Путин се опитва да сплаши страните от НАТО, нанасяйки удар с "Орешник“ в близост до Полша

Р усия е атакувала Украйна със стотици дронове и десетки ракети при мащабен нощен удар, съобщиха официални представители в петък. Най-малко четирима души са загинали. За едва втори път Москва е използвала нова балистична ракета, за която твърди, че лети с 10 пъти скоростта на звука и е неуязвима за противоракетна отбрана, пише Associated Press .

Интензивният обстрел и изстрелването на ядрено-способната ракета "Орешник" се случиха дни след като Украйна и нейните съюзници съобщиха за значителен напредък в постигането на договореност как страната да бъде защитена от бъдеща руска агресия, ако бъде постигнато мирно споразумение за прекратяване на близо четиригодишната инвазия на Русия.

Въпреки това, месеци на водени от САЩ мирни усилия не успяха да спрат бойните действия. Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че е постигнал значителен напредък по условията на евентуално мирно споразумение в разговори с пратеници на Вашингтон, но Москва не е дала публичен знак, че е готова да отстъпи от своите искания.

Атаката съвпада и с ново охлаждане на отношенията между Москва и Вашингтон, след като Русия осъди изземването от САЩ на петролен танкер в Северния Атлантик. Това се случва и на фона на сигнали от президента на САЩ Доналд Тръмп, че подкрепя суров пакет от санкции, целящи да нанесат тежък икономически удар върху Москва.

В ефира на "Телемаратона" началникът на управлението за комуникации на командването на Военновъздушните сили Юрий Игнат заяви, че Путин се опитва да сплаши страните от НАТО, нанасяйки удар с ракета "Орешник" в близост до границите на Полша.

"Не знаем какво Путин нарича "Орешник". Да, говорим за балистична ракета със среден обсег. Това е оръжие, с което Путин не за първи път заплашва Запада", отбелязва той.

"По този начин противникът прави от това мощна и медийна тема, защото трябва да уплаши Запада, че ние, така да се каже, удряме далеч, чак до границите на страните от НАТО, в този случай близо до Полша. Русия избра Лвовска област, за да проведе такива атакуващи действия с цел да повлияе на нашите партньори", подчертава военният.

По думите му, Русия се опитва да предизвика паника сред украинците, нанасяйки удари в навечерието на студа. "Удрят по обекти от критичната инфраструктура практически във всички региони", посочва той.

Игнат заявява, че днес руснаците не са използвали стратегическа авиация. "Имаше само наземни комплекси, балистични ракети "Искандер-М" или комплекси С-400, които могат да удрят по балистична траектория", добавя той.

Според него, Русия е използвала общо 36 ракети: 13 балистични ракети "Искандер-М/С-400", 22 крилати ракети "Калибър" и 1 балистична ракета със среден обсег.

Той добавя, че столицата на Украйна е била атакувана едновременно с дронове и ракети от различни страни – това е комбинирана масирана атака срещу Киевския регион.

"Ясно е, че това ни създава проблеми. Толкова голям брой едновременно е изключително трудно да се свалят с висок резултат, затова от 13 балистични ракети са свалени 8. Това също е висок показател за прехват. За съжаление, с ракети "Калибър" показателят е по-нисък – 10 от 22, което е почти половината. Основният проблем към днешна дата е дефицитът на зенитни ракети за ЗРК", добавя Игнат.

Той отбелязва, че в тази ситуация авиацията не може да работи там, където работи наземната противовъздушна отбрана.

The US captured Maduro on 3 January. Seized Russia's tanker Marinera on 7 January.



On 9 January, Russia hit Ukraine with 36 missiles, 242 drones, and its most feared weapon—the Oreshnik ballistic missile.



The pattern keeps repeating: when Moscow can't strike back at Washington,… pic.twitter.com/o4cvSroomy — Euromaidan Press (@EuromaidanPress) January 9, 2026

Жилищни сгради в Киев останаха без отопление

Украинските власти съобщиха, че четирима души са били убити, а най-малко 25 са ранени в украинската столица Киев по време на нощната атака, при която бяха поразени жилищни сгради.

Сред загиналите е служител на спешна медицинска помощ, съобщи ръководителят на Киевската градска военна администрация Тимур Ткаченко. По думите на властите четирима лекари и един полицай са били ранени, докато са реагирали на продължаващите атаки.

Около половината от жилищните сгради в заснежения Киев, близо 6 000, са останали без отопление, заяви кметът Виталий Кличко. Водоснабдяването също е било нарушено.

Той добави, че общинските служби са възстановили електрозахранването и отоплението в обществени обекти, включително болници и родилни отделения, с помощта на мобилни котелни инсталации.

Според Зеленски при атаката е била повредена и сградата на посолството на Катар в Киев. Той отбеляза, че Катар е играл ключова роля като посредник при размяната на военнопленници.

