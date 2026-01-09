България

Парцелът с дървото, убило жена - собственост на 10 души

Парцелът е горска защитена територия за природен парк

9 януари 2026, 18:05
Парцелът с дървото, убило жена - собственост на 10 души
Източник: NOVA, Илияна Шишкова

О бщо десет души са собственици на парцела, на който беше дървото, паднало от силния вятър и убило жена на ул. „Беловодски път” в столичния квартал „Бояна”. Това е показала проверка на общинската администрация, съобщи пред NOVA кметът на район „Витоша” арх. Здравко Клинков.

По думите му, те са го получи следствие реституция през 90-те години на миналия век. Общинско участие в този терен, документално, няма, категоричен е районният кмет. По неговите думи, в случая се касае за по-сложен юридически казус, тъй като парцелът се намира на територията на София, но попада в обхвата на Природен парк „Витоша”.

Дърво падна върху кола и уби жена на Витоша

„Парцелът е горска защитена територия за природен парк към Природен парк „Витоша”, сочат документите на районната администрация.

Там, според закона за природния парк, няма право да се премахват дървета. Дори дърветата, които падат, не могат да се отстраняват, а остават за мъртва дървесина, обясни арх. Клинков. Така че юристите трябва да кажат спрямо законите за природния парк кой носи отговорност и защо това дърво не е проверено.

Часове след инцидента от Природен парк „Витоша” обявиха, че за последно дърветата в този район са проверявани на 20.10.2025 г. Тогава дървото не е показвало външни признаци, че е болно и затова не е отсечено. Най-вероятната причина за падането му е силният вятър, предположиха от парка.

А кметът на район „Витоша” напомни, че в урбанизирана територия е по-лесно, защото там има наредба, според която за такива опасни дървета местната власт издава разрешения за премахване. Но в границите на Природния парк районната администрация  няма правомощия да издава  такива.  Ето защо компетентният орган, който може да установи опасно дърво и да вземе решение за премахването му, остава Природен парк „Витоша”. А там, казва кметът, е доста по-сложен самият механизъм за поддръжката на цялата екосистема.

„Искам да използвам случая  да изразя и своите съболезнования към семейството на починалата жена", заяви арх. Здравко Клинков.

От Министерството на земеделието и горите уточниха пред NOVA, че още в събота е започнала проверка дали в района има още опасни дървета. Заради лошото време през последните дни обаче резултатите от нея ще се забавят.

Източник: NOVA    
Паднало дърво Смъртен случай Природен парк Витоша Смъртен инцидент
