неконтролируеми, хора са в неизвестност

Австралия в огнен капан: Пожарите са неконтролируеми, хора са в неизвестност

Р усия е атакувала Украйна със стотици дронове и десетки ракети при мащабен нощен удар, съобщиха официални представители в петък. Най-малко четирима души са загинали. За едва втори път Москва е използвала нова балистична ракета, за която твърди, че лети с 10 пъти скоростта на звука и е неуязвима за противоракетна отбрана, пише Associated Press.

Интензивният обстрел и изстрелването на ядрено-способната ракета "Орешник" се случиха дни след като Украйна и нейните съюзници съобщиха за значителен напредък в постигането на договореност как страната да бъде защитена от бъдеща руска агресия, ако бъде постигнато мирно споразумение за прекратяване на близо четиригодишната инвазия на Русия.

Въпреки това, месеци на водени от САЩ мирни усилия не успяха да спрат бойните действия. Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че е постигнал значителен напредък по условията на евентуално мирно споразумение в разговори с пратеници на Вашингтон, но Москва не е дала публичен знак, че е готова да отстъпи от своите искания.

Атаката съвпада и с ново охлаждане на отношенията между Москва и Вашингтон, след като Русия осъди изземването от САЩ на петролен танкер в Северния Атлантик. Това се случва и на фона на сигнали от президента на САЩ Доналд Тръмп, че подкрепя суров пакет от санкции, целящи да нанесат тежък икономически удар върху Москва.

В ефира на "Телемаратона" началникът на управлението за комуникации на командването на Военновъздушните сили Юрий Игнат заяви, че Путин се опитва да сплаши страните от НАТО, нанасяйки удар с ракета "Орешник" в близост до границите на Полша.

"Не знаем какво Путин нарича "Орешник". Да, говорим за балистична ракета със среден обсег. Това е оръжие, с което Путин не за първи път заплашва Запада", отбелязва той.

"По този начин противникът прави от това мощна и медийна тема, защото трябва да уплаши Запада, че ние, така да се каже, удряме далеч, чак до границите на страните от НАТО, в този случай близо до Полша. Русия избра Лвовска област, за да проведе такива атакуващи действия с цел да повлияе на нашите партньори", подчертава военният.

По думите му, Русия се опитва да предизвика паника сред украинците, нанасяйки удари в навечерието на студа. "Удрят по обекти от критичната инфраструктура практически във всички региони", посочва той.

Игнат заявява, че днес руснаците не са използвали стратегическа авиация. "Имаше само наземни комплекси, балистични ракети "Искандер-М" или комплекси С-400, които могат да удрят по балистична траектория", добавя той.

Според него, Русия е използвала общо 36 ракети: 13 балистични ракети "Искандер-М/С-400", 22 крилати ракети "Калибър" и 1 балистична ракета със среден обсег.

Той добавя, че столицата на Украйна е била атакувана едновременно с дронове и ракети от различни страни – това е комбинирана масирана атака срещу Киевския регион.

"Ясно е, че това ни създава проблеми. Толкова голям брой едновременно е изключително трудно да се свалят с висок резултат, затова от 13 балистични ракети са свалени 8. Това също е висок показател за прехват. За съжаление, с ракети "Калибър" показателят е по-нисък – 10 от 22, което е почти половината. Основният проблем към днешна дата е дефицитът на зенитни ракети за ЗРК", добавя Игнат.

Той отбелязва, че в тази ситуация авиацията не може да работи там, където работи наземната противовъздушна отбрана.

  • Жилищни сгради в Киев останаха без отопление

Украинските власти съобщиха, че четирима души са били убити, а най-малко 25 са ранени в украинската столица Киев по време на нощната атака, при която бяха поразени жилищни сгради.

Сред загиналите е служител на спешна медицинска помощ, съобщи ръководителят на Киевската градска военна администрация Тимур Ткаченко. По думите на властите четирима лекари и един полицай са били ранени, докато са реагирали на продължаващите атаки.

Около половината от жилищните сгради в заснежения Киев, близо 6 000, са останали без отопление, заяви кметът Виталий Кличко. Водоснабдяването също е било нарушено.

Той добави, че общинските служби са възстановили електрозахранването и отоплението в обществени обекти, включително болници и родилни отделения, с помощта на мобилни котелни инсталации.

Според Зеленски при атаката е била повредена и сградата на посолството на Катар в Киев. Той отбеляза, че Катар е играл ключова роля като посредник при размяната на военнопленници.

Президентът призова за "ясен отговор" от международната общност, особено от Съединените щати, които, по думите му, Русия приема сериозно.

  • Москва: Атаката е ответен удар

Руското министерство на отбраната заяви, че атаката е била ответна мярка на това, което Москва определи като украински удар с дрон по резиденцията на руския президент Владимир Путин миналия месец. Както Украйна, така и президентът на САЩ Доналд Тръмп отхвърлиха руските твърдения за атака срещу резиденцията на Путин.