Президентът призова за "ясен отговор" от международната общност, особено от Съединените щати, които, по думите му, Русия приема сериозно.

🇷🇺⚔️🇺🇦Oreshnik. Lvov region



The Ukrainians write: A ballistic missile hit the region. It had a speed of 13,000 kilometers per hour, - Air Command "West". It is known about a hit on a critical infrastructure object. The gas pressure in the region has dropped significantly.



A gas… pic.twitter.com/c1LnMhY5o1 — dana (@dana916) January 9, 2026

Москва: Атаката е ответен удар

Руското министерство на отбраната заяви, че атаката е била ответна мярка на това, което Москва определи като украински удар с дрон по резиденцията на руския президент Владимир Путин миналия месец. Както Украйна, така и президентът на САЩ Доналд Тръмп отхвърлиха руските твърдения за атака срещу резиденцията на Путин.

Путин по-рано е заявил, че ракетата "Орешник" достига целта си със скорост Мах 10, "като метеорит", и е защитена от всякакви противоракетни системи. Според него използването на няколко такива ракети с конвенционални бойни глави може да бъде толкова разрушително, колкото ядрен удар. Путин предупреди Запада, че Русия може да използва "Орешник" и срещу съюзници на Киев, които позволят удари дълбоко в руска територия с далекобойни ракети.

Украинското разузнаване съобщи, че ракетата има шест бойни глави, всяка от които носи по шест боеприпаса.

Русия не уточни къде е поразила ракетата "Орешник", но руски медии и военни блогъри заявиха, че целта е било огромно подземно хранилище за природен газ в западната украинска област Лвов. От Полша, точно отвъд границата с Лвов, преминава значителна част от западната военна помощ за Украйна.

Русия за първи път използва ракетата "Орешник" срещу украинския град Днипро през ноември 2024 г. Анализатори смятат, че тя дава на Москва нов инструмент за психологическа война, който цели да деморализира украинците и да сплаши западните държави, снабдяващи Украйна с оръжия.

First time Russia used its new Oreshnik hypersonic against Ukraine

The strike is like a THUNDER pic.twitter.com/SPb1JknTLh — Tinda Singh (@TindaSingh_Ind) January 9, 2026

Украйна търси международна подкрепа, папата също реагира

Министърът на външните работи на Украйна Андрий Сибиха заяви, че страната ще предприеме международни действия в отговор на използването на ракетата, включително свикване на извънредно заседание на Съвета за сигурност на ООН и среща на Съвета Украйна–НАТО.

"Такъв удар в близост до границата на ЕС и НАТО представлява сериозна заплаха за сигурността на европейския континент и тест за трансатлантическата общност. Изискваме силен отговор на безразсъдните действия на Русия", написа той в публикация в X.

Папа Лъв XIV, говорейки във Ватикана в петък, призова международната общност да продължи усилията за постигане на мир и да сложи край на страданията в Украйна.

"Изправен пред тази трагична ситуация, Светият престол категорично подчертава належащата необходимост от незабавно прекратяване на огъня и от диалог, воден от искрено търсене на пътища към мира", заяви понтификът пред посланиците във Ватикана.

Кметът на Лвов Андрий Садовий каза, че Русия е ударила критична инфраструктура с балистична ракета, без да дава допълнителни подробности. По думите му ракетата е летяла със скорост от 13 000 километра в час като точният тип ракета се изяснява.

Russia fires Oreshnik hypersonic missile at Lviv, first confirmed strike in western Ukraine



Mayor confirms 6 explosions targeting infrastructure near Poland 🅱️order



Hypersonic IRBM traveled 1,500km in 7 minutes at Mach 10



No air defense can intercept this weapon system pic.twitter.com/wZE2X8YFYz — Boi Agent One (@boiagentone) January 8, 2026

Ударени жилищни квартали в Киев

В Киев няколко района са били поразени при атаката, съобщи Тимур Ткаченко. В Деснянския район дрон е паднал върху покрива на многоетажна сграда, а на друг адрес в същия район първите два етажа на жилищна сграда са били повредени.

В Днипровския район отломки от дрон са повредили многоетажна сграда и е избухнал пожар.

Прозорците на дома на Дмитро Карпенко са били изпочупени при атаката. Когато видял, че къщата на негов съсед гори, той излязъл да му помогне.

"Това, което Русия прави, очевидно показва, че те не искат мир. Но хората наистина искат мир, хората страдат, умират", каза 45-годишният мъж.

Атаката се е случила само часове след като Зеленски предупреди нацията за намеренията на Русия да предприеме мащабно настъпление. Той заяви, че Москва се опитва да се възползва от ледените условия в столицата, които са направили пътищата и улиците изключително опасни.