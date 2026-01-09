Полицията издирва 38-годишна жена от Украйна

България

9 януари 2026, 14:52
Ш уменската полиция издирва 38-годишната Анна Сергиивна Соловьова, по молба на близките ѝ, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР. 

Жената е в неизвестност от 31 декември 2025 г. Тя е родена е в Украйна, но постоянният ѝ адрес е в Шумен. Висока е около 170 сантиметра, със среден ръст, сини очи, овално лице и с дълга под раменете руса коса. 

По данни на нейни близки телефонът ѝ е изключен от последния ден на миналата година.

Те са правили безуспешни опити да я видят в квартирата, в която живее, както и на работно ѝ място.

Не могат да посочат облеклото, с което е облечена жената, но според тях тя традиционно носи тъмно синьо яке с качулка, широки сини дънки и бяла раница.

От шуменската полиция умоляват всички, които имат информация за местонахождението й да се обадят на 112.

Източник: МВР

 

Източник: БТА, Станимир Савов    
Издирване Шумен Полиция