Путин по-рано е заявил, че ракетата "Орешник" достига целта си със скорост Мах 10, "като метеорит", и е защитена от всякакви противоракетни системи. Според него използването на няколко такива ракети с конвенционални бойни глави може да бъде толкова разрушително, колкото ядрен удар. Путин предупреди Запада, че Русия може да използва "Орешник" и срещу съюзници на Киев, които позволят удари дълбоко в руска територия с далекобойни ракети.

Украинското разузнаване съобщи, че ракетата има шест бойни глави, всяка от които носи по шест боеприпаса.

Русия не уточни къде е поразила ракетата "Орешник", но руски медии и военни блогъри заявиха, че целта е било огромно подземно хранилище за природен газ в западната украинска област Лвов. От Полша, точно отвъд границата с Лвов, преминава значителна част от западната военна помощ за Украйна.

Русия за първи път използва ракетата "Орешник" срещу украинския град Днипро през ноември 2024 г. Анализатори смятат, че тя дава на Москва нов инструмент за психологическа война, който цели да деморализира украинците и да сплаши западните държави, снабдяващи Украйна с оръжия.

  • Украйна търси международна подкрепа, папата също реагира

Министърът на външните работи на Украйна Андрий Сибиха заяви, че страната ще предприеме международни действия в отговор на използването на ракетата, включително свикване на извънредно заседание на Съвета за сигурност на ООН и среща на Съвета Украйна–НАТО.

"Такъв удар в близост до границата на ЕС и НАТО представлява сериозна заплаха за сигурността на европейския континент и тест за трансатлантическата общност. Изискваме силен отговор на безразсъдните действия на Русия", написа той в публикация в X.

Папа Лъв XIV, говорейки във Ватикана в петък, призова международната общност да продължи усилията за постигане на мир и да сложи край на страданията в Украйна.

"Изправен пред тази трагична ситуация, Светият престол категорично подчертава належащата необходимост от незабавно прекратяване на огъня и от диалог, воден от искрено търсене на пътища към мира", заяви понтификът пред посланиците във Ватикана.

Кметът на Лвов Андрий Садовий каза, че Русия е ударила критична инфраструктура с балистична ракета, без да дава допълнителни подробности. По думите му ракетата е летяла със скорост от 13 000 километра в час като точният тип ракета се изяснява.

  • Ударени жилищни квартали в Киев

В Киев няколко района са били поразени при атаката, съобщи Тимур Ткаченко. В Деснянския район дрон е паднал върху покрива на многоетажна сграда, а на друг адрес в същия район първите два етажа на жилищна сграда са били повредени.

В Днипровския район отломки от дрон са повредили многоетажна сграда и е избухнал пожар.

Прозорците на дома на Дмитро Карпенко са били изпочупени при атаката. Когато видял, че къщата на негов съсед гори, той излязъл да му помогне.

"Това, което Русия прави, очевидно показва, че те не искат мир. Но хората наистина искат мир, хората страдат, умират", каза 45-годишният мъж.

Атаката се е случила само часове след като Зеленски предупреди нацията за намеренията на Русия да предприеме мащабно настъпление. Той заяви, че Москва се опитва да се възползва от ледените условия в столицата, които са направили пътищата и улиците изключително опасни.

Източник: Associated Press, Агенция "Фокус"    
Русия Украйна война Масирана атака Ракета Орешник Хиперзвукова ракета Киев Лвовска област Жертви и разрушения Критична инфраструктура НАТО Мирни усилия
Последвайте ни

По темата

Президентът Румен Радев обяви кога ще връчи първия мандат за съставяне на правителство на ГЕРБ-СДС

Президентът Румен Радев обяви кога ще връчи първия мандат за съставяне на правителство на ГЕРБ-СДС

Венецуела под контрола на САЩ – постижима цел или рецепта за катастрофа

Венецуела под контрола на САЩ – постижима цел или рецепта за катастрофа

Полицията издирва 38-годишна жена от Украйна

Полицията издирва 38-годишна жена от Украйна

Путин се опитва да сплаши страните от НАТО, нанасяйки удар с

Путин се опитва да сплаши страните от НАТО, нанасяйки удар с "Орешник“ в близост до Полша

Креативност vs. рентабилност: рисковият бизнес модел зад блясъка. Говорят Radapola и Elita

Креативност vs. рентабилност: рисковият бизнес модел зад блясъка. Говорят Radapola и Elita

biss.bg
Имат ли кучетата различни кръвни групи и има ли универсални донори

Имат ли кучетата различни кръвни групи и има ли универсални донори

dogsandcats.bg
От минус 5° до 15°: Студ и опасен вятър връхлитат България
Ексклузивно

От минус 5° до 15°: Студ и опасен вятър връхлитат България

Преди 1 ден
<p>Празнуваме Бабинден! Какви са традициите и обичаите</p>
Ексклузивно

Празнуваме Бабинден! Какви са традициите и обичаите

Преди 1 ден
<p>Луната тайно се храни със земната атмосфера от милиарди години</p>
Ексклузивно

Луната тайно се храни със земната атмосфера от милиарди години

Преди 1 ден
10-часово видео на камина в Youtube спечели над 1 млн. долара
Ексклузивно

10-часово видео на камина в Youtube спечели над 1 млн. долара

Преди 1 ден

Виц на деня

НАСА съобщи, че е открила вода на Марс. От ВиК обмислят как да я включат в сметките.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

ЦГМ с важна информация за годишните карти за градски транспорт

ЦГМ с важна информация за годишните карти за градски транспорт

България Преди 30 минути

От 1 януари 2026 г. ЦГМ премина към разплащане в евро

.

Банките ще работят извънредно в събота за обмяна на левове в евро

България Преди 36 минути

Банките ще осигурят допълнителен персонал и ясна организация на обслужването

Прокурори и следователи: Има политически натиск върху съдебната власт

Прокурори и следователи: Има политически натиск върху съдебната власт

България Преди 1 час

Ето какво се посочва в позиция на Асоциацията на прокурорите в България и Камарата на следователите в България:

15 млн. евро ще струва на България домакинството на Giro d'Italia 2026

15 млн. евро ще струва на България домакинството на Giro d'Italia 2026

България Преди 1 час

Решението за отпускане на средствата беше взето на заседание на МС

Какви ресурси има Венецуела - освен най-големите запаси от нефт в света?

Какви ресурси има Венецуела - освен най-големите запаси от нефт в света?

Свят Преди 1 час

Венецуела разполага с най-големите нефтени резерви в света, деветите по големина запаси на природен газ и обширни неизползвани минерални ресурси, включително злато

<p>Андрю е получил 15 милиона лири от олигарх с корупционни връзки</p>

ВВС: Андрю е получил 15 милиона лири от олигарх с корупционни връзки

Свят Преди 1 час

„Тези твърдения трябва да бъдат надлежно разследвани както от парламента, така и от съответните национални агенции. Никой не е над закона“

"Алианс за права и свободи" подаде документи за официална регистрация като политическа партия

"Алианс за права и свободи" подаде документи за официална регистрация като политическа партия

България Преди 1 час

От формацията заявяват, че регистрацията отразява ясната им воля да изградят модерна, демократична и отговорна формация

<p>Арестуваха 72-годишен мъж за блудствени действия с малолетна</p>

Арестуваха 72-годишен мъж за блудствени действия с малолетна в Благоевградско

България Преди 2 часа

Смята се, че за целта той използвал сила и положение на зависимост

Одобриха създаването на нова детска болница в Бургас

Одобриха създаването на нова детска болница в Бургас

България Преди 2 часа

Лечебното заведение ще носи името "Св. Анастасия"

<p>Тръмп заплаши Иран - Али Хаменей му отговори</p>

"Фокусирай се върху САЩ": Тръмп заплаши Иран - Али Хаменей му отговори

Свят Преди 2 часа

Коментарите на върховния лидер дойдоха непосредствено след като Тръмп повтори заплахата си да нападне Иран

„Еднопосочен билет за България“ в “Темата на NOVA”

„Еднопосочен билет за България“ в “Темата на NOVA”

Любопитно Преди 2 часа

Не пропускайте тази събота след централната емисия новини

МВР обяви новите правила за спиране с тайни коли

МВР обяви новите правила за спиране с тайни коли

България Преди 2 часа

„Системата няма способност да обработи в разумен срок всички наказателни постановления“, заяви доц. Милен Иванов

Новата задължителна ваксина срещу варицела – всичко, което родителите трябва да знаят

Новата задължителна ваксина срещу варицела – всичко, което родителите трябва да знаят

България Преди 2 часа

Ваксината срещу варицела става задължителна за децата в България

КЗП и НАП: Проверките на цените продължават, има 80 нарушения

КЗП и НАП: Проверките на цените продължават, има 80 нарушения

България Преди 2 часа

Поскъпването е обосновано, ако има обективни икономически фактори - ръст на цената на тока, скок на наемната цена и други

Увеличат помощите за хора с увреждания

Увеличат помощите за хора с увреждания

България Преди 2 часа

Повишението е заради по-високия размер на линията на бедност

КЗК проверява сигналите за неправомерно увеличение на цените на лекарствата

КЗК проверява сигналите за неправомерно увеличение на цените на лекарствата

България Преди 3 часа

От асоциациите на търговците и на производителите заявиха, че няма предпоставки за скок

Всичко от днес

От мрежата

Тайните, които ни издава кучето чрез позицията на опашката си

dogsandcats.bg

8 съвета за нови собственици на котки

dogsandcats.bg
1

Пухкава "летяща чиния" над София

sinoptik.bg
1

Рекордно слаб дърводобив през 2025 година

sinoptik.bg

МОЛЕЦ с втори платинен албум

Edna.bg

Нумерологична прогноза за 2026 г.: Година на новото начало, осъзнатия избор и вътрешната сила

Edna.bg

Нови семейни проблеми за Дейвид и Виктория Бекъм

Gong.bg

Боримиров: Срещата беше ползотворна, вярвам във феърплея

Gong.bg

Президентът обяви кога ще връчи първия мандат

Nova.bg

Оранжеви и жълти кодове за дъжд, сняг и поледици в цяла България в събота

Nova.bg